Două noi linii de autobuz și troleibuz și suplimentări pe altele cu ocazia „Luminației”. Anunțul oficial dat de CTP

Creştinii din Transilvania și Banat se pregătesc în mod special pentru ”Luminație”, ziua dedicată tuturor sfinţilor, dar şi pomenirii morţilor. Pe 1 noiembrie, de „Luminație”, oamenii se duc cu flori și lumânări la mormintele rudelor și a celor apropiați, iar aglomerația este uriașă. La Cluj-Napoca, CTP Cluj înființează special două linii de transport public cu acest prilej, care vor fi operaționale timp de 3 zile.

Compania de Transport Public Cluj a remis un comunicat în care anunță înființarea a două noi linii de transport, care vor fi operaționale în perioada 31 octombrie- 2 noiembrie, respectiv suplimentarea mijloacelor de transport în comun pe alte linii

„Pentru a facilita deplasările clujenilor înspre și dinspre cimitirele din oraș, în vederea comemorării celor dragi, Primăria Cluj-Napoca și CTP Cluj-Napoca anunță înființarea a două noi linii de transport, care vor fi operaționale în perioada 31 octombrie- 2 noiembrie.

Traseele celor 2 linii vor fi: L8S ➡ stația Constantin Prezan (cart. Mărăști) – cimitirul Moș Ion Roată (cart. Someșeni). L39S ➡ stația Piața Mihai Viteazul Est (str. I.P. Voitești) – cimitirul Pomet (Valea Chintăului). Cursele speciale vor avea plecări din oră în oră, în intervalul orar 10:00- 20:00.

De asemenea, în data de 1 noiembrie se suplimentează mijloacele de transport în comun pe următoarele linii: autobuze: 24B,31, 35 și 43B și troleibuze: 6 și 25.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy”, se menționează în anunțul CTP.