Suma pe care a investit-o Mircea Bravo în ultimul film: „Nu a fost la fel de profitabil ca Mirciulică”

„Nuntă pe bani”, ultimul film al lui Mircea Bravo, a avut succes mai mare decât prima peliculă a comediantului. El a dezvăluit într-o postare pe rețelele sociale cât l-a costat producția și dacă a făcut sau nu profit.

Mircea Bravo a povestit că, împreună cu echipa, s-a apucat de „Nuntă pe bani” înainte ca primul său film „Mirciulică” să ajungă în cinematografe și să fie un succes.

Pe de o parte, s-au hotărât să lucreze cu echipe de profesioniști, pentru a reuși să obțină o calitate mai bună comparativ cu „Mirciulică”, iar pe de altă parte au făcut economii, deoarece filmările s-au desfășurat la Cluj-Napoca.

„Ca să fim sinceri, ne-a ajutat enorm de mult că am filmat în Cluj-Napoca, unde toate locațiile astea fie erau gratis, fie erau foarte ieftine. Ca de exemplu, am filmat toată nunta la Wonderland, unde în fiecare zi din luna august era o nuntă cu oameni care plăteau nunta respectivă. Noi am primit gratis locația”, a precizat el. La fel s-a întâmplat și cu filmările la o reprezentanță auto.

„Ne dăm seama că dacă n-am fi avut beneficii de astea, costurile noastre ar fi ajuns în cer. Ne-am programat filmările pentru 10 august după ce se termină festivalul Untold, pentru că știți că atunci când e Untold la Cluj, Doamne ferește ce chirii sunt, mai ales când trebuie să cazezi 30 - 40 de oameni din București. E gaură în buget. După aia ne-am dat seama că am luat o mică țeapă, pentru că majoritatea oamenilor din echipă trebuiau să vină cu 2 săptămâni înainte, ca să pregătească întreaga filmare”, a detaliat Mircea.

Au fost nevoiți să apeleze la tot felul de improvizații cu cazarea: „Unii au stat la bunică-mea la Ciurila, alții au dormit la Cristi (Cristian Ilișuan-regizorul fimului-n.red) acasă.”

Mircea Bravo a susținut că au avut și bartere, pe baza cărora au obținut anumite servicii în schimbul unor promovări pe care le-au făcut și pe care le mai au de făcut și în ziua de astăzi: „Nu s-au terminat încă barterele pentru cazare, pentru mâncare, astfel încât să coborâm costurile filmului.”

O zi de filmare, de la 15.000 de euro în sus

Filmările au început în 10 august, iar în fiecare zi, pe platou, erau minimum 40 de oameni care nu erau în fața camerei: „Oameni care erau în spate, care pregăteau ca să arate totul bine. Acuma, oamenii ăștia, specialiștii, sunt din industria filmului. Dacă un om în construcții te costă minimum 400 lei, îți dai seama că lor le dai un pic mai mult. Ca să fiu sincer cu voi, ideea e că o zi de filmare costa de la 15.000 euro în sus, ca să înțelegeți! Am stat trei luni să pregătim cu Cristi totul ca să fie perfect, ca să nu greșim la filmare, pentru ca fiecare zi de filmare să nu ne bage în faliment.”

Chiar dacă au crezut că-și fac temele bine și nu o să mai apară chestii neprevăzute, nu există așa ceva în industria filmului, spune Bravo. „Pe parcurs, chiar dacă eram 40 de oameni, am mai avut nevoie de un om suplimentar pentru scenografie, un om suplimentar pentru figurație, trebuia să avem un cascador. Vă dați seama că nu am plătit cascadorul cu 200 de lei pe zi”, a povestit el.

Mircea și-a amintit că a fost oprit de un tânăr pe stradă, care i-a spus că a lucrat la film. El a crezut că acesta a apărut la figurație, însă tânărul făcea parte, de fapt, din echipa principală.

„Deci am ajuns la nivelul în care nu-i cunoșteam pe toți oamenii care au lucrat la proiectul ăsta. Ca să-l faci cum trebuie, pentru că oamenii ăia pe care i-am ales, oamenii ăia specialiști, aduceam oameni suplimentari ca să fie totul ca lumea, ca să arate perfect. Ca și concluzie, am filmat 23 de zile la Nuntă pe bani și filmările au fost în mare parte la Cluj.”

Doar în ultima zi, echipa s-a deplasat în Germania pentru niște filmări. În următoarea, Mircea și echipa au început să promoveze Mirciulică.

„Am fost maxim de surprinși, de recunoscători pentru rezultatele cu Mirciulică, pentru că au venit 330.000 de oameni. Atunci ne-am dat seama că voi sunteți alături de noi și ne susțineți. Asta ne-a dat o motivație suplimentară să facem filme mai bune. Și ca să fiu sincer cu voi, noi după aia am reconvocat echipa de la Nuntă pe bani să mai facem niște filmări suplimentare, să completăm filmul. Ne-am mai întâlnit în luna ianuarie ca să facem exact cum vrem noi, ca să fie perfect. După care a urmat în 2023, în care am făcut montajul, în care am făcut partea de colorizare, în care am făcut muzica”, a mai precizat Mircea Bravo.

