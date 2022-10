Copilașii morți la Cluj și ascunderea infecțiilor nosocomiale. „E nevoie de raportarea infecțiilor intraspitalicești”

Câteva zeci de clujeni au cerut, în piața din centrul orașului, o anchetă corectă în cazul copilașilor morți la maternitate și implementarea unui sistem de raportare zilnică a infecțiilor nosocomiale.

Câteva zeci de clujeni au participat, vineri seara, 22 octombrie, la protestul „Neam ucis de nosocomiale”, din Piața Unirii, în centrul orașului.

Pe de o parte, protestul inițiat de comunitatea Declic, cere o anchetă serioasă la maternitatea din Cluj, unde 4 bebeluși ar fi murit, în ultimele săptămâni, din cauza infecțiilor nosocomiale, iar pe de altă parte se solicită autorităților medicale să nu mai ascundă infecțiile nosocomiale și să înceapă demersuri serioase pentru ținerea sub control a acestui flagel care afectează spitalele din toată România.

Organizatorii au scris cu candele mesajul „Neam ucis de nosocomiale” pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

„Suntem aici pentru a transmite un nou mesaj autorităților de la București pentru că în continuare suntem un neam ucis de nosocomiale, infecțiile nosocomiale fac în continuare victime spitalelor din România. În Cluj, patru bebeluși au murit la maternitate, iar părinții disperați caută explicații. Suntem alături de ei și cerem ministrului Sănătății să demareze de urgență ancheta la maternitate și să inițieze studiu de prevalență de moment pentru a identifica alte focare de nosocomiale”, a susținut Anduța Karetsou, unul dintre membrii echipei Declic.

Ea a explicat că acest studiu de prevalență este un instrument folosit în țările în care nu există un sistem de raportare zilnică a infecțiilor nosocomiale, care poate să arate situația reală a tututor infecțiilor nosocomiale care apar într-o anumită perioadă de timp.

„Niciun ministru al sănătății nu a fost interesant să introducă un sistem transparent de raportare a nosocomialelor”

„Cerem și am cerut tututor miniștrilor Sănătății, de câțiva ani, asumarea reponsabilității pentru un sistem transparent de raportare nosocomialelor. Niciunul dintre miniștrii Sănătății din ultimii ani nu a dorit cu adevărat să se apuce de treabă în implementarea acestui sistem. În spitalele din România se practică un sistem arhaic de notare cu pixul pe hârtie a infecțiilor, un caz se notează și zece nu. Se poate ajunge la ignorarea infecțiilor și la mușamalizare”, a mai spus Anduța Karetsou.

Mai mulți dintre cei câteva zeci de clujeni prezenți la protest au avut de suferit din cauza infecțiilor nosocomiale din spitalele clujene.

„Eu am avut în familie o situație de acest gen, acum câțiva ani cu tatăl meu, care a murit între timp. A fost internat la Ortopedie și a luat un virus puternic gastrointestinal. Nu l-au externat bine de la Ortopedie, că apoi l-au internat la gastro-enterologie. A scăpat foarte foarte greu de acel virus”, spune Rodica, unul dintre participanții la protest.

„Este primul protest de după pandemie la care am ieșit pentru că am o experiență personală legată de acest fenomen. Am fost infectată cu o infecție nosocomială acum 8 ani după ce am fost internată la Medicală 2. Ce am văzut acolo a fost greu de digerat. O singură baie la trei saloane de femei. Nu existau prosoape la baie, nu exista săpun, trebuia să aducem de acasă. Eu am fost femeie sănătoasă înainte de internare și a fost nevoie de câteva săptămâni la Spitalul de Boli Infecțioase pentru a-mi revenit. Majoritatea colegelor de salon erau femei în vârstă cu probleme grave de sănătate, cu boli cronice. Dacă au prins și ele, probabile le-a trecut foarte greu sau au murit”, a spus Angela, unul dintre cei care țineau bannerul cu mesajul „Murim cu zile din cauza infecțiilor nosocomiale. Nu le mai ascundeți”.

Femeia spune că a discutat cu medicii despre sursa infecției și aceștia au negat că ar fi intraspitalicească. „E nevoie să raportăm infecțiile ca să știm de unde vin, altfel nu putem rezolva problema”, a susținut ea.

