search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Proiectul plajelor nou-înnisipate, adoptat tacit în Senat. Cine va beneficia de pe urma lor

0
0
Publicat:

Senatul a adoptat, luni, tacit, proiectul de lege care reglementează modul de utilizare a plajelor nou-înnisipate, fiind prelungite contractele de închiriere cu titularii dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe prin încheierea unui act adițional.

Plaja de la Mamaia a suferit transformări majore FOTO: Ștefan Borcea
Plaja de la Mamaia a suferit transformări majore FOTO: Ștefan Borcea

Propunerea legislativă completează în acest sens Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Actul normativ a fost aprobat tacit deoarece la 15 septembrie s-a împlinit termenul pentru dezbatere şi adoptare. Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională, scrie Agerpres.

"Prin derogare de la prevederile art. 333 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, (...) suprafeţele de plajă nou-create ca urmare a implementării proiectului "Reducerea eroziunii costiere" şi care nu sunt deja închiriate, pot fi închiriate prin atribuire directă utilizatorilor plajelor în scop turistic (...), care au încheiate contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafeţe, prin încheierea unor acte adiţionale la aceste contracte", prevede proiectul.

Actul normativ mai stabileşte datele de identificare a suprafeţelor de plajă nou-create care pot fi închiriate prin atribuire directă, precum şi valoarea chiriei acestor suprafeţe.

"Sub sancţiunea decăderii, în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizatorii plajelor în scop turistic (...) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată prin Legea nr. 274/2006, au dreptul de a transmite Administraţiei Naţionale "Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, o adresă, prin care solicită încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere, în vederea închirierii prin atribuire directă a suprafeţelor de plajă nou-create ca urmare a implementării proiectului "Reducerea eroziunii costiere" şi care nu sunt deja închiriate", mai prevede actul normativ.

În termen de maximum 10 de zile de la înregistrarea adresei, Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, va analiza documentele primite şi, după validarea acestora, iniţiază procedura de încheiere a actelor adiţionale.

Preţul chiriei este cel stabilit iniţial, aflat în plată la momentul încheierii actului adiţional, în măsura în care acesta este cel puţin egal cu tariful minim de închiriere, stabilit prin HG nr.183/2020, actualizat cu indicele anual al preţurilor de consum, la momentul încheierii actului adiţional.

Prin derogare, în măsura în care preţul contractului de închiriere iniţial este mai mic decât cel stabilit prin HG nr.183/2020, actualizat cu indicele anual al preţurilor de consum, preţul contractului se va stabili prin aplicarea acestuia din urmă şi va fi prevăzut în mod obligatoriu în actul adiţional, mai prevede proiectul.

De asemenea, prin derogare, contractele de închiriere vor putea fi prelungite pentru o perioada de maxim cinci ani, dar nu mai târziu de data la care sunt aprobate documentaţiile de urbanism, iar actul adiţional va cuprinde o clauza de încetare în acest sens.

Iniţiatorii menţionează, în expunerea de motive, că plajele turistice vizate sunt situate pe raza unor unităţi administrativ-teritoriale care au caracter de staţiuni de interes naţional, susţinând că proiectul de lege asigură cadrul juridic necesar pentru închirierea acestor suprafeţe de plajă nou-create, "în lipsa căruia acestea nu ar putea face obiectul închirierii şi, pe cale de consecinţă, ar fi afectat, pe de o parte, bugetul de stat şi, pe de altă parte, bugetul Administraţiei Naţionale "Apele Române".

"Precizăm că, numai în condiţiile închirierii respectivelor suprafeţe de plajă, operatorii economici au posibilitatea de a amplasa echipamente de plajă pe aceste suprafeţe, în vederea asigurării unui turism de calitate, iar turiştii să beneficieze de servicii complete", mai susţin iniţiatorii: Gabriel Andronache - deputat PNL, Ştefan-Ovidiu Popa şi Şerban Ciprian-Constantin - deputaţi PSD şi Szabo Odon - deputat UDMR.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
Pont pentru românii care vor să se angajeze în această toamnă. Companiile mari vor face recrutări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
mediafax.ro
image
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
David Popovici: 105.900 € în doar ȘAPTE zile
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj
observatornews.ro
image
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
playtech.ro
image
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Ai un card bancar acasă? Iată cum ți se pot lua toți banii
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras