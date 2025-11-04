search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE

0
0
Publicat:

Consilierul onorific al ministrului Alexandru Rogobete a făcut o sugestie despre cum ar putea fi rezolvată problema deficitului de medici în gărzi, descriind sistemul din Germania. Românii au explicat în comentarii ce împiedică o astfel de soluție să funcționeze. Spitalele caută între timp variante.

Lipsa de medici în gardă a devenit cronică FOTO: Shutterstock
Lipsa de medici în gardă a devenit cronică FOTO: Shutterstock

Medicul Iuliu Torje, consilierul onorific al ministrului Alexandru Rogobete, a făcut, într-o postare pe Facebook, o sugestie despre cum ar putea fi rezolvată problema deficitului de medici în gărzi, descriind experiența din Germania.

„În Germania, această problemă a fost abordată prin mobilitate profesională. Există mai multe platforme prin care spitalele pot posta gărzile neacoperite, iar medicii se pot înscrie online pentru a le prelua.

Sistemul funcționează simplu.

medicul își face un cont, își validează competențele și disponibilitatea;

spitalele publică ofertele de gardă (specialitate, dată, locație, remunerație);

• medicul selectează garda, semnează digital și este plătit direct pentru serviciul prestat”, a scris medicul Torje.

„Plata s-ar face prin contracte de prestări servicii, semnate digital, cu trasabilitate fiscală totală”

Acest sistem asigură continuitate în asistența medicală, se reduce presiunea pe personalul angajat, costurile devin transparente, este echitate și mobilitate între regiuni, a arătat medicul. Un astfel de sistem ar putea fi implementat și în România, iar Ministerul Sănătății ar putea gestiona o platformă interconectată cu spitalele publice și autoritățile locale, a sugerat Iuliu Torje. Spitalele ar putea posta în platformă gărzile rămase neacoperite, iar medicii validați ar putea aplica direct, în funcție de specialitate, disponibilitate și proximitate. „Finanțarea ar putea fi asigurată de autoritatea care administrează spitalul, consiliu județean, primărie sau minister, în funcție de statutul unității. Plata s-ar face prin contracte de prestări servicii, semnate digital, cu trasabilitate fiscală totală. Pentru a face sistemul funcțional, este necesară și reglementarea statutului de „medic freelancer”, un medic care poate lucra independent, în mai multe spitale, în regim de colaborare, fără birocrație inutilă.

Mai mult, modelul ar putea fi extins și către medicina prespitalicească, ambulanță, centre de permanență, precum și către asistenții medicali, care se confruntă cu aceleași probleme de personal.

O astfel de platformă ar crea o rețea națională de resurse medicale, capabilă să acopere rapid nevoile din teren și să asigure continuitatea îngrijirii pentru pacienți”, a concluzionat medicul.

De aici au pornit discuțiile. Diferența majoră între România și alte state este plata acestor gărzi, s-a ridicat principala problemă care, și la această dată, împiedică spitalele de stat să atragă medici astfel încât să acopere deficitul.

În România, gărzile pe care medicii le prestează peste obligația din contract se plătesc raportat la salariul din 2017, ajungându-se la cel mult 500 lei/gardă, în condițiile în care în Germania și Franța, conform medicilor care au reacționat la postare, plata este de aproximativ 100 euro/oră. Medicilor li se cere empatie, dedicare și profesionalism, însă, spun aceștia, sunt retribuiți pentru 24 de ore în gardă cu suma pe care o câștigă o persoană care face curățenie într-un apartament, în 5-7 ore.

„Ideea e bună în teorie, în practica nu va veni (aproape) nimeni să facă gărzi plătite cu echivalentul a 100€/24h, nici în zile de weekend pe 200€/24h, în condițiile în care în multe țări din vest (probabil și Germania), 100€ sau pe aproape este suma plătită pe ora de gardă (și uneori chiar gardă la domiciliu, în care medicul se deplasează pentru urgențele care apar). Deci de ce ar accepta un medic, chiar tânăr și la început de drum, să facă naveta pentru suma asta? Să nu uităm că vorbim despre suma brută din care el va rămâne poate cu aproximativ 60% după taxe și cheltuieli? De ce nu ar pleca mai degrabă în altă țară fie definitiv, fie să facă naveta 2 săptămâni pe lună și să lucreze ca medic înlocuitor – remplacant/locum? Motivația - atât financiară cât și profesională: materiale de lucru, aparatură pentru a putea profesa o medicină la standardele actuale, nu cele de acum jumătate de secol - este esențială pentru ca această idee să fie fezabilă în România”, a atras atenția unul dintre cititorii postării.

