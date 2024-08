Avertismentul pensionarilor nemulțumiți de noile decizii: „Ne-au amăgit. Or să primească la vot ce merită” VIDEO

După luni întregi în care atât ministrul Muncii, cât și șeful Casei Naționale de Pensii, le-au transmis pensionarilor, pe toate canalele posibile, că marea recalculare nu-i va afecta și că statul va da, nu va lua, sediile caselor județene sunt luate cu asalt, de la începutul săptămânii, de pensionarii nemulțumiți. Nu toate deciziile au ajuns însă la pensionari, astfel că se așteaptă ca numărul celor nemulțumiți să crească în zilele următoare.

Vestea că pensionarii au luat cu asalt casele de pensii a ajuns și la Guvern, astfel că premierul Marcel Ciolacu a avut o scurtă intervenție pe temă, miercuri, 21 august 2024, înainte începerii ședinței de Guvern, cerându-le ministrului Muncii și președintelui Casei Naționale de Pensii lămuriri.

„Vreau să încep prin a le cere ministrului Muncii și președintelui Casei de Pensii să trimită, până la finalul săptămânii, o informare legată de stadiul procesului de recalculare a pensiilor. Câte decizii au ajuns deja la pensionari, care este procentul de contestări și cum se desfășoară procedura de refacere a deciziilor de recalculare, acolo unde se constată erori. Vreau, de asemenea, ca tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că, oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade! Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie, că orice greșeală se poate repara și orice sumă se recuperează! 3,8 milioane de pensii cresc, adică 83% din total, ăsta este un fapt cert!”, a spus Ciolacu.

Ce reclamă pensionarii

Nemulțumirile și nedumeririle sunt de tot felul. Oamenii și-au făcut anumite calcule, iar deciziile pe care le-au primit sunt departe de așteptările lor. Cei mai nemulțumiți sunt beneficiarii de pensie socială care nici în urma recalculării nu vor primi bani în plus, pentru că suma care li s-ar cuveni pentru perioada lucrată și contribuțiile virate la buget rămâne, din calcul, în continuare mai mică decât cuantumul pensiei sociale. Mai mulți pensionari care au lucrat în domeniul agriculturii se plâng chiar că la recalculare sumele care le-ar reveni sunt și mai mici decât cele din decizia anterioară.

La Casa Județeană de Pensii Dolj se adună în fiecare zi pensionari nemulțumiți și nelămuriți în privința datelor din decizie. Directorul instituției, Daniela Licu, încearcă să explice fiecăruia cum s-a ajuns la sumele respective, însă nemulțumirea rămâne, iar amenințările că se va apela la instanță pentru a se face dreptate se înmulțesc.

„Am lucrat în panificație. Nimic, dar absolut nimic n-au băgat, ne-am trezit cu o pensie și cu o recalculare de nu se poate, plângi de acea recalculare pe care au făcut-o. (...) Unde sunt sporurile de 25%, de 15%, unde sunt turele de noapte? Scrie în ăsta că 100% și pensie suplimentară, de ce nu mi-ai luat în calcul? Ăia sunt tâmpiți, când ne dau nouă ăștia (n. red. - adeverințele)? Au adus niște decizii de plângem. Nu numai eu, sunt foarte mulți pensionari nemulțumiți. Spune că noi nu mai beneficiem de nicio mărire pentru că rămânem pe pensia actuală. Își bat joc de noi”, spune o pensionară care nu înțelege de ce nu i-au fost valorificate mai multe documente aduse.

Pensionarii care au lucrat în condiții grele, motiv pentru care s-au și pensionat la vârste mai mici, consideră că sunt pe nedrept sancționați și că lor nu li se mai adaugă bani la pensie. „Doamna ministră a luat în calcul numai pe cei care au lucrat 40 de ani, adică să muncim până la 70 de ani, până murim”, se arată revoltată pensionara care a lucrat în ture, în domeniul panificației.

„<Veți lua, vi se va da!>. Nu s-a dat nimic”

Un alt pensionar care a lucrat în condiții grele de muncă, cu ani de grupa I și grupa a II-a, a venit și acesta să ceară lămuriri, nemulțumit fiind de noua decizie.

