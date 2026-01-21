Decizie definitivă a Curții de Apel Constanța. Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația formulată la decizia Tribunalului Constanța. Decizia instanței este definitivă.

”În temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 205 din Codul de procedură penală respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Radu Cristian, împotriva încheierii de şedinţă din data de 15.01.2026, pronunțată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 6527/118/2025/a3. În baza art.275 alin.(2) cod procedură penală, obligă pe contestator la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanței.

Decizia instanței este definitivă.

Tribunalul Constanța a decis, săptămâna trecută, ca primarul suspendat al municipiului Mangalia, să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile, dar decizia nu era definitivă.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani. El este acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupție solicită instanței confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu întrucât suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei.