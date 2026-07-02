Modificări pe linia 44 din Cluj-Napoca: Traseu nou și stații suspendate temporar

Lucrări de amploare la infrastructura rutieră pe strada Sopor schimbă circulația autobuzelor de pe linia 44 din Cluj-Napoca, începând de joi, 2 iulie.

„Pe perioada executării lucrărilor, autobuzele vor circula pe un traseu scurt, până la Bucla Unirii, ultima stație pentru călători fiind Valeriu Bologa. Va fi suspendată temporar stația Soporului Sud si stația Soporului Nord.

Reluarea circulației pe traseul obișnuit va avea loc după finalizarea lucrărilor și readucerea carosabilului la condițiile necesare desfășurării în siguranță a transportului public. În acest moment nu poate fi estimată data revenirii la traseul de bază”, anunță reprezentanții Companiei de Transport Cluj-Napoca (CTP).

Titularii abonamentelor valabile exclusiv pe linia 44 (în prezent fiind înregistrate 12 abonamente active) pot solicita restituirea contravalorii abonamentului, proporțional cu perioada de valabilitate rămasă, mai precizează CTP în comunicatul dat publicității.