Pensie majorată de la 1.900 de lei la 10.000. „Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău”. Care este explicația

Tot mai multe decizii de recalcularea greșite, în care au fost descoperite erori de calcul, îi fac pe pensionari să aglomereze Casele Teritoriale de Pensii.

Premierul Marcel Ciolacu a promis că pensionarii nu vor avea pensii mai mici în toamnă, după ce s-au constatat erori în deciziile de recalculare. În urma plângerilor din ultimele zile, când sute de pensionari au semnalat greșeli în documentele primite, Casa de Pensii a anunțat că va trimite noi documente oficiale pentru a se asigura că niciun senior nu va fi afectat financiar de recalculare.

Dacă unii au primit pensii mai mici, alții au primit prea mulți bani în plus. Este și cazul unei femei care spune că pensia ei a crescut de la 1.900 de lei la 10.284 de lei, potrivit deciziei de recalculare. Ea a mers la Casa de Pensii pentru a lămuri situația.

„M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane – eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat.Primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi. Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere 3128 De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a povestit pensionara Zoica Gheorghe , potrivit Știrilor ProTV.

Concret, calculul a fost eronat, pentru că anii de vechime nu au fost corect trecuți.

Alți pensionari au primit doar câteva zeci de lei în plus la pensie.

„Cât aveam înainte? 2611 lei și să vă arăt cât a venit acum. 2654. Da. Un sac de cartofi, v-am zis, atât. Și câți or fi ca mine.”, a spus o altă pensionară, potrivit sursei citate.

Alții au primit în schimb pensii și cu 2.000 de lei mai mici : „Aveam pensia 7.826. Cuantumul la 1 septembrie 2024 este 4.820 de lei. Scădere de 2000 şi ceva de lei. Am zis că înnebunesc. Am muncit 42 de ani", a reacționat un pensionar din București, nemulțumit de decizia de recalculare primită.

În schimb, pensionarii care primesc indemnizație socială de 1.281 de lei și a căror pensie recalculată este mai mică, vor rămâne cu aceeași sumă, diferența fiind acoperită de la bugetul de stat. Peste un milion de vârstnici sunt afectați, majoritatea din județele Suceava, Constanța, Iași și Prahova.

„Vreau ca tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că, oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade! Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie și orice greșeală se poate repara! 3,8 milioane de pensii cresc, adică 83% din total, ăsta este un fapt cert”, a spus Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern de miercuri, 21 august.