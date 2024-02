Simbol din Costinești, demolat de un privat. BTT a vândut terenul cu tot cu opera de artă. „Poliția să stabilească“ UPDATE

Nimeni nu știe când a fost distrus monumentul de sculptură Ceasul Nerotitor realizat în anii '70 de artistul Eugen Pătraș și amplasat în Costinești. Pur și simplu a fost găsit făcut bucăți, peste noapte. BTT a venit cu o reacție în care arată că nu a știut ce s-a întâmplat.

Primul semnal de alarmă l-a tras un iubitor de frumos.

„Aflu că lucrarea lui Eugen Pătraș, din 1972, a fost demolată zilele trecute la Costinești. Am fotografiat-o în februarie 2021 și tocmai îmi propusesem să merg să văd în ce stare se mai găsește superbul muzeu în aer liber curatoriat de arhitectul Ion Mircea Enescu la Costinești, între 1970 și 1972. Cum să nu îți vină să urli când imbecilitatea cotropește ultimele teritorii ale bunului simț? ", a scris Andreea Cel Mare pe Facebook.

Consilierul local Mugurel Radu Călin a mers să vadă cu ochii lui dacă postarea este reală. A gast sculptura distrusă și a anunța primăria.

„Monumentul demolat nu reprezenta doar o simplă structură fizică, ci și un simbol al istoriei locale. Monumentele sunt parte integrantă a identității noastre culturale și istorice, iar distrugerea lor este inacceptabilă. De asemenea, cerem o implicare activă în procesul de restaurare sau înlocuire a monumentului, astfel încât să se păstreze memoria și semnificația sa pentru generațiile viitoare”, a declarat Mugurel Radu Călin.

Sculptura se află pe faleza sudică a Stațiunii Tineretului, pe un teren ce aparținea BTT. Abia după ce Primăria Costinești a trimis Poliția Locală acolo, a aflat că terenul în cauza aparține unui investitor privat care l-a cumpărat cu tot cu sculpură.

Cert este că noul proprietar al terenului nu a cerut și nu a obținut autorizație de demolare așa că primăria l-a sancționat cu suma de 10.000 de lei.

„Una dintre cele mai frumoase opere de artă din Costinești, aflată în zona BTT, a ajuns în mâinile unui investitor privat care a făcut-o zob. Ca primar al Costineștiului, nu am putut decât să constat situația tristă, să amendez proprietarul care a mutilat acest monument și să înștiințez autoritățile culturale despre ceea ce s-a întâmplat. Domnii de la BTT ar trebui să se gândească de două ori atunci când vând asemenea proprietăți către privați și să încerce să protejeze monumentele care fac parte din istoria Costineștiului. Păcat, mare păcat!”, a afirmat Dumitru Jeanu, primarul din Costinești.

El spune că a mai sesizat și autoritățile cu atribuții în domeniul culturii de la care așteaptă un răspuns. La acest moment nu se știe care era statutul lucrării, însă aceasta nu ar figura pe lista monumentelor de importanță națională.

Lucrarea a fost realizată în anii ‘70, în cadrul unei tabere de sculptură organizate în Costinești.

BTT a transmis un punct de vedere pe care îl redăm întocmai: „Imediat ce am aflat, pe 15 februarie, de producerea incidentului, am trimis de la București o echipă la Costinești, pentru a constata de la fața locului cele întâmplate. Colegii de pe teren au apelat numărul de urgență 112 și au venit la fața locului organele de poliție împreună cu o echipă de criminaliști care au luat probe și au făcut măsurători la fața locului, pentru a înțelege modul în care s-a produs evenimentul și cine este responsabil pentru această distrugere. Având în vedere că imediat am alertat organele de poliție, în acest sens se va deschide un dosar penal pentru distrugere și probabil vor mai exista și alte capete de acuzare pentru aceast caz. Rămâne în sarcina organelor abilitate să stabilească modul în care s-a produs evenimentul. Tot ce putem spune este că această faptă nu va rămâne nepedepsită și nu vom rămâne pasivi în fața unor astfel de evenimente.“