„Vă rog, puteți descifra această rețetă?“ Mesajul unei farmaciste care a strâns zeci de comentarii pe un grup al medicilor

O farmacistă din Craiova a postat pe un grup de socializare fotografia cu o rețetă primită de o mamă de la un medic neonatolog. Scrisul indescifrabil a stârnit reacții dure inclusiv din partea colegilor din breaslă: „Este o mare problemă pentru noi“

Rețeta a fost prescrisă pe data de 10 noiembrie 2023. „Vă rugăm... puteți să ne descifrați această rețetă? Este recomandare de la neonatologie și nu este deloc o glumă, poate o subtilă rugăminte pentru un scris mai citeț“, a scris farmacista Alina Voinea din Craiova pe grupul de Facebook „Medici la datorie“.

Eaa a atașat la postare și fotografia cu rețeta din care reieșea că au fost prescrise cinci medicamente. Cum scrisul era indescifrabil, comentariile medicilor de pe grupul de socializare au început să curgă:

„Rp3 este tantum verde și Rp5 este xifia", a scris Alina din Iași.

„R4 protectis 5 pic/zi, 10 zile", a adăugat Geanina din Buzău.

„La pct. 2 este Tantum verde spray 1 pufx3/zi - 5 zile. La 3: Protectis sau Zyrte 5 pic/zi - 10 zile. La 4: Nurofen 100mg/ml - 2,5 ml si ultimul cred ca este Greentuss 2,5 ml x 3/zi", a scris apoi Mihaela din București. Ea a revenit cu o postare după ce a mai studiat încă o dată rețeta: „La 4 mai degraba Xifia, 2,5 ml doza unica. Dar mai sigur ar fi sa reveniti măcar telefonic la medic, totusi sunt medicamente, nu bomboane", a adăugat Mihaela.

"Nu te joci cu descifrarea misterelor"

După ce mai mulți medici de pe grupul de socializare au scris în comentarii cam ce cred ei că scrie în rețetă, Alina Voinea, cea care a propus spre dezbatere documentul, a precizat: „Sunt farmacist. Rp (rețeta prescrisă - n.r.) postată ne-a "dovedit" pe mulți. Ce sanscrită... ce greaca veche... ce hieroglife... hop, pe românește. Știu că ați glumit in comment, dar chiar e o mare problemă pentru noi. Primul drum al pacientului e către farmacie și în situația dată, copil de un an, nu te joci cu <descifrarea misterelor>. Cazul nu este singular motiv pentru care am decis sa pun rp-ul pe grup. Și... ca un semnal pentru o comunicare scrisă (rețetă in cazul de față) citibilă... inteligibilă între medic, pacient , farmacist. La final e o parafă care până la urmă te definește ca medic", a scris farmacista din Craiova.

Mulți dintre internauți au povestit că și ei au trecut printr-o situație asemănătoare și au fost nevoiți să meargă din farmacie în farmacie până când au reușit să găsescă pe cineva care să deslușească scrisul de pe rețetele primite.

„Asta se numește bătaie de joc la adresa pacientului... Un medic iresponsabil! A scris rețeta în bătaie de joc! Este bătaie de joc atât la adresa farmaciștilor, cât și a pacientului! Să scrii „cu picioarele” o rețetă pentru un copil este un act de iresponsabilitate! Consider că scrierea corecta și citeață a unei rețete este un act de răspundere și respect față de pacient și farmacist. O bilă neagră pentru acest doctor!“, au scris membrii grupului „Medici la datorie".

Într-un final, Alina Voinea a scris un update la postare: „Rețeta a fost descifrată. Mulțumim pentru ajutor și sperăm să nu mai fie cazul să vă solicităm sprijinul. Cred totuși că am atras atenția asupra modului în care sunt prescrise rețetele și sper să le descifrăm mai ușor“, a precizat farmacista din Craiova.