Altcineva a făcut o altă comparație, arătând că un medic și în România câștigă în 2 ore oferind consultații într-o clinică privată la fel cât ar câștiga într-o gardă în spitalul de stat.

S-a pus de asemenea problema responsabilității celor cu funcții de conducere. „Managerii/șefii de secție nu au nicio răspundere legală dacă se întâmplă ceva din cauza lipsei de personal, prin urmare nu vor cheltui puținele resurse pentru acoperirea de gărzi, pentru că <merge și așa>”, a atras altcineva atenția într-un alt comentariu.

6 euro ora de gardă în România vine la pachet cu înjurături, scandal, amenințări și o lege a malpraxis-ului greu de imaginat. Așa că, deocamdată, în condițiile date, ideea asta nu va avea nicicând succes”, s-a adus încă un argument în sprijinul ideii că soluția nu poate fi, deocamdată, pusă în practică.

Medicii care și-au spus punctul de vedere au adăugat că nu este vorba de doar cele 24 ore de gradă, ci la acestea se adaugă următoarele opt de muncă tot în spital. „Adică 32 de ore încontinuu cum e? Și da, gărzile sunt plătite extrem de prost. O femeie care vine la curățenie iți ia 300 - 450 lei pentru o zi de curățenie. O gardă e plătită cam tot cu 400-500 lei, doar că sunt 24 de ore. Așa că buba e la sistem, nu la oameni”, au indicat alți comentatori.

Acuzați că fac gărzi „doar pentru a primi bani în plus” și sunt atâtea cazuri în care pacienții sunt tratați fără respect, dar și că lucrează și la stat și la alte două-trei clinici private, medicii au replicat: „Evident că pentru bani în plus facem gărzile. Ați văzut pe cineva să zugrăvească casa din pasiune? Să monteze o centrală, un aer condiționat din pasiune, fără să ceară bani? Toată lumea oferă servicii pentru a câștiga un ban. De ce ar face medicii altfel? Dacă ați stat 7 ore la UPU, ați stat pentru că sistemul este prost organizat, nu că medicii ar fi proști sau leneși. Sunt prea puțini față de numărul pacienților care se duc la UPU. Așa că nu mai blamați medicii!”. „Dacă au patru locuri de munca, au pe timpul lor, al familiilor lor și sunt răsplătiți pentru fiecare dintre ele. Lăsați sarcasmul, că tot de medicii pe care nu-i respectați vă veți ruga să vă ajute, să mai găsească o soluție când veți avea nevoie. Și veți avea, pentru că nimeni nu moare brusc de bătrânețe. Exact genul acesta de atitudine îi determină pe medici să se limiteze în sistemul public strict la obligațiile pe care le au conform legii , 7 ore program zilnic și o gardă obligatorie/lună”, s-a răspuns și acuzației că medicii au timp și de job-uri la privat.

S-a atras de asemenea atenția că pacienții vin în UPU pentru scos fire, pentru scos atele gipsate, testare de antibiotic, tratamente, inclusiv schimbat/scos tub de traheostomă, asta în condițiile în care UPU ar trebui să trateze strict urgențele iar problemele menționate mai sus ar trebui rezolvate la medicul de familie, la centrul de permanență, sau în ambulatoriu, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. „Pentru asta trebuie programare, trebuie așteptat, în UPU vii și urli că nu ești preluat în momentul zero sau unii, mai șmecheri, vin cu ambulanța, că știm noi că ne luați mai repede... Există triaj, există medici, ca și mine, care respectă gravitatea cazurilor. Aștept momentul în care cei care abuzează de sistem să fie puși la plată”, a atras atenția un alt medic.

