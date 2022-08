Constanța devine o imensă scenă în aer liber. Spectacole teatru, balet, muzică, delicii culinare

Constanta devine în weekend-ul 27 - 28 august o imensă scenă în aer liber. Turiștii se pot bucura de ultimele zile de vară la spectacole de teatru, la festivaluri de balet, dar și de muzică diversă.

Festival Interna╚Ťional de Teatru. Maia Morgenstern ╚Öi Hora┼úiu M─âl─âele, invita╚Ťi speciali

La Constan╚Ťa ├«ncepe Festivalul Interna┼úional de Teatru Independent de la Constan┼úa Blue Theatre, edi┼úia a 7-a. ├Än acest an, organizatorii propun o nou─â formul─â, ├«n dou─â noi spa┼úii, pe bulevardul Tomis, ├«n zona Prefecturii ┼či ├«n Parcul Arheologic, unde vor fi montate trei scene.

Invita┼úii care ne onoreaz─â cu prezen┼úa la FITIC 7.0 ┼či care aduc ├«n festival peste 20 de spectacole, sunt: Teatrul Na┼úional Bucure┼čti, Teatrul de Art─â, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independen┼úilor Profesioni┼čti & Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa ┼×tefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up. Invita┼úi speciali sunt: Maia Morgenstern, Hora┼úiu M─âl─âele, Marius Bodochi, Bogdan M─âl─âele, Radu Captari.

├Än program sunt ├«nscrise ┼či ateliere de teatru, improviza┼úie, dans ┼či muzic─â, cu intrarea liber─â pentru oricine vrea s─â intre ├«n contact cu celebrii traineri de workshopuri: Maia Morgenstern, Cristian Iacob, ┼×tefan Lupu, Mihaela S├órbu, Tiberius Zavelea, L─âcr─âmioara Soare. De asemenea, organizatorii anun┼ú─â ┼či lans─âri de carte, dar ┼či patru seri tematice cu filme, muzic─â, precum ┼či alte accesorii, din Italia, Fran┼úa, Marea Britanie ┼či Statele Unite ale Americii, organizate ├«mpreun─â cu Zoom Beach.

FITIC 7.0 ├«ncepe la 27 august ┼či se ├«ncheie la 3 septembrie. Spectacolele vor avea loc pe cele trei scene preg─âtite special pentru acest eveniment: Scena Tomis (zona Prefectur─â), scena Parc (Parcul Arheologic) ┼či scena Workshop (Parcul Arheologic).

S├ómb─ât─â, 27 august 2022, ora 21.30, pe scena montat─â special pentru deschidere pe bulevardul Tomis, pute┼úi viziona superspectacolul ÔÇ×KiritzaÔÇŁ, produs de Teatrul Na┼úional Bucure┼čti, ├«n coproduc╚Ťie cu Funda╚Ťia Art Production ╚Öi Gigi C─âciuleanu Romania Dance Company cu sprijinul JTI, ├«n regia, coregrafia ┼či dup─â scenariul lui Gigi C─âciuleanu.

ÔÇ×Farmecul MuziciiÔÇť adus la Constan╚Ťa

Parcul Teatrului Na╚Ťional de Oper─â ╚Öi Balet ÔÇ×Oleg DanovskiÔÇŁ din Constan╚Ťa va fi animat de acorduri de jazz. Vineri, 26 august ╚Öi duminic─â, 27 august, de la ora 19.00, v─â pute╚Ťi ├«nt├ólni cu Romy& Jazzy Lou Band ╚Öi Sebastian Burneci Quintet. Spectacolele sunt organizate de Uniunea Armenilor din Rom├ónia ÔÇô sucursala Constan╚Ťa ╚Öi Comunitatea Elen─â ÔÇ×ElpisÔÇŁ Constan╚Ťa.

Totodat─â, Parcul Teatrului Na╚Ťional de Oper─â ╚Öi Balet ÔÇ×Oleg DanovskiÔÇŁ va g─âzdui Stagiunea estival─â. Duminic─â, 28 august, de la ora 20.30, originala scen─â din fa╚Ťa teatrului va g─âzdui spectacolul ÔÇ×Farmecul MuziciiÔÇŁ.

Pentru siguran╚Ťa participan╚Ťilor la eveniment, ├«n perioada 24 august, ora 06:00- 29 august, ora 03.00, se va restric╚Ťiona traficul rutier pe aleea de acces c─âtre Teatrul Na╚Ťional de Oper─â ╚Öi Balet ÔÇ×Oleg DanovskiÔÇŁ.

