Scene revoltătoare în Cluj-Napoca: cadavrul unei femei a zăcut trei ore pe stradă

O femeie a murit marți dimineață, după ce s-a prăbușit la semafor, pe o stradă din Cluj-Napoca. Deși echipajele medicale au intervenit rapid, femia nu a mai putut fi resuscitată. Ceea ce a stârnit indignare este că trupul victimei a rămas pe trotuar, acoperit, mai bine de trei ore, în văzul trecătorilor, până la sosirea echipei de la Medicină Legală.

Publicația Știri de Cluj l-a contactat pe Horia Simu, directorul Ambulanței Cluj, care a precizat că femeia a făcut stop cardio-respirator.

„S-au făcut manevre de resuscitare, dar acestea au fost fără rezultat, din păcate”, a declarat pentru Horia Simu.

Prima dată trebuiau să ajungă acolo cei de la Medicină Legală, pentru că, până când aceștia nu fac toate operațiunile necesare, cadavrul nu poate fi ridicat. Martorii au povestit pentru publicația citată că trecătorii au privit șocați scena, încercând să își continue drumul, în timp ce, în mod inexplicabil, autoritățile au întârziat procedurile.

Ulterior, reprezentanții IPJ Cluj au venit cu precizări:

„Un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a constatat că, pe fondul unor antecedente medicale, femeia ar fi căzut la pământ, fiind găsită în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda efortului depus de echipajul medical, a fost declarat decesul femeii.

Totodată, la fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru efectuarea cercetărilor specifice. Aceasta a fost prezent în perimetrul persoanei în cauză până când a fost preluată de pompele funebre, fiind emis un certificat de deces de către medicul de familie. În cauză, polițiștii efectuează cercetările necesare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă”.