Petiție cu privire la infecțiile intraspitalicești

Declic a lansat o petiție adresată lui Nicolae Ciucă, premierul României, și lui Alexandru Rafila, ministrul Sănătății:

„Noi, semnatarii acestei petiții, vă solicităm să implementați un mecanism de raportare zilnică a infecțiilor nosocomiale. Este nevoie urgentă ca Ministerul Sănătății să organizeze cadrul pentru raportarea infecțiilor intraspitalicești, așa cum se întâmplă deja pentru infectările cu virusul SARS-CoV-2.

De ce este important?

Trecem prin cea mai mare criză de sănătate publică a ultimilor zeci de ani. Mulți dintre noi suntem speriați de gândul internării în spital, cu diagnostic de Covid-19 sau cu orice altă boală. Vrem să știm că șansele noastre de supraviețuire și vindecare nu sunt împiedicate de existența necontrolată a infecțiilor intraspitalicești. Monitorizarea și combaterea acestora poate face diferența dintre viața sau moartea pacienților în perioada următoare.

România are o gravă problemă de subraportare a infecțiilor nosocomiale, deși acestea au impact direct asupra sănătății și mortalității pacienților internați. Ar trebui să știm, în mod real și transparent, situația acestor infecții. Doar așa se vor lua măsuri concrete și cuantificabile de creștere a calității îngrijirii pacienților din spitale.

Mai mult, autoritățile române au raportat recent zero cazuri de infecții intraspitalicești la pacienții diagnosticați cu Covid-19, de la începutul pandemiei până în prezent. Or, acest lucru este imposibil. Știm, din raportările europene, că inclusiv țări cu sisteme medicale mult mai performante se confruntă cu infecții asociate asistenței medicale, mai ales în secțiile de terapie intensivă. Dar în aceste țări se conștientizează problema și se depun constant eforturi pentru rezolvarea ei. Este obligatoriu ca și în spitalele din România să se întâmple la fel.

Semnând în număr cât mai mare această petiție, putem convinge autoritățile să ia de urgență măsuri pentru raportarea transparentă a infecțiilor nosocomiale din toate spitalele.

Semnează și tu acum, ca să creștem șansele de supraviețuire și vindecare pentru pacienții din România!”





Condițiile din Clinica de Ginecologie 1

După ce trei familii au dat în judecată Spitalul Clinic Județean de Urgențe din Cluj, acuzând medicii de ucidere din culpă după ce trei copii nou-născuți au murit la câteva zile după naștere, apar alte mărturii cu privire la condițiile de la Clinica de Ginecologie, unde au fost internați copilașii care au decedat.

„Priviți aceste imagini de pe secția de Ginecologie 1! Fotografiile cu cearșaful ferfeniță, păturile vechi și cu pansamente neschimbate cu zilele sunt, atenție, din luna februarie al acestui an!!! O mamă care a fost batjocorită acolo în luna februarie, și-a făcut acum curaj să trimită aceste imagini. Doamna Liliana mi-a vorbit și despre marea diferență de igienă și comportament între secția de Neonatologie, unde curățenia era mult mai bună, asistentele atente cu procedurile și empatice, în contrast cu personalul lipsă, mai ales infirmiere și neglijent de pe secția de Ginecologie”, a scris pe Facebook parlamentarul Emanuel Ungureanu.

El a precizat că toate aceste grave neglijențe, lipsă de igienă, frecvența infecțiilor, ar fi trebuit semnalate de către Direcția de Sănătate Publică Cluj și șeful secției Ginecologie 1 înainte de moartea în serie a unor bebeluși.

„Cele două mame distruse de suferință vorbesc de o singură pătură în salon plimbată de la un copil la altul... Cum este posibil ca intr-un oraș bogat cum este Cluj-Napoca să nu existe în spitale așternuturi noi, pături noi, la discreție, saltele noi, dezinfectanți de calitate din belșug? Două mame au fost infectate pe secția de Ginecologie 1 cu bacterii care le-au omorât copiii. Contează asta pentru cineva din fruntea statului?”, a mai scris parlamentarul.

Ungureanu cere demisia șefului Direcției de Sănătate Publică Cluj, Mihai Moisescu și șeful secției Ginecologie 1, Daniel Mureșan.

Ce spune Spitalul

Conducerea Spitalului Județean a trimis, vineri, un comunicat de presă referitor la acuzațiile pe care cele trei familii le-au adus instituției. „Adevărul” a relatat zilele trecute despre caz.

