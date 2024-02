Scandalul sculpturii distruse în Costinești: acuzații reciproce, anchetă penală și copacul buclucaș

Sculptura „Compoziție Spațială ", semnată de artistul Eugen Pătraș, a fost găsită sfărâmată săptămâna trecută, fără ca nimeni să poată spune cu certitudine ce s-a întâmplat. Două instituții se acuză una pe cealaltă, iar polițiștii au deschis dosar penal

Opera de artă de mari dimensiuni făcea parte dintr-o serie de lucrări realizate în cadrul unei tabere din anii '70. „Compoziția Spațială" se afla pe un teren al Biroului de Turism pentru Tineret, care spune că l-a închiriat societății comerciale Modern Taste SRL.

La scurt timp după descoperirea distrugerii, a apărut suspiciunea că sculpura a fost demolată intenționat.

„În momentul în care am aflat de producerea incidentului, joi, au fost sesizate imediat organele de ordine, în urma unui apel la 112 și de la București a fost trimisă urgent o echipă care să constate la fața locului ce s-a întâmplat. În calitate de proprietar al monumentului, BTT a depus plângere penală pentru distrugere, indiferent cine a fost cel care a săvârșit asemenea act ireparabil, va suporta rigorile legii", a arătat Alexandru Bolintineanu, director BTT S.A.

Acesta consideră „inadmisibil” ca o operă de artă admirată zeci de ani să treacă testul timpului, dar să fie distrusă „din cine știe ce interese meschine".

„A fost dărâmată de un copac care a căzut peste ea”

Pe de altă pate, Iancu Papazicu, administratorul SC Modern Taste SRL, susține că sculptura a fost dărâmată de un copac căzut pe ea.

„A fost dărâmată de un copac care a căzut peste aceasta, nu știu exact când, întrucât abia am venit din concediu. Eu am igienizat zona și atât, sculptura era căzută. Statuia nu este în grija mea, eu sunt doar chiriaș, am informat BTT prin adresă, cu privire la cele petrecute. Pe mine nu mă deranja sculptura, dimpotrivă, era o atracție. Eu fac turism, nu dărâm, nu construiesc, dar chiar mă ofer să îi ajut să o reconstruiască", a declarat administratorul SC Modern Taste SRL.

Poliția face anchetă

Cu toate justificările administratorului, Primăria Costinești a aplicat firmei chiriașe pe teren o amendă în valoare de 10.000 de lei, pentru activități de demolare fără autorizație

De asemenea, Poliția Mangalia a dechis o anchetă în acest caz.

„Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia - Secția 3 Poliție Costinești au fost sesizați cu privire la faptul că o construcție din beton, aflată în patrimoniul unei societăți comerciale, ar fi fost distrusă. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere", a declarat Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța.