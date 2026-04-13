Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Harta taxelor școlare în 2026. Cât costă „fuga” de sistemul public în București, Cluj și marile orașe

În condițiile în care sistemul de învățământ din România trece printr-o perioadă în care are de suferit din cauza măsurilor de austeritate, ideea de a înscrie copilul la o școală privată pare o alternativă viabilă pentru cei care își permit. Costurile nu sunt însă de ignorat, în marile orașe din țară prețurile presupun o plată lunară peste salariul mediu pe economie, doar pentru școlarizare, fără servicii suplimentare precum masă sau excursii.

FOTO: British International School of Timisoara
Avantajele prespun timp dedicat din partea profesorilor și o infrastructură de servicii în care se investește mai mult. Toate acestea în condițiile în care comasarea școlilor și supraaglomerarea au dus la situația în care, în sistemul public, sunt 30 de copii într-o clasă, programele dedicate pauzelor de prânz au devenit subiect de glumă și programe after school sunt doar în plan la nivel de organizare pe viitor.

În plină perioadă de înscrieri pentru anul școlar 2026-2027, părinții se orientează și după facilități.

Capitala este, de departe, orașul cu cele mai mari taxe 

 Costurile pentru educația privată în Capitală variază într-un spectru uriaș, pornind de la 2.600 de euro și ajungând până la 20.000 de euro anual în instituțiile de elită.

Cele mai scumpe școli private sunt, în general, cele cu profil internațional. În fruntea clasamentului se află British School of Bucharest, situată în Voluntari, unde taxele pentru ciclul primar ajung la aproximativ 18.700 de euro pe an.

Un alt nume important este Complexul Educațional Laude-Reut, cu taxe anuale cuprinse între 14.000 și 14.600 de euro.

În zona medie-superioară se regăsește Cambridge School of Bucharest, unde costurile variază între aproximativ 7.500 și 13.500 de euro pe an, în funcție de nivelul de studiu. O ofertă comparabilă are și Avenor College, cu taxe situate între 8.000 și 12.000 de euro anual, instituție cunoscută pentru integrarea curriculumului britanic cu elemente din sistemul românesc. Și la ICHB prețurile se situează în jurul sumei de 9.000 de euro pe an.

Nu în ultimul rând, International School of Bucharest se încadrează în același segment de preț, cu taxe cuprinse între 7.500 și 12.500 de euro pe an.

Cele mai accesibile sunt situate între 700 de euro pe lună precum Școala Luca sau 7000 de euro pe an precum Școala Finladeză din București.

FOTO: American International School of Bucharest
Clujul aproape de București dar nu cu atâtea avantaje

Cluj-Napoca se situează într-un interval estimat de aproximativ 4.000 – 12.000 € pe an pentru educația privată. În cazul școlilor internaționale, precum Transylvania College, costurile pot ajunge la circa 1.000 € pe lună, adică aproximativ 12.000 € anual. Există însă și opțiuni locale mai accesibile, unde taxele variază între 1.800 și 4.500 lei pe lună. 

Și concurența face ca prețurile în Cluj să fie foarte mari, spre deosebire de alte orașe, în Cluj sunt aproximativ 30 de grădinițe particulare.

Timișoara, Iași și Brașov se încadrează într-un interval general de aproximativ 3.000 – 10.000 € pe an pentru educația privată. Aceste orașe se caracterizează printr-un număr mai redus de școli internaționale de elită, însă oferă mai multe opțiuni de tip bilingv sau Montessori. 

În ceea ce privește costurile, acestea sunt, în general, mai mici decât în București și comparabile cu segmentul mediu din Cluj.

Și pentru grădinițe și creșe tot marile orașe au cele mai ridicate taxe: în București taxele sunt, în general, cele mai ridicate, ajungând frecvent la aproximativ 1.500–3.500 lei pe lună, în timp ce în Cluj-Napoca acestea variază de obicei între 1.000 și 2.500 lei pe lună.

În Timișoara și Iași nivelul este ușor mai redus, situându-se în jur de 900–2.000 lei lunar, iar în Constanța prețurile sunt, în general, comparabile cu Iași și Timișoara, pornind de la aproximativ 800–2.000 lei pe lună, în funcție de program (normal sau prelungit), alimentație și activități incluse, potrivit unui studiu realizat de clubulcopiilor.ro.

Cantină, FOTO: Shutterstock
Taxele afișate nu includ toate serviciile integrate

Taxele afișate de școli nu includ întotdeauna toate costurile reale. De multe ori, acestea nu acoperă masa, care poate adăuga între 1.000 și 2.000 € pe an, transportul sau diverse activități extra, precum cluburi ori taxe pentru examene.

În plus, unele instituții percep taxe suplimentare, cum ar fi o taxă de înscriere ce poate varia între 200 și 1.000 €, dar și costuri administrative separate. Diferențele semnificative de preț între școli sunt influențate în principal de tipul de curriculum (românesc versus sisteme internaționale precum Cambridge sau IB), de prezența profesorilor internaționali și de nivelul facilităților oferite, cum ar fi campusul, infrastructura sportivă sau dotările tehnologice.

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Petrecere cu manele în mașina de Poliție: „Să sară permisele!”. Anchetă la IPJ Brăilă
gandul.ro
image
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
mediafax.ro
image
Toate calculele la titlu în SuperLiga după U Cluj – U Craiova 4-0. De ce oltenii pot lua titlul chiar dacǎ U Cluj ar avea 9 victorii din 10 meciuri în play-off
fanatik.ro
image
Donald Trump și-a comandat mâncare de la McDonald’s în timpul conferinței de presă și a vorbit despre criza din Ormuz
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
„George Simion dansa pe mormintele strămoșilor noștri”. Peter Magyar explică de ce Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
playtech.ro
image
Gestul făcut de soția lui Helmut Duckadam de Paște. Locul pe care l-a vizitat împreună cu fiica sa
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
Nu populația, ci statul – unde ar trebui să înceapă raționalizarea carburanților? „Acolo e marea risipă”
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
Un nou ajutor financiar pentru românii care ies la pensie! Economisire prin investiții la bursă! Retragere completă a banilor la pensionare
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Pavel Stratan rupe tăcerea despre ginerele său! Ce spune despre Edward Sanda și când își dorește să devină bunic: „I-am spus Cleopatrei”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
image
Horoscop marți, 14 aprilie. Un nativ își asumă obligaţii ale altora care se dovedesc copleşitoare
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

image
Vedete care au învins cancerul la sân