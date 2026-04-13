Harta taxelor școlare în 2026. Cât costă „fuga” de sistemul public în București, Cluj și marile orașe

În condițiile în care sistemul de învățământ din România trece printr-o perioadă în care are de suferit din cauza măsurilor de austeritate, ideea de a înscrie copilul la o școală privată pare o alternativă viabilă pentru cei care își permit. Costurile nu sunt însă de ignorat, în marile orașe din țară prețurile presupun o plată lunară peste salariul mediu pe economie, doar pentru școlarizare, fără servicii suplimentare precum masă sau excursii.

Avantajele prespun timp dedicat din partea profesorilor și o infrastructură de servicii în care se investește mai mult. Toate acestea în condițiile în care comasarea școlilor și supraaglomerarea au dus la situația în care, în sistemul public, sunt 30 de copii într-o clasă, programele dedicate pauzelor de prânz au devenit subiect de glumă și programe after school sunt doar în plan la nivel de organizare pe viitor.

În plină perioadă de înscrieri pentru anul școlar 2026-2027, părinții se orientează și după facilități.

Capitala este, de departe, orașul cu cele mai mari taxe

Costurile pentru educația privată în Capitală variază într-un spectru uriaș, pornind de la 2.600 de euro și ajungând până la 20.000 de euro anual în instituțiile de elită.

Cele mai scumpe școli private sunt, în general, cele cu profil internațional. În fruntea clasamentului se află British School of Bucharest, situată în Voluntari, unde taxele pentru ciclul primar ajung la aproximativ 18.700 de euro pe an.

Un alt nume important este Complexul Educațional Laude-Reut, cu taxe anuale cuprinse între 14.000 și 14.600 de euro.

În zona medie-superioară se regăsește Cambridge School of Bucharest, unde costurile variază între aproximativ 7.500 și 13.500 de euro pe an, în funcție de nivelul de studiu. O ofertă comparabilă are și Avenor College, cu taxe situate între 8.000 și 12.000 de euro anual, instituție cunoscută pentru integrarea curriculumului britanic cu elemente din sistemul românesc. Și la ICHB prețurile se situează în jurul sumei de 9.000 de euro pe an.

Nu în ultimul rând, International School of Bucharest se încadrează în același segment de preț, cu taxe cuprinse între 7.500 și 12.500 de euro pe an.

Cele mai accesibile sunt situate între 700 de euro pe lună precum Școala Luca sau 7000 de euro pe an precum Școala Finladeză din București.

Clujul aproape de București dar nu cu atâtea avantaje

Cluj-Napoca se situează într-un interval estimat de aproximativ 4.000 – 12.000 € pe an pentru educația privată. În cazul școlilor internaționale, precum Transylvania College, costurile pot ajunge la circa 1.000 € pe lună, adică aproximativ 12.000 € anual. Există însă și opțiuni locale mai accesibile, unde taxele variază între 1.800 și 4.500 lei pe lună.

Și concurența face ca prețurile în Cluj să fie foarte mari, spre deosebire de alte orașe, în Cluj sunt aproximativ 30 de grădinițe particulare.

Timișoara, Iași și Brașov se încadrează într-un interval general de aproximativ 3.000 – 10.000 € pe an pentru educația privată. Aceste orașe se caracterizează printr-un număr mai redus de școli internaționale de elită, însă oferă mai multe opțiuni de tip bilingv sau Montessori.

În ceea ce privește costurile, acestea sunt, în general, mai mici decât în București și comparabile cu segmentul mediu din Cluj.

Și pentru grădinițe și creșe tot marile orașe au cele mai ridicate taxe: în București taxele sunt, în general, cele mai ridicate, ajungând frecvent la aproximativ 1.500–3.500 lei pe lună, în timp ce în Cluj-Napoca acestea variază de obicei între 1.000 și 2.500 lei pe lună.

În Timișoara și Iași nivelul este ușor mai redus, situându-se în jur de 900–2.000 lei lunar, iar în Constanța prețurile sunt, în general, comparabile cu Iași și Timișoara, pornind de la aproximativ 800–2.000 lei pe lună, în funcție de program (normal sau prelungit), alimentație și activități incluse, potrivit unui studiu realizat de clubulcopiilor.ro.

Taxele afișate nu includ toate serviciile integrate

Taxele afișate de școli nu includ întotdeauna toate costurile reale. De multe ori, acestea nu acoperă masa, care poate adăuga între 1.000 și 2.000 € pe an, transportul sau diverse activități extra, precum cluburi ori taxe pentru examene.

În plus, unele instituții percep taxe suplimentare, cum ar fi o taxă de înscriere ce poate varia între 200 și 1.000 €, dar și costuri administrative separate. Diferențele semnificative de preț între școli sunt influențate în principal de tipul de curriculum (românesc versus sisteme internaționale precum Cambridge sau IB), de prezența profesorilor internaționali și de nivelul facilităților oferite, cum ar fi campusul, infrastructura sportivă sau dotările tehnologice.