Balet în centrul vechi al orașului

Evenimentul Stars Gala va avea loc ├«n fa╚Ťa Prim─âriei Constan╚Ťa, vineri, 26 august, de la ora 20.00. Tinerii performeri, viitorii balerini profesioni╚Öti ai teatrelor din Rom├ónia si mae╚Ötri de renume mondial vin la Stars Gala pentru a crea o atmosfer─â unic─â pentru iubitorii de arte, dar ╚Öi pentru publicul larg.

Studen╚Ťi din cadrul celui mai important workshop de balet din Rom├ónia, Revolve Dance vor prezenta, al─âturi de prim soli┼čtii Claudia d'Antonio ╚Öi Salvator Manzo de la Teatrul San Carlo din Napoli (primul teatru de balet din lume), o suit─â din spectacolul ÔÇťCopp├ęlia", ├«n coregraf├Ča adaptat─â de maestrul coregraf Lienz Chang (Prim balerin la Teatrul Na╚Ťional din Cuba). Claudia D'Antonio ╚Öi Salvatore Manzo vor aduce publicului din Constan╚Ťa o parte din vivacitatea ╚Öi spiritul care definesc stilul de viat─â italian.

Viziunea regizoral─â a profesorului Lienz Chang va fi completat─â de interven╚Ťiile mae╚Ötrilor Carole Arbo ╚Öi Bertrand Belem care vor coordona repeti╚Ťiile ├«ntregului spectacol. Madame Carole Arbo de╚Ťine titulatura de balerin─â "etoile", ce reprezint─â cea mai ├«nalt─â distinc╚Ťie acordat─â unui dansator clasic pe teritoriul francez ╚Öi este profesoar─â a ╚Öcolii de balet a Operei din Paris.

Spectacolul va fi conceput ├«n dou─â p─âr╚Ťi: Open Class Revolve Dance ╚Öi Stars Gala, ╚Öi se va transmite live pe paginile de YouTube Revolve Dance si cea de Facebook Stars Gala.┬á

Lumini, sunet ╚Öi dans ├«n Pia╚Ťa Ovidiu

Evenimentul ÔÇ×Tomis - Luminile IstorieiÔÇť se va desf─â╚Öura s├ómb─ât─â, 27 august, ├«n Pia╚Ťa Ovidiu din Constanta, ├«ncep├ónd cu ora 19.00. Proiectul ÔÇ×Tomis ÔÇô Luminile istorieiÔÇť este un omagiu adus istoriei jude╚Ťului Constan╚Ťa din Antichitate ╚Öi p├ón─â ├«n prezent, prin intermediul luminilor, sunetului ╚Öi dansului.┬á

De departe, cel mai spectaculos moment va fi acela ├«n care dansatorii vor evolua suspenda╚Ťi pe cl─âdirea Muzeului de Istorie ╚Öi Arheologie din Constan╚Ťa. Ulterior, arti╚Ötii vor cobor├« pe cele dou─â laturi ale muzeului.

La final, to╚Ťi cei prezen╚Ťi vor fi purta╚Ťi ├«ntr-o┬á lume a melancoliei ╚Öi a vis─ârii pe melodiile celor de la ÔÇ×The MotansÔÇť.

Delicii culinare aduse de Festival du Bonheur

Festival du Bonheur a revenit la Constan╚Ťa cu o nou─â edi╚Ťie care se va desf─â╚Öura ├«n Parcul Teatrului Na╚Ťional de Oper─â ╚Öi Balet ÔÇ×Oleg DanovskiÔÇŁ, p├ón─â pe 28 august 2022. Vizitatorii vor fi ├«nt├ómpina╚Ťi cu activit─â╚Ťi interactive. Cei mici pot participa la ateliere de crea╚Ťie, zilnic, ├«ntre orele 17.00 ╚Öi 20.00. ├Än zilele de 26-27 august va avea loc un concurs de ╚Öah pentru copii cu v├órsta mai mic─â de 15 ani.

Muzică de promenadă în mai multe orașe de pe litoral

Iubitorii muzicii de promenad─â vor avea ocazia s─â ├«i re├«nt├ólneasc─â pe arti╚Ötii consacra╚Ťi. Concertele vor avea loc vineri, 26 august, ora 19.00, pe faleza Cazinoului din Constan╚Ťa, iar duminic─â, 28 august, ora 18.00, la Casa de Cultur─â din ora╚Öul N─âvodari.┬á