Incident șocant în Constanța: o femeie preluată de ambulanță după ce a băut detergent s-a aruncat din autospecială, în mers

O femeie din Constanța, în vârstă de 65 de ani, a fost preluată de ambulanță duminică, 26 aprilie, după ce a spus că a băut detergent în mod intenționat. Ulterior, a devenit agitată și a sărit din ambulanța aflată în mers.

Potrivit Radio Constanța, o persoană a sunat la 112 pentru că femeia nu răspundea la telefon și nu deschidea ușa locuinței.

La fața locului a fost trimis un echipaj SAJ B2, care a găsit pacienta conștientă. Aceasta le-a spus salvatorilor că a băut detergent în mod voluntar.

În vârstă de aproximativ 65 de ani, pacienta a fost monitorizată și urcată în ambulanță pentru a fi transportată la Spitalul Județean Constanța, în vederea unor investigații suplimentare.

În timpul transportului, femeia a devenit agitată, și-a desfăcut centura de siguranță și s-a aruncat din ambulanță, în zona intersecției dintre bulevardele Tomis și Alexandru Lăpușneanu.

În acel moment, un asistent medical îi solicita șoferului să oprească autospeciala.

În urma căzăturii, pacienta a suferit politraumatisme și a fost preluată de un echipaj SAJ C2, care a transportat-o la Spitalul Județean. Poliția a fost informată despre incident, a declarat purtătoarea de cuvânt a SAJ Constanța, dr. Claudia Tatarici.

Traficul din zonă a fost dirijat de polițiști.