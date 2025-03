Hoții și vardiștii în comuna doljeană Călărași. Un primar aleargă cu poliția chiulangii și ceartă public profesorii

Primarul unei comune din județul Dolj a anunțat că a început, de luni, controlul în școli și în jurul școlilor, după ce s-au semnalat absențe și „posibil consum de substanțe interzise”. Mesajul pentru profesori, exprimat public, este extrem de dur.

Controalele au început luni, 3 martie 2025, în preajma școlilor din localitatea Călărași, din județul Dolj. În Călărași sunt aproximativ 500 de elevi, spune primarul Sorin Sandu, iar semnalele că se absentează de la ore și, mult mai grav, că în jurul școlilor și-ar face treaba dealerii de substanțe psihoactive, le are de mai multă vreme și a sesizat public, pe contul său de Facebook, însă nicio instituție competentă nu ar fi intrat în miezul lucrurilor. Astfel a decis, pentru că la primărie are și câțiva polițiști locali, ca supravegherea școlilor, chiar dacă acestea au paznic și sisteme de monitorizare video, să se facă și cu ajutorul polițiștilor.

„Avem un cerc vicios. Atrag atenția acelor domni profesori care nu pun absențe”

„Ieri, odată cu începerea școlilor, așa cum am promis, am început verificările în școlile și în jurul școlilor unde ni s-au semnalat absențe și posibil consum și distribuție de substanțe interzise. Astfel, în scurt timp au fost identificați peste 20 de elevi din clasele superioare care nu se aflau la ore ci se „odihneau” pe afară sau pe la magazine, în timpul orelor de școală, după o vacanță binemeritată.

Deocamdată, doar i-am notat și i-am condus la clase. Nu am verificat dacă nu cumva figurau prezenți, în catalog…dar este foarte posibil să cerem conducerii să facă asta în timp real”, a scris primarul, pe Facebook.

Edilul atrage atenția în continuare că acei profesori care nu le consemnează elevilor absența în catalog se fac părtași la ceea ce li s-ar putea întâmpla în timpul cât lipsesc de la școală.

„Avem un cerc vicios. Atrag atenția acelor domni profesori care nu pun absențe că este o formă de complicitate, de tăinuire sau de fals, dacă, în timp ce elevul figurează prezent, este lovit de o mașină pe stradă, comite o infracțiune sau ajunge la spital din cauza consumului sau distribuției de substanțe interzise. Ar părea că avem „elevi” care vin la școală doar ca să alimenteze alți „colegi” cu țigări sau alte bunătăți, creând pentru aceștia un „alibi”, în cazul unor verificări efectuate de către poliție”, atrage atenția primarul.

Deși în postări anterioare și-a exprimat nemulțumirea că părinții elevilor din localitate nu manifestă interesul așteptat pentru ceea ce se întâmplă la școală, de data aceasta primarul s-a dezlănțuit la adresa profesorilor.

„Aș da vina numai pe elevi și pe părinți, dar am remarcat absența unor domni profesori de la Ziua Educației, de la Ziua Națională, de la evenimentele precum cele legate de sarcinile la vârste școlare sau cele legate de copiii cu nevoi speciale. Nu vă supărați... Vă plângeți de agresivitatea elevilor, de lipsa lor de respect? Vă plângeți că nu vin la ore, că, deși sunt la ore, vă ignoră sau vă jignesc? Vă plângeți că nu dau BAC-ul și că promovabilitatea este deja un fenomen? În acest caz ce facem? Se desființează catedrele dacă nu mai avem elevi? Păi, mă iertați, școlile se autodesființează tocmai în acest fel. Nu putem justifica cheltuielile la nesfârșit, dacă promovabilitatea este de sub 5%”, avertizează primarul.

Sorin Sandu atrage de asemenea atenția că atitudinea de a nu deranja este una deosebit de păguboasă.

„De ce vă este teamă? Să știți că, după astfel de controale, nici pe mine nu mă mai votează. Asta înseamnă că lăsăm lucrurile de capul lor? Ne furăm singuri căciula. Acest tip de atitudine este distructiv pentru educație, în viitor. Ne vor înjura părinți, copii sau profesori, acum. Cel puțin copiii, însă, ne vor mulțumi mai târziu, atunci când, odată ajunși la maturitate, vor constata că nu sunt nevoiți să muncească bostanele sau să spele mașinile colegilor lor care au învățat carte în aceeași școală sau într-o altă școală”, mai scrie primarul.

La finalul mesajului postat public primarul avertizează că vor continua controalele în fiecare zi, iar după o perioadă vor fi făcute și informări scrise cu cele constatate privind prezența la școală. Vor urma întâlniri pe clase cu elevii, profesorii și părinții. „Ne întoarcem în comunism, dacă este cazul”, avertizează primarul.

