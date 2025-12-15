„Parodie de justiţie”. Un tribunal din Hong Kong l-a găsit pe fostul magnat al presei pro-democraţie Jimmy Lai vinovat de insurecție şi complot

Luni, 15 decembrie, un tribunal din Hong Kong l-a găsit vinovat pe fostul magnat al presei pro-democrație Jimmy Lai de un capăt de acuzare de insurecție şi două capete de acuzare de coluziune cu forțe străine în procesul său pentru subminarea securității naționale, criticat de mai multe țări occidentale, relatează AFP.

„Nu există nicio îndoială în mintea noastră că (Lai) nu s-a abătut niciodată de la intenția sa de a destabiliza guvernul (Partidului Comunist Chinez)”, a declarat judecătoarea Esther Toh, potrivit agenției de presă străine, citate de Agerpres.

„Este un act rușinos de persecuție”

Luni, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a afirmat despre decizia tribunalului din Hong Kong care a pronunțat soluția că este „parodie" de justiție, după ce magnatul media Jimmy Lai, încarcerat de la sfârșitul anului 2020, a fost condamnat pentru trei capete de acuzare în temeiul legii locale privind securitatea naţională.

„Această parodie de justiției este un act rușinos de persecuție”, a declarat Beh Lih Yi, directoare pentru Asia-Pacific la CPJ, care consideră că „decizia subliniază dispreţul total al Hong Kongului pentru libertatea presei, care ar trebui să fie protejată de mini-constituţia oraşului”.

Jimmy Lai, proprietar al jurnalului Apple Daily, închis în 2021, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mişcării pro-democraţie din Hong Kong.