„În urma vehiculării în spațiul public a unor informații lipsite de fundament real cu privire la decesul a 4 nou-născuți în Secția Neonatologie 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență ClujNapoca având drept cauză infecțiile spitalicești, pe parcursul lunii septembrie 2022, vă comunicăm

următoarele:

 în perioada 13-14 octombrie 2022, Ministerul Sănătății, prin intermediul Direcției de Sănătate Publică Cluj și Centrului Regional de Sănătate Publică Cluj, a dispus o anchetă pentru verificarea aspectelor semnalate. Pe baza analizei tuturor documentelor medicale și a controlului în spațiile Secției Neonatologie 1 s-a constatat că în luna septembrie 2022, în Secția Neonatologie 1 a SCJU Cluj au decedat un număr de doi copii nou-născuți prematur;



 dintre cele două cazuri de deces, a fost identificat un singur caz de infecție asociată asistenței medicale (IAAM) sau infecție spitalicească cu etiologie Serratia marcensens la nou-născutulprematur V.A. În acest caz nu a rezultat că infecția spitalicească a fost cauza decesului. Sarcina gemelară a fost urmare a unei fertilizări in vitro. Copilul s-a născut la 31 săptămâni de sarcină și a fost transportat împreună cu fratele geamăn cu elicopterul de la un alt spital, în stare foarte gravă, cu detresă respiratorie severă. Evoluția cazului nu a fost favorabilă, iar examenul bacteriologic din cataterul ombilical a relevat Serratia marcenses, care este un oportunist patogen, adică un germen ce nu afectează organismul sănătos, dar care devine virulent în condițiile unei gazde vulnerabile, cu imunitatea nedezvoltată;



 în celălalt caz (nou-născut C.E.) nu a fost identificată infecție spitalicească, culturile bacteriene au infirmat orice formă de infecție. Cauza decesului a fost o prematuritate cu complicații aferente la un nou-născut din mama COVID pozitiv, aflată sub tratament și pentru alte afecțiuni.

Citește și: Ciucă cere Ministerului Sănătăţii situaţia infecţiilor nosocomiale din spitale

Protocoalele medicale de investigare privind etiologia de IAAM, probele bacteriologice recoltate conform acestor protocoale au avut rezultate negative. Nou-născutul a prezentat una dintrecomplicațiile specifice prematurității, enterocolita ulcero-necrozantă cu pneumatoză intestinală, pentru care i s-au efectuat 4 consulturi de specialitate la Secția Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca și i s-au administrat antibiotice, conform ghidurlor și protocoalelor care se aplică în aceste situații. Hemoculturile repetate de 4 ori nu au decelat niciun germen (culturi negative). Prin urmare, antibioterapia a fost aplicată pentru enterocolita ulceronecrozantă și nu pentru o eventuală infecție spitalicească, așa cum s-a afirmat în spațiul public.Examenul microscopic al placentei a relevat hipoperfuzie sanguină cu efecte negative asupra dezvoltării fătului;



 în această secție a spitalului sunt tratate toate cazurile de complicații la naștere din regiunea nord-vest a țării, inclusiv situațiile în care mamele prezintă infecția COVID (aproape 400 de cazuri în ultimii doi ani). Adresabilitatea către această secție este foarte mare, peste 1500 de nașteri doar în acest an. Pe lângă cazurile de complicații la naștere din spital, permanent sunt transferate aici cazurile complicate din alte spitale și maternități. Rata de mortalitate se situează sub 1 %, mai precis 0,82 %, incluzând și cazurile grave preluate de la alte spitale;



 SCJU Cluj face eforturi susținute să limiteze, pe cât posibil, incidența cazurilor de infecții asociate actului medical și a rezistenței antibacteriene dezvoltate de consumul de antibiotice, fiind parte a unui proiect național pe această temă, dezvoltat de Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, sub coordonarea ministerului;



 serviciul epidemiologic al spitalului (SPIAAM) efectuează anchete de fiecare dată când se semnalează cazuri de infecții spitalicești. Aceste cazuri de infecții asociate actului medical sunt raportate cu celeritate Ministerului Sănătății. De asemenea, după semnalarea cazului izolat de infecție au fost aplicate toate măsurile prevăzute în protocoalele medicale legate de limitarea răspândirii, controlul și prevenirea infecțiilor spitalicești. Datele și evidențele de supraveghere nu au evidențiat alte cazuri de IAAM în luna septembrie 2022, în Secția Neonatologie 1;



 conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj regretă pierderea nou-născuților prematuri și este alături de familiile îndurerate. Respectăm dreptul legal al aparținătorilor de a se adresa instanței și vom pune la dispoziție toate documentele medicale, în cazul în care vor fi solicitate.”