Clipe groaznice pentru un copil de doi ani. O haită de câini a tăbărât pe el, iar un jurnalist i-a salvat viața

Un copil de 2 ani a fost mușcat de un câine, luni, pe strada Teilor din Medgidia. Acesta a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Un jurnalist care a văzut momentul terifiant a povestit pe un grup de presă cum au decurs evenimentele.

”S-a întâmplat chiar în fața mea. 6-7 câini comunitari trăgeau de copilul de 2 ani în toate direcțiile. Am claxonat puternic până ce câinii au fugit. Copilul a fost văzut foarte des singur pe stradă. Face parte dintr-o familie din etnie. Am sărit din mașină să fugăresc câinii. Inițial am crezut ca e o păpușă din plastic la cum trăgeau câinii de copil. Apoi am sunat urgent la 112”, potrivit jurnalistului.

Acesta a mai menționat că micuțul a fost luat de pe jos de un unchi, în vârstă de 16-17 ani, și a fugit cu el în curte

”Eram și cu fetița mea în mașină. Care a văzut ce s-a întâmplat Groaznic! Dacă nu apăream cred ca în următoarele secunde mâncau din el. Câini înfometați”, a relatat ziaristul.

În cauză polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. urmând să fie luate și alte măsuri.