Producția filmului – circa o jumătate de milion de euro

El a spus că partea de producție a filmului și de post-producție au costat undeva la 420.000 euro. „Undeva pe acolo, un pic mai mult probabil la care se adaugă bineînțeles, barterele, adică chestiile gratis cale pe care le primim, dar oferim video în schimb și bineînțeles multe chestii chiar gratis, gratis pe care le-am primit de la oamenii din Cluj-Napoca la care vrem să le mulțumim, că altfel nu reușeam să facem filmul ăsta”, a detaliat comediantul.

Mircea Bravo a precizat că suma aceasta nu cuprinde vreun onorariu pentru el și pentru regizor. „Ca să înțelegeți după o formulă de calcul din America, actorul principal și regizorul sunt cam un 30% din valoarea filmului. Deci noi cumva am făcut tot posibilul ca să ținem costurile cât de cât decente”, a mai explicat el.

După aceea a urmat promovarea filmului. „Am avut oameni angajați special pentru partea de promovare. Vreau să spun că a fost o muncă în spate enormă și vreau să le mulțumesc la toți oamenii care au fost aici să promoveze filmul. Am avut o persoană care se ocupa să gestioneze pagina de facebook și de instagram. Era o persoană care ținea legătura cu partenerii din țară, pentru că aveam peste 10 parteneri. Am avut un grafician care a lucrat non-stop. Am avut o persoană care pur și simplu în fiecare zi stătea să completez AWB-uri pentru curier ca să trimit toate chestiile astea. O persoană care ținea legătura cu cinematografele”, detaliază clujeanul.

Promovare de 275.000 de euro

A fost prima oară când au lucrat cu o firmă de PR. „Am avut două fete, Diana și Bianca, la care vreau să le mulțumesc. În momentul în care noi mergeam la București, mergeam la două matinaluri de radio, două podcasturi, patru emisiuni, făceam ce știam mai bine, pentru că noi eram pasionați, puteam vorbi non-stop despre Nuntă pe bani, mai ales că ni se părea foarte tare produsul”.

În plus, s-au băgat o mulțime de bani în tot felul de modalități de promovare: reclamă la radio, în panouri exterioare, pe autobuze. „Noi n-avem nicio siguranță dacă merită sau pur și simplu au fost banii aruncați aiurea. Nu era nimeni care să spună chestia asta cu siguranță (...) Deci pentru noi a fost o chestie nouă în care ne-am băgat, dar în care știam că trebuie să investim ca să ne scoatem ăia 400.000 din trecut și ca să vă dau o cifră din nou, bugetul de promovare pentru tot ce înseamnă chestiile astea de promovare și turneu prin țară a fost undeva la 275.000 euro”, a mai spus Bravo.

„Înțelegerea cu Neflix ne pune pe profit”

Apoi a venit și răsplata – filmul a fost un succes de public mai mare decât Mirciulică. „A fost un efort foarte mare pentru noi, dar ne-am bucurat și vreau să vă dau și aici o cifră. În momentul de față, după 6 săptămâni suntem la 350.000 de intrări, 350.000 de oameni care au mers în cinema până acuma. O să mai meargă un pic în cinema, deci cumva este o creștere de 10% față de Mirciulică. Deci este o ușoară creștere”, a mai dezvăluit el.

La final, Mircea Bravo a făcut un bilanț total: „Deci filmul ne-a costat, partea de producție și partea de promovare, dacă le adun undeva pe la 695.000 euro - 700.000 de euro, la care vreau să țineți cont că eu și Cristi Ilișuan (regizorul-nr) nu ne-am plătit onorarii și mai avem încă de făcut bartere. Din bilete avem acuma la 600 și ceva de mii de euro încasați, probabil o să depășească, pentru că mai merge un pic filmul în cinema, dar nu vrem să fim ipocriți. Vrem să vă spunem că avem și o înțelegere cu cei de la Netflix, care e confidențială, care ne pune pe profit. Deci nu vrem niciun caz să ne plângem”.

El a mai precizat că sponsorii au acoperit un 10%-20% din partea de producție.

Regizorul Cristi Ilișuan a menționat că Mirciulică a făcut profit mai mare, pentru că nu a fost atât de scump. „A fost mut mai profitabil decât Nuntă pe bani, dar eu mi-aș dori de acuma să facem filme de genul ăsta, adică să avem profit mic, dar oamenii să fie mulțumiți pentru că pe lângă bani, pe noi cel mai tare ne satisface ca oamenii să fie mulțumiți de produs, să-l vadă, să meargă acasă și să zică mai departe că firmele noastre sunt bune și să revină la alte filme pe care le vom face.”

Cei doi au anunțat că se apucă de un nou film.