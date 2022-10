Trei bebeluși morți în spitalul din Cluj. Medici acuzați de uciderea lor. „Copilul meu avea