„Au mai găsit și astăzi vreo cinci, au mers cu ei la ora de Informatică și nu le pusese absențe”

Primarul Sorin Sandu a explicat, pentru „Adevărul”, că lucrurile au început să funcționeze din momentul în care le-a trasat polițiștilor locali sarcini clare. „Tot încercăm de ceva timp, pentru că eu am vreo patru-cinci polițiști locali, și îi puneam de-a valma să facă treaba asta și, sigur, se ascundeau unul după altul. Acum le-am făcut un grafic exact așa, unde se află fiecare. Tu te duci la școală, tu te duci la marginea satului, tu te duci și dirijezi... Și acum fac lucrul acesta fiind planificați. Și după doar o zi, băi, frate, nu mai găsești picior de copil pe afară. Cu toate astea, au mai găsit și astăzi vreo cinci, au mers cu ei la ora de Informatică și nu le pusese absențe”, a precizat primarul.

Școala a implementat, cu susținere financiară de la bugetul local, catalogul electronic, iar prin intermediul acestuia profesorii pot comunica, teoretic, cu părinții chiar dacă cei din urmă nu se deplasează la școală. „Într-o postare anterioară am și spus, doar 20% dintre părinții copiilor de la liceu accesează catalogul electronic, despre ce vorbim? Problema este că părinții nu au nicio treabă să vadă”, semnalează primarul.

Liceul Tehnologic „Petre Băniță” din Călărași are rezultate foarte slabe la examenul de Bacalaureat. Conform datelor din aplicația bacplus.ro, în 2024 rata de promovare a fost zero (s-au înscris patru candidați), în anul anterior a fost 25% (în 2023 au susținut examenul zece candidați), în 2022 a fost 5,9% (au fost 21 candidați). În 2018 au susținut examenul 53 de candidați, în acel an rata fiind de 13%.

Primarul spune că a înțeles faptul că profesorii au o misiune grea, pentru că la acest liceu vin elevi care la admitere au medii extrem de mici (conform datelor din platforma bacplus, în 2024 s-a intrat și cu 3,50, în 2023 cu 1,75, în 2022 cu 2,93, în 2021 cu 2,38), însă nu poate accepta, pe de altă parte, lipsa de implicare a dascălilor.

„Problema este combinată. E a părinților pe de o parte, că așa găsesc ei de cuviință să-și recompenseze copiii fără să aibă nicio pretenție de la ei și fără să le stabilească niciun fel de target, și pe urmă, sigur, sunt profesorii care s-au blazat. Și am înțeles să fie blazați când aveau salariile mici și am acceptat situația, dar acum? Demonstrează-mi și mie că nu este așa! (...) Comportă-te în așa fel încât să fii reper pentru copil, măcar din punctul acesta de vedere. Păi, dacă tu nu participi la astfel de acțiuni, ce pretenții să ai?! Să te aduc cu forța? Pot să fac și asta, dar ăsta este tipul de relație pe care să-l avem?!”, insistă primarul.

Acesta spune că la ultimele activități organizate în sprijinul elevilor, una pe tema sarcinilor la fetele minore, pentru care a a fost adus un medic de la un spital din Craiova, o alta pe tema intervenției personalizate pentru elevii cu nevoi speciale, interesul din partea cadrelor didactice nu a fost cel așteptat.

„Mai vedeți în afară de mine pe cineva să scrie așa ceva?”

Primarul semnalează de asemenea că nici alte instituții nu au reacționat astfel încât să determine stoparea unui fenomen grav, atunci când a lansat mesaje publice despre suspiciunea de plasare și consum de substanțe psihoactive. „Sunt elevi de clasa a XI-a care sunt distribuitori de droguri aici. Poliția e vai de mama ei... Dar doar aici?! Nu! Dăbuleni, Călărași, toată regiunea. (...) Au arestat unul, i-au dat 12 ani ultima dată. Altul a făcut pușcărie. Acum au luat un altul, l-au arestat. La Dăbuleni au reținut pe un altul. Toți ăștia au locotenenții lor. Au format până la 12 ani, au făcut rețele pe care le antrenează să distribuie țigări din alea normale, după care preia rețeaua de șobolănisme”, atrage atenția primarul.

Spune că a semnalat public totul tocmai așteptându-se la sprijin. „Ce soluție am? Ce ține de mine... Mai vedeți în afară de mine pe cineva să scrie așa ceva? Poliția e zero, se schimbă comandanții la fiecare șase luni la Dăbuleni, au desființat structurile locale, vin doar la rude. Profesorii ce să facă, dacă pe părinți nu-i doare. Ba, dimpotrivă, sar în sus părinții, că ce ai cu copilul lor. Iar alții apelează la mine, tot ca formă de presiune. Trebuie să izolez școala. Este puțin probabil ca cineva să vină în interior, că le este teamă. Iar din școală ies spunând că se duc să ia mâncare de peste drum. Am început să-i iau din exterior către interior. Ei vor trebui să tempereze un pic mișcarea, dar vor căuta alte modalități, or, dacă stăm pe ei...”, explică primarul ce strategie a gândit.

Dincolo de acțiunile pe care le desfășoară polițiștii locali, vor urma întâlniri cu profesorii și cu părinții, la nivelul fiecărei clase, anunță primarul, cu tât mai mult cu cât primăria a oferit sprijin de fiecare dată când acesta a fost cerut. „Eu vreau să văd rezultate din ceea ce se cheltuie acolo și rezultatul este acela că vreau să-mi văd și eu nepotul în siguranță când iese pe stradă. Nu acum, când sunt eu primar, că într-o bună zi rămâne singur și va trăi într-o societate în care 95% sunt total neinstruiți școlar și fără niciun fel de educație. Îmi strig neputințele. Până la urmă folosesc spațiul public rămânând cel mai puternic instrument prin care poți să-ți atingi scopurile. De asta, mai nou, și cu cei care fură folosesc spațiul public, pentru că nu le este teamă de sancțiunile în bani cât le este teamă de expunerea publică”, a mai spus primarul.

„Sunt mulți copii navetiști. Asta e cauza principală”

Directorul Liceului Tehnologic din Călărași, prof. Florin Onete, spune că acțiunea polițiștilor locali este una de sprijin real, pe care chiar școala a solicitat-o. Faptul că atât de mulți copii au fost găsiți în preajma școlii, și nu la ore, ar avea însă și o altă explicație decât cea a chiulului.

„Sunt mulți copii navetiști, mulți copii care pleacă dimineața de acasă, și la noi în zonă s-a deschis un magazin, foarte aproape de liceu, și odată cu deschiderea acestui magazin cel din curtea școlii a fost închis. Ei făcând naveta și mergând foarte mult cu autobuzul, la prima oră se duc să-și ia mâncare de acolo. Probabil au și întârziat și asta a determinat un număr așa de mare. Noi așteptăm în continuare programul <Masă sănătoasă>, derulat de Inspectorat și de Primăria Călărași, a avut un impact foarte mare, și să sperăm că acest program va demara cât mai repede. (...) Credem noi, odată cu introducerea din nou a programului masă sănătoasă în școală se va mai reduce acest fenomen. Asta e cauza principală”, susține directorul liceului.

O problemă mai mare decât chiulul de la ore este însă faptul că destul de mulți copii, prea mulți, nu vin deloc la școală. La liceul tehnologic vin elevi din mai multe localități din zonă, mulți dintre aceștia sunt lăsați în grija bunicilor, părinții fiind plecați în străinătate, și se întâmplă să nu vină la școală zile la rând. Sunt, de altfel, cazuri de repetenție din acest motiv. S-a încercat să se rezolve problema înaintând listele cu elevii aflați în prag de abandon școlar către primăriile din localitățile de domiciliu, însă deocamdată nu s-a observat o îmbunătățire a situației.

Directorul instituției de învățământ admite de asemenea faptul că există suspiciuni că anumiți elevi ar consuma „legale”, iar în acele situații școala solicită ajutor. Confirmă chiar o situație relatată și de primar, anume că a fost un caz în care unui elev i s-a făcut rău și a fost transportat la spital, însă spune că fără un document care să certifice faptul că a consumat o substanță interzisă (un astfel de document nu a putut fi obținut, spune directorul, de la spitalul la care elevul a fost transportat) nu există prea multe opțiuni pentru școală. Adesea părinții sesizați în cazul unor astfel de suspiciuni neagă posibilitatea ca elevul să consume, iar acțiunile de prevenire, care, de altfel, se desfășoară și aici, ca și în alte școli, este evident că nu au efectele scontate.

Șeful IȘJ Dolj: „Niciodată nu mi-am permis să nu pun absență unui copil dacă nu e în clasă”

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, prof. Daniel Ion, spune că acțiunea polițiștilor locali este de bun augur și menționează că astfel de activități sunt derulate și de polițiștii din structura națională. Elevii care au împlinit 18 ani pot însă părăsi legal curtea școlii, menționează șeful IȘJ.

Problema pazei este asigurată în majoritatea școlilor din mediul urban și chiar și în școli din mediul rural, iar pentru școlile de la sat s-au făcut în ultimii ani, când posibilitățile de a accesa fonduri au fost multe, investiții în sisteme de supraveghere cu camere video.

Cât despre faptul că profesorii nu consemnează absențele, șeful IȘJ spune că este greu de explicat și, evident, de neacceptat. „Eu am 20 și ceva de ani de activitate la clasă și niciodată nu mi-am permis să nu pun absență unui copil dacă nu e în clasă. Pentru că acel copil poate păți ceva. Nu faci un bine tolerând astfel de fapte. Nici eu nu sunt de acord cu așa ceva”, a spus Ion.

Absenteismul, pe de altă parte, este o problemă reală a școlii românești, care se traduce de altfel și în rezultatele obținute de copii la examene. Catalogul electronic este din acest punct de vedere un câștig, însă nu este suficient pentru a schimba statisticile, admite oficialul IȘJ.