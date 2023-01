O nouă modă a meditațiilor, cu doi sau trei profesori pentru aceeași disciplină. „Puțini știu să explice”

Elevii spun că sunt copleșiți de conținutul materiei și multe dintre subiectele care apar în testele pentru Evaluarea Națională, ei nu le-au aprofundat niciodată la clasă. Replica unor profesori: „Să pună mâna să învețe la timp".

Dacă mergi într-o clasă și discuți cu elevii care urmează să susțină Evaluarea Națională, fără să fie, bineînțeles, profesorul de față, cei mai mulți dintre ei spun aceleași lucruri: „Materia este multă, stufoasă, primim la testele de la clasă subiecte pe care nu le-am lucrat niciodată sau nu le-am aprofundat, iar manualele sunt prost concepute!".

Cristian Dascălu, de exemplu, este elev în clasa a VIII-a la o școală din Craiova și spune că fără meditații nu s-ar descurca, iar cele mai mari bătăi de cap i le dă matematica.

„Eu i-am cerut mamei să-mi găsească un alt profesor de matematică la începutul clasei a a VII-a. Îmi amintesc, era o lecție despre asemănarea triunghiurilor. La tablă se lucra o problemă unde trebuia să aplici Teorema Fundamentală a Asemănării în condițiile în care nouă nu ni se predase decât prima teoremă, cea a lui Thales. Mă uitam ca prostul la tablă. Problema mea era că mulți copii știau să răspundă, iar eu habar nu aveam despre ce vorbesc. I-am întrebat pe colegi de unde au știut să facă problema și toți mi-ar răspuns la fel. De la meditație! A fost momentul în care m-am dus acasă și i-am spus mamei: vreau și eu la meditație”, a declarat Cristian Dascălu.

„Nu înțeleg nimic din clasă!"

Matematica îi creează probleme și Soniei Crețulescu, elevă la o altă școală. „Eu nu înțeleg nimic de la clasă. Suntem obligați să învățăm teoria cuvânt cu cuvânt, fără să ni se explice. La meditație este altceva. Am reușit să înțeleg ceea ce trebuia să memorez. Îmi pare foarte rău că nu m-am meditat mai demult. Am de recuperat clasele V-VII și îmi este foarte greu", a povestit Sonia.

Doru Mihai din Craiova urmează și el să susțină anul acesta Evaluarea Națională și a ajuns să se mediteze în particular cu doi profesori.

„Nu e nimic ciudat. Am colegi și prieteni care la mate se meditează la trei profesori, iar la română la doi. Eu l-am descoperit pe cel de-al doilea profesor la începutul clasei a VIII-a și sunt foarte mulțumit. Baza o am de la profesorul cu care mă meditez din clasa a V-a. Am fost mereu un elev de 8 la matematică, dar cu noul profesor am ajuns la 9. Am discutat de multe ori acest subiect cu colegii mei și am ajuns la aceeași concluzie: puțini profesori știu să explice matematica", a declarat elevul.

„Vara mea a avut noroc. A avut super profesor la matematică!"

Luiza Marcu a scăpat de Evaluarea Națională, dar spune că pentru ea a fost cumplit de greu. „Am reușit să iau la examen o notă nu bună, ci foarte bună! Meritul a fost exclusiv al profesorilor de la meditație. La clasă lucram probleme ușoare, cele pe care le regăseam în grilele testelor, iar la lucrările de control ni se dădeau probleme tip subiectul III care este mult mai greu. Eu nu am avut noroc de profesor bun la matematică. Vara mea a avut noroc. A avut super profesor la matematică, nu a avut nevoie de meditație pentru că stăpânea foarte bine totul și a luat notă mai mare cu câteva sutimi decât mine. M-am meditat și eu cu profesorul ei și am reușit. E trist ce se întâmplă, e trist că elevii au ajuns să se mute de la un profesor la altul ca să înțeleagă o materie", spune aceasta.

Ce spun profesorii

Am încercat să vorbim cu mai mulți profesori despre ceea ce spun copiii. Cei mai mulți dintre ei au susținut că elevii exagerează și ar trebui „să pună mâna să învețe la timp".

Am găsit un dascăl care a recunoscut că sunt mari probleme la clasă, iar calitatea modului de predare este discutabilă. „Și eu sunt dezamăgită de ceea ce văd. Am trăit multe lucruri anormale cu propriul meu copil. Nu sunt profesor de matematică și am fost nevoită să-mi meditez copilul la această materie. Decizia am luat-o când am aflat că doamna de la clasă uitase să le predea copiilor cercul. La începutul clasei a VIII-a copilul meu nu știa ce este raza unui cerc, de exemplu. Avea 9 și 10, dar golurile erau uriașe. Nota reală era de 6, maxim 7. Nu e deloc în regulă", a povestit dascălul care a preferat să nu-i fie numele făcut public.

„Eu cred că marea problemă este la elevi, nu la profesori. Sunt superficiali, nu învăță la timp și se trezesc în clasa a VIII-a că nu știu mai nimic. Noi predăm materia conform programei, asta trebuie să se înțeleagă. Elevii care nu lucrează acasă au probleme", a declarat Mihaela Rizea, profesor de matematică.