„Am 22 de ani și 10 luni de grupa a II-a, nu mi s-a luat în calcul, am 5 ani și 9 luni de grupa I și nu mi s-a luat în calcul. Eu îmi pun acum următoarea întrebare: de ce acești nemernici (...) mint? Veți lua, vi se va da. Nu ni s-a dat nimic. Sunt niște parșivi, or să vadă la vot ce vor primi, că asta merită! Unii vor lua. Minerul. Eu nu am nimic cu el, dar i-a scăzut o dată la vârstă, a ieșit la 40 de ani. Păi, la 40 de ani ești în puterea vârstei. Și le-a dat bani în plus. Păi, ăla, când s-a dus în mină, n-a știut că poate să se surpe mina pe el? Aviatorul nu știe că poate să se defecteze avionul și să moară? Li se dau bani. Păi, eu, care am lucrat în grupa a II-a, că mulți n-au realizat ce s-a întâmplat la Crevedia (eu am lucrat în domeniul gazelor, GPL) și pur și simplu ce au făcut acești domni? N-au luat în calcul. Niște nemernici, neaveniți, neciopliți, neșcolarizați puși în niște funcții”, și-a spus pensionarul nemulțumirea. A venit cu scopul de a primi lămuriri și de a-i anunța totodată pe responsabilii CJP că-i va acționa în judecată.

„S-a promis că se dă la orice fel de pensie, în schimb s-a luat”

Un alt bărbat a venit să deslușească ce s-a întâmplat cu pensia soției sale care a lucrat în agricultură.

„Avea 12 milioane lei vechi pentru agricultură și acum i s-au dat numai cinci milioane și ceva. Adică 500 și ceva. De la 1.200 la 500 a scăzut, care e treaba, nu știu. Să vedem care e treaba, dacă se mai poate face ceva sau nu. În instanță nu dau deocamdată, am venit să cer aici părerea. Nu e ce s-a promis. S-a promis că se dă la orice fel de pensie, în schimb s-a luat”, concluzionează bărbatul.

Nemulțumiri sunt și în Olt. În primele două zile ale săptămânii, imediat după vacanța bugetarilor, pensionarii au luat cu asalt Casa de Pensii Olt, ulterior adresându-se mai puțini. Funcționarii sunt conștienți că lucrurile nu se vor liniști însă prea curând, pentru că încă mai sunt decizii care nu au ajuns de la poștași la destinatari.

„Aceeași pensie pe care am avut-o în plată, aceeași rămâne în continuare: 2.941 lei în plată. Am lucrat în Carbonoase 9 ani în condiții grele, din 25 lucrați, nimic n-am primit în plus”, spune un pensionar venit să ceară explicații. Are 71 ani și este pensionar de la 52 ani, pentru că s-a îmbolnăvit și a fost nevoit să se pensioneze medical. A umblat și după adeverințe, pentru că a lucrat și în acord și ar mai putea câștiga ceva la pensie, a făcut o cerere cu doi ani în urmă, nici până acum nu a sosit adeverința.

Un alt bărbat povestește la rândul său că în urma recalculării cuantumul pensiei a scăzut. Are acum 80 de ani, de curând a rămas văduv, nu se mai așteaptă la vești bune. I-a venit în schimb greu să creadă că după recalculare pensia care i s-ar cuveni e chiar mai mică decât cea calculată conform deciziei vechi.

„Am înțeles că rămâne cea în plată. Sociala, dar tot nu e drept. Eu de la 1.240 lei am rămas pe decizie cu 1.040. Am fost tractorist, am lucrat 15 ani la o societate și alți 11 ani la CAP. La pensionare, de la CAP mi-a cerut adeverință, n-am avut, că arhiva s-a dus pe malul gârlei. Și ăia 11 ani, cu carte de muncă completată, CAS plătit, tot, nu mi i-au luat în considerare. Mă găsesc la ei doar cu 14 ani și 7 luni. Nu ne mai revenim, oricine ar veni la guvernare. Ei sunt interesați de un singur lucru: să jecmănească, să trăiască ei”, este convins pensionarul.

Punctele de stabilitate, acordate pentru vechimea până la înscrierea inițială la un tip de pensie

Șefa Casei Județene de Pensii Dolj, Daniela Licu, a încercat să-i lămurească personal pe cei mai mulți dintre pensionarii veniți să ceară explicații. Nu a reușit de fiecare dată, recunoaște. Ține în schimb să explice câteva aspecte de principiu pe care pensionarii ar trebui să le cunoască.

„Este foarte adevărat că noțiunile sunt complexe și greu de digerat pentru foarte multe persoane, sunt lucruri tehnice, adică majoritatea vin cu întrebări privind stagiul pentru care se acordă aceste puncte de stabilitate. Este o noutate absolută și destul de greu de înțeles. Probabil nu am reușit nici eu să îmi găsesc cuvintele și să le explic exact pentru ce se acordă stabilitate. Pot să vă precizez că aceste puncte de stabilitate se acordă efectiv pentru munca depusă peste 25 de ani de vechime, dar când vorbim despre muncă depusă, vorbim efectiv de activitatea desfășurată până la înscrierea inițială la un tip de pensie. Există multe persoane care s-au înscris inițial la o pensie de invaliditate, având gradul III de invaliditate au avut dreptul să cumuleze pensia cu salariul, din acest motiv sunt nemulțumiți că acea vechime realizată în timpul invalidității nu se regăsește în vechimea pentru care se acordă puncte de stabilitate”, a explicat Daniela Licu ce fel de nelămuriri au pensionarii.

Șefa CJP Dolj le-a oferit explicații și beneficiarilor de pensie minimă, care văd acum pe decizie o sumă mult mai mică decât cea în plată. Tot o sumă mai mică aveau însă și pe reglementările încă în vigoare, completează șefa CJP Dolj.

„Mai sunt cei cu indemnizația minimă, cu pensia minimă de asigurări sociale de 1.281 lei, care acum au primit deciziile și văd în decizie o sumă mult mai mică decât cea pe care o încasează lună de lună și nu au putut să înțeleagă că de fapt vor rămâne cu aceeași pensie în plată și că nu s-a întâmplat nimic. Au văzut suma mică, eu astfel încerc să îi ajut și să le arăt pe cuponul din luna august că și pensia din luna august este mult mai mică și totuși încasează 1.281 lei. Adică am încercat în felul acesta să le acord încrederea și să-i fac să mă creadă că vor încasa tot 1.281 lei și de la 1 septembrie”, a adăugat Licu.

Lămuriri despre „mica recalculare”

Destul de mulți pensionari sunt de asemenea nemulțumiți că la recalculare nu le-ar fi fost luate în calcul anumite adeverințe. Alții știu că aceste adeverințe vor fi operate după 1 septembrie și se grăbesc să le aducă. Pentru toți șefa CJP precizează că au la dispoziție mai multe luni pentru a aduce documentele și că nu este cazul să intre în panică.

„Este deja un mic haos în mintea tuturor datorită faptului că această recalculare va fi urmată de la 1 septembrie de adăugarea acelor venituri cu caracter nepermanent, care nu au fost luate în considerare pe vechea legea. Vreau să precizez că acele adeverințe pentru sporurile cu caracter nepermanent care nu au fost luate în calcul pe legislația în vigoare la acest moment, datorită faptului că asta era prevederea legală, vor putea fi luate în calcul după 1 septembrie, dar nu există un termen limită. Toate adeverințele care vor fi aduse între 1 septembrie 2024 și 1 martie 2025, toate drepturile pentru aceste adeverințe, se vor adăuga începând cu 1 septembrie”, a precizat directoarea CJP Dolj. Adeverințele care nu pot fi obținute în termenul de 6 luni, știut fiind faptul că mai întâi pensionarii trebuie să identifice operatorii care gestionează arhivele societăților desființate, pentru obținerea adeverințelor, le pot aduce și după 31 martie 2025, cu mențiunea că drepturile care se acordă în baza adeverinței vor intra în vigoare cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depus documentul.