Scandal la Năvodari: imobil ridicat la 30 de centimetri de un alt bloc

Locatarii dintr-un bloc din Năvodari se tem de ce s-ar întâmpla în caz de incendiu sau cutremur, după ce un investitor a ridicat o construcție nouă aproape lipită de locuințele lor.

Fundația, pe care se construiește imobilul dintre blocuri, a fost la început un magazin de cartier care nu deranja pe nimeni. Acum, însă, proprietarul spațiului a început să construiască pe înălțime, deși oamenii spun că ar fi trebuit să lase un metru și jumătate între blocul lor, blocul 8 Sud, și cel nou. În fapt, între cele două construcții, cea veche și cea nouă sunt doar 30 de centimetri.

„Lucrarea a început recent, pe 20 februarie. Chiar în ziua respectivă am dat telefon la Poliția Locală. Nu a venit nimeni la fața locului, nu am văzut nimic. După aceea am dat telefon la Urbanism, m-au îndrumat să merg la arhiva și tot așa", a declarat Gică Vasile, locatar în vechiul bloc.

Locatarii au continuat demersurile dar fără niciun succes, fiind plimbate între instituții timp de câteva zile. Au făcut plângeri peste plângeri, atât telefonic cât și în scris, inclusiv la autoritățile guvernamentale. Au sunat inclusiv la ISU Dobrogea, la IGSU, la Enel, la Inspectoratul de Stat în Construcții, la Garda de Mediu, însă totul a fost în zadar. În tot acest timp, muncitorii și-au văzut de treabă: au ridicat schele și au montat cofrajele pentru beton.

„Distanța trebuia să fie cel puțin un metru și jumătate, La noi este 0,40 metri. Urcând cu construcția în sus, această distanță ajunge la 30 de centimetri. Înainte aici era o alee de acces pentru mașini, a făcut fix ce a vrut și nimeni nu îl oprește", a mai afirmat locatara.

Oamenii se mai tem că, în caz de incendiu, pompierii nu ar putea interveni într-un spațiu atât de îngust, că nu își pot face lucrări la bloc, pe exterior pe acea parte și că nu pot trăi geam în geam cu viitori locatari din clădirea alăturată.

„Este mare pericol în cazul unui incendiu, mai ales că noi avem și izolație pe-afară la bloc, dacă se întâmplă ceva totul e inflamabil. Nu se poate așa ceva", a declarat Genoveva Cojocaru, locatar.

Alți locatari se plâng că nu mai pot să-și întrețină vechile apartamente.

„Eu nu mi-am izolat încă apartamentul, iar acum nu-l mai pot izola, pentru că sunt deja doar 30 de centimetri între locația lor și blocul meu și nu au cum să între muncitorii ca să îl izoleze" a declarat Maria Chircă - locatar.

Oamenii cred că cel care ridică acum această construcție nu a respectat planurile inițiale pentru că le este greu să creadă că cineva ar putea autoriza, legal, o astfel de aberație urbanistică.

Culmea este că dezvoltatorul a atașat la dosar un acord al asociației de proprietari pe care acum locatarii îl contesta: unii au semnat, susțin ei, crezând că este vorba doar de ridicarea unui acoperiș, alții spun că nu au semnat deloc, iar fostul administrator al asociației, la momentul la care ar fi dat acest acord era internat în spital cu o boală în fază terminală, iar între timp a și murit.

Reprezentanții Primăriei Năvodari spun că ei nu au autorizat, inițial, această construcție. Au fost dați în judecată și, în final, au fost nevoiți să emită actele necesare, după ce investitorul a venit cu o decizie definitivă a Curții de Apel Constanța.

„Autorizația de Construire pentru supraetajare la spațiu comercial existent și recompartimentare interioară a fost emisă de Primăria Năvodari urmare a deciziei Curții de Apel Constanța nr. 688/2021. Primăria Năvodari, prin Serviciul Arhitect-Șef, a respins inițial emiterea unui Certificat de Urbanism în vederea supraetajării construcției existențe, întrucât nu a considerat oportună realizarea supraetajării acestui imobil între blocuri. Beneficiarul s-a adresat însă instanței de judecată, care i-a dat câștig de cauză și a obligat Primăria Năvodari la emiterea unui nou certificat de urbanism, care să poată fi utilizat în scopul propus - respectiv supraetajare imobil existent parter cu un nivel - cu funcțiune de spațiu comercial", a declarat Elena Aftene, purtător de cuvânt al Primăriei din Năvodari.

„Este important să subliniem faptul că Autorizația de Construire a fost emisă doar obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, având anexate inclusiv: acordul Asociației de Proprietari Cristal 5 Năvodari - autentificat la notar, avizul ISU și pe cel de la Direcția de Sănătate Publică. Totodată, precizăm că imobilul este intabulat în anul 2019, la stadiu fizic de parter", a mai afirmat reprezentantul Primăriei din Năvodari.

Proprietarul noului imobil nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. La solicitarea „Adevărul", reprezentanții ISU Dobrogea au declarat că ei nu au emis un aviz, ci doar un punct de vedere, din care reiese că acea construcție nu se supune avizării autorizării, iar responsabilitatea îi e revine proiectantului și constructorului, întrucât ISU emite aceste avize doar pentru construcțiile mai mari de 600 metri pătrați, iar în cazul de față construcția are doar 200 de metri pătrați.

Locatarii afectați de construcție spun că nu se vor lăsa, până când nu vor opri ridicarea noului imobil.