„Cea mai mare compensație o are medicul rezident, pentru că el este și cel mai prost plătit de către stat”

Spitalul Județean de Urgență Slatina este unul dintre spitalele care la un moment dat reușea doar foarte greu să acopere gărzile pentru anumite secții sau chiar acest lucru nu se mai întâmpla. În timp problema s-a rezolvat pentru anumite specialități, dar spitalul a rămas încă parțial descoperit la Cardiologie, unde se acoperă două treimi din lună, iar pentru alte 9-10 zile pacienții cu urgențe cardiologice sunt transferați la spitalul din Craiova.

Din ianuarie, anul viitor, se speră să rămână și mai puține gărzi de acoperit, asta pentru că se așteaptă și alți medici rezistenți care să fie cooptați.

Directorul medical al SJU Slatina, medicul Florin Popa, spune că ideea înființării unei platforme în care cererea și oferta să se întâlnească este bună, doar că „există o nuanță”.

„Nuanța este că medicul care vrea să facă gărzi își alege unde să facă gărzi, dar cumva și în funcție de cum este plătit. Acolo eu văd o concurență”, a spus medicul. Sunt spitale, cum este cel din Târgoviște, care la această dată reușește să plătească o gardă cu echivalentul a 800 euro, o sumă pe care nu multe alte spitale și-o permit. Orice spital poate să facă asta doar cu o contribuție din partea administrației locale sau județene, în funcție de subordonarea spitalului.

Tot cu sprijinul ordonatorului de credite, care este Consiliul Județean Olt, SJU Slatina plătește la acest moment la un alt nivel garda rezidenților care acceptă să vină la Slatina și care încasează de patru ori mai mult decât cei 300 lei pe care îi oferă statul. Suplimentar sunt plătiți și medicii specialiști și primari care vin din exteriorul spitalului, dar și medicii unității care acceptă să facă gărzi suplimentare, suma crescând odată cu creșterea numărului de gărzi prestate.

Medicilor care sunt din exterior le plătim gărzile mai bine, iar medicilor noștri, în funcție de numărul de gărzi, le acordăm și lor supliment. Cumva, încercăm să impulsionăm toți medicii să facă gărzi. Nu ai altceva ce să faci la momentul acesta. Și s-a dovedit că funcționează”, a explicat dr. Popa. „Cea mai mare compensație o are medicul rezident, pentru că este și cel mai prost plătit de către stat”, a adăugat directorul medical.

Aparatură folosită la capacitate redusă tot din lipsă de medici

Atragerea medicilor tineri are un dublu scop: pe de o parte se rezolvă problema gărzilor neacoperite, pe de alta se speră ca dintre medici măcar câțiva să fie atrași, văzând condițiile, ca în viitor să rămână în spitalul din Slatina.

Cu garda acoperită pentru luna întreagă, cel mai nou aparat care a fost dat în funcțiune la Cardiologie chiar la finele săptămânii trecute, un angiograf, ar putea fi folosit la altă capacitate, de exemplu. „Fiecare medic se uită să aibă cu ce să lucreze, să aibă efectiv ce să facă și să se dezvolte. Partea aceasta de cardiologie intervențională prinde și la noi ușor, ușor”, a mai spus dr. Popa. Deocamdată angiograful este folosit doar pentru intervențiile programate, dar se speră ca și acestea să fie făcute cu o frecvență din ce în ce mai mare și să se realizeze o paletă mai largă de servicii. Medicul care le efectuează este colaboratorul spitalului, vine de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, iar speranța este ca în curând să fie atrași și cu contract permanent medici care au această specializare iar intervențiile să devină uzuale.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
fanatik.ro
image
Cine decide cu adevărat în Rusia: mitul puterii absolute a lui Putin nu este tocmai exact
libertatea.ro
image
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor
playtech.ro
image
Lamine Yamal, surprins în compania unui celebru model chiar înainte de despărțirea de Nicki Nicole! Nu e prima oară când sunt văzuți împreună
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Prețuri noi pentru clienții Hidroelectrica. Oferta companiei pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
click.ro
image
Mineralul care te scapă instant de durerea de cap. Se introduce ușor în dietă și menține chiar și sănătatea creierului
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Coloniști macedoneni în Cadrilater, lângă Bazargic, actualul oraș Dobrici din Bulgaria (© iMAGO Romaniae)
Istoria mai puțin cunoscută a coloniștilor în Cadrilater
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?