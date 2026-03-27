Maratonul Internațional din Cluj modifică traseul troleibuzelor și autobuzelor. Restricții de circulație în centrul orașului

Maratonul Internațional Cluj-Napoca, ajuns la editia a XV-a, modifică traseul mijloacelor de transport în comun în prima parte a zilei de duminică, 29 martie, între orele 05:00 și13:00.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunță că vor fi impuse restricții de circulație în zona centrală a orașului.

Deschiderea circulației rutiere pe tronsonul str. Napoca – Piața Unirii – Bulevardul Eroilor se va face începând cu ora 12.30, iar pe tronsonul Calea Moților – str. Petru Maior – Piața Lucian Blaga se va deschide începând cu ora 12.40, iar Bd. 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului - de la 13:00.

Iar liniile de transport in comun afectate vor circula pe trasee deviate, după cum urmează:

· Linia 9 ( str. Bucium – P-ța Gării):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul, strada Horea, Piața Gării. Se suspendă stația Central. Se alocă stația Victoria, statia Piata Avram Iancu si statia Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

· Linia 19 ( P-ța Mihai Viteazul – str. E. Quinet):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul. Se suspendă stația Central. Se alocă stația Victoria, stația Piata Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

· Linia 28B ( P-ța Mihai Viteazul – VIVO ):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fântânele – str. Alexandru Vlahuță - P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga - str. General Dragalina - P-ța M.Viteazul. Se suspendă stația Parcul Central. Se alocă stația Dragalina Sud.

RETUR: Traseu rămâne neschimbat.

· L29S – ( Drumul Sfântul Ioan – Piața Mihai Viteazul )

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul. Se suspendă stația Central. Se alocă stația Victoria, statia Piața Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Traseul rămâne neschimbat.

· Linia 30 (Grigorescu – str. Aurel Vlaicu):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fântânele – str. Alexandru Vlahuță - P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga - str. General Dragalina - P-ța M. Viteazul – str. Cuza Vodă – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Aurel Vlaicu. Se suspendă următoarele stații: Hotel Radisson Blue, Calea Moților, Memorandumului Sud, Victoria. Se alocă stația Dragalina Sud, stația Piața Mihai Viteazu Sud.

RETUR: Din B-dul 21 Decembrie 1989, pe strada Regele Ferdinand – str. General Dragalina – strada Octavian Goga – Piața 14 Iulie – strada Alexandru Vlahuță – strada Fântânele – strada Mirăslău – strada Paul Ioan. Se suspendă următoarele stații: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, stația Chios. Se alocă stațiile: Central, Dragalina Nord.

o Linia 42 ( P-ța Mihai Viteazul – Câmpului):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul. Se suspendă stația Central, P-ta Mihai Viteazu Sud. Se alocă stația Victoria, stația Piata Avram Iancu si stația Pod Traian.

RETUR: Traseu rămâne neschimbat.

o Linia 44 ( Grigorescu - Unirii):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fântânele – str. Alexandru Vlahuță - P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga - str. General Dragalina - P-ța Mihai Viteazul – str. Cuza Vodă – P-ța Avram Iancu – str. Dorobanților – A Vaida Voievod – Unirii. Se suspendă stația Parc Central. Se alocă stația Dragalina Sud.

RETUR: Traseu rămâne neschimbat.

o Linia M 26 ( Cetatea Fetei – P-ța Mihai Viteazul) Pe ambele sensuri: Comuna Florești – Calea Florești – Pod Calvaria (capăt linie). În această perioadă, abonamentul de Florești și biletul validat pe linia M26 rămâne valabilă pe L9, L29S, L24, L24B pe tronsonul Calea Florești – Memorandumului.

o Linia 101 ( Bucium – P-ța Gării) - curse efectuate cu autobuze pe linia 101A:

TUR Bucium – Primăverii – Calea Mănăștur – Calea Moților – Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Avram Iancu, strada Cuza Vodă, Piața Mihai Viteazul – str. Horea – P-ța Gării. Se suspendă stațiile: Plopilor Sud, Uzinei Electrice, Cluj Arena, Parcul Central și stația George Barițiu. Se alocă stațiile: Calea Mănăștur, Agronomia, Calea Moților, Memorandumului, Victoria, stația Piata Avram Iancu și stația Pod Traian.

RETUR: Din P-ța Gării – str. I.L. Caragiale – str. Horea – str. Regele Ferdinand – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului – Calea Moților – Calea Mănăștur – str. Primăverii – Bucium. Se suspendă stațiile: Opera Maghiara Est, Splaiul Independenței, Sala Sporturilor și stația Plopilor Nord. Se alocă stațiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere, Grădini Mănăștur.

o Linia 102 se suspendă

o Pe linia 100 vor circula tramvaie.