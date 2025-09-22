Proiectul plajelor nou-înnisipate, adoptat tacit în Senat. Cine va beneficia de pe urma lor

Senatul a adoptat, luni, tacit, proiectul de lege care reglementează modul de utilizare a plajelor nou-înnisipate, fiind prelungite contractele de închiriere cu titularii dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe prin încheierea unui act adițional.

Propunerea legislativă completează în acest sens Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Actul normativ a fost aprobat tacit deoarece la 15 septembrie s-a împlinit termenul pentru dezbatere şi adoptare. Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională, scrie Agerpres.

"Prin derogare de la prevederile art. 333 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, (...) suprafeţele de plajă nou-create ca urmare a implementării proiectului "Reducerea eroziunii costiere" şi care nu sunt deja închiriate, pot fi închiriate prin atribuire directă utilizatorilor plajelor în scop turistic (...), care au încheiate contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafeţe, prin încheierea unor acte adiţionale la aceste contracte", prevede proiectul.

Actul normativ mai stabileşte datele de identificare a suprafeţelor de plajă nou-create care pot fi închiriate prin atribuire directă, precum şi valoarea chiriei acestor suprafeţe.

"Sub sancţiunea decăderii, în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizatorii plajelor în scop turistic (...) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată prin Legea nr. 274/2006, au dreptul de a transmite Administraţiei Naţionale "Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, o adresă, prin care solicită încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere, în vederea închirierii prin atribuire directă a suprafeţelor de plajă nou-create ca urmare a implementării proiectului "Reducerea eroziunii costiere" şi care nu sunt deja închiriate", mai prevede actul normativ.

În termen de maximum 10 de zile de la înregistrarea adresei, Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, va analiza documentele primite şi, după validarea acestora, iniţiază procedura de încheiere a actelor adiţionale.

Preţul chiriei este cel stabilit iniţial, aflat în plată la momentul încheierii actului adiţional, în măsura în care acesta este cel puţin egal cu tariful minim de închiriere, stabilit prin HG nr.183/2020, actualizat cu indicele anual al preţurilor de consum, la momentul încheierii actului adiţional.

Prin derogare, în măsura în care preţul contractului de închiriere iniţial este mai mic decât cel stabilit prin HG nr.183/2020, actualizat cu indicele anual al preţurilor de consum, preţul contractului se va stabili prin aplicarea acestuia din urmă şi va fi prevăzut în mod obligatoriu în actul adiţional, mai prevede proiectul.

De asemenea, prin derogare, contractele de închiriere vor putea fi prelungite pentru o perioada de maxim cinci ani, dar nu mai târziu de data la care sunt aprobate documentaţiile de urbanism, iar actul adiţional va cuprinde o clauza de încetare în acest sens.

Iniţiatorii menţionează, în expunerea de motive, că plajele turistice vizate sunt situate pe raza unor unităţi administrativ-teritoriale care au caracter de staţiuni de interes naţional, susţinând că proiectul de lege asigură cadrul juridic necesar pentru închirierea acestor suprafeţe de plajă nou-create, "în lipsa căruia acestea nu ar putea face obiectul închirierii şi, pe cale de consecinţă, ar fi afectat, pe de o parte, bugetul de stat şi, pe de altă parte, bugetul Administraţiei Naţionale "Apele Române".

"Precizăm că, numai în condiţiile închirierii respectivelor suprafeţe de plajă, operatorii economici au posibilitatea de a amplasa echipamente de plajă pe aceste suprafeţe, în vederea asigurării unui turism de calitate, iar turiştii să beneficieze de servicii complete", mai susţin iniţiatorii: Gabriel Andronache - deputat PNL, Ştefan-Ovidiu Popa şi Şerban Ciprian-Constantin - deputaţi PSD şi Szabo Odon - deputat UDMR.