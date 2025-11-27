Patru liberali, trimiși în judecată pentru că ar fi dat mită electorală: „Își băgase reportofonul în chiloți, ne spunea că PSD le-a oferit atâta, că noi cât dăm?”

Patru liberali din comuna Comuna Toboliu, județul Bihor - consilierul Teofil Lucian Pușcaș, colegul său Ionel Ciprian Csatari, candidat PNL la Consiliul Local, dar pe loc neeligibil, și soții Dana și Viorel Domian, proprietarii abatorului din Girișu de Criș - au fost trimiși în instanță cu acuzații de corupere a alegătorilor, potrivit eBihoreanul.

În rechizitoriul făcut public la solicitarea publicației orădene, procurorii arată că, în seara de 7 iunie anul trecut, cu două zile înainte de alegerile locale, cei patru l-au chemat pe un localnic la ferma lui Domian, pentru o discuţie cu tentă electorală.

Liberalii au vrut să-l convingă pe bărbat să-l susțină pe Gheorghe Oșvat, candidatul PNL la fotoliul de primar, în schimbul a 700 lei. Sumă ar fi fost plătită alegătorului în aceeaşi seară: la ora 23, Csatari s-ar fi prezentat la domiciliul bărbatului și i-ar fi înmânat banii.

Ce nu știau liberalii este că, înainte să pornească spre întâlnirea cu ei, bărbatul s-a oprit la edilul PSD al comunei, Adrian Petru Crăciun, care care candida pentru un nou mandat, în lupta cu liberalul Gheorghe Oşvat.

„În timpul campaniei mi s-a tot spus că au fost oameni în colonia de romi, că îi numără, că vor să le cumpere votul, dar n-am crezut. Apoi au venit și romi să-mi spună că li se oferă bani. Dar când a revenit unul și mi-a spus că l-au chemat la întâlnire, i-am spus să înregistreze. Și a făcut-o”, a relatat Crăciun.

A doua zi, bărbatul a revenit la edil, cu probele.

Crăciun și alegătorul cumpărat de adversarii politici au mers împreună la Poliție și a au predat înregistrarea, declarația și banii, minus costul unui pachet de țigări, pe care omul îl cumpărase din suma încasată, relatează eBihoreanul.

„Eu nu pot accepta așa ceva. Nici genul acesta de oameni, nici genul acesta de fapte„Le-am dat totul pe tavă, am fost şi la declaraţii, dar nu ştiu mai multe, că nu ne-au mai spus nimic”, a declarat Crăciun, susţinând că a depus personal denunțul privind tentativa de fraudă electorală.

Adrian Petru Crăciun a câştigat alegerile cu 754 de voturi (56,23%), în timp ce liberalul Gheorghe Oşvat a prins doar un loc în Consiliul Local.

„S-a discutat și despre sume, dar nu s-a dat nimic”

Liberalul Teofil Pușcaș susţine că a aflat abia de la Bihoreanul că urmează să fie citat la proces, în calitate de inculpat, și afirmă că „n-a fost nicio faptă penală, doar campanie electorală”.

„Omul acela, care-și băgase reportofonul în chiloți, ne spunea că PSD le-a oferit atâta, că noi cât dăm? S-a discutat și despre sume, dar nu s-a dat nimic. Eu voi da pe toată lumea în judecată, și pe polițiști, și pe procuror, dacă susțin că eu am dat ceva. Eu nu am dat nimic”, a declarat Pușcaș pentru sursa citată

Gheorghe Oșvat candidatul PNL în numele căruia s-ar fi oferit banii, spune, pentru sursa citată, că a aflat de întreaga poveste abia când colegii săi au ajuns să fie anchetați: „N-am știut nimic. Vă dați seama că i-aș fi oprit”.