Elevii de 10 la Evaluarea Națională, premiați cu bani de Ministerul Educației. Cât contează gestul

Șapte elevi din județul Brașov cu media 10 la Evaluarea Națională din această vară au primit câte 2.000 de lei. Elevii s-au bucurat pentru bani, chiar dacă au învățat pentru dezvoltarea personală

Cei șapte elevi din județul Brașov care au obținut media 10 la Evaluarea Națională din această vară au fost premiați cu câte 2.000 de lei de Ministerul Educației, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean.

„Au fost premiați în bani, bani acordați de Ministerul Educației, astăzi reușind această distribuire administrativă a premiilor către acești copii. Așa cum le-am spus și lor, ei devin modele pentru colegii care vin din urmă. Deși am trecut o perioadă grea de pandemie, cu școală, scenario - știm prea bine - online, hybrid, ei s-au mobilizat și au obținut nota maximă la Evaluarea Națională”, a declarat Ovidiu Tripșa, inspector general IȘJ Brașov.

Elevii premiați s-au bucurat că munca asiduă și rezultatul de excepție le-au fost recompensate și în acest fel.

„Am ales să merg la Meșotă deoarece consider că este un liceu foarte bun și că-mi dă multe oportunități în viață. Cum ți se pare acum față de școala gimnazială? Sincer, mai greu, dar e plăcut, adică e foarte frumos, fain ce obiective ți-ai stabilit acum pentru viitor. Încă nu-s decisă, dar aș vrea să devin arhitect”, a spus Clara Bularca.

„Mă bucur tare mult că există această recompensă pentru noi, cei care am muncit atât de mult. Nu consider neapărat că doar noi merităm. Consider că toți cei care au depus un efort anul trecut, toți copiii care au avut rezultate foarte bune la examen merită această recompensă, dar ne bucurăm că noi am fost printre cei aleși”, a spus Maria Bunea.

„Văd că efortul nu e în zadar. Adică, nu niciodată nu e în zadar, pentru că faci pentru tine, dar recunoașterea aceasta este foarte bine primită, să spun așa”, a spus Mircea Sorin Bodean.

Chiar dacă trecerea la liceu a fost puțin mai dificilă pentru cei șapte, aceștia sunt convinși că se vor adapta rapid și vor obține noi performanțe.

Mircea Sorin Bodean din Dumbrăvița, Clara Bularca, Maria Bunea și Alexandra Mitu de la Școala Gimnazială 5 Brașov, Alexandra Nică, de la Școala Gimnazială Prems Brașov, Maria Oprica de la Colegiul Național Andrei Șaguna și Bianca-Ioana Tescașiu de la Liceul Andrei Mureșanu din Brașov sunt elevii care au luat nota maximă la Evaluarea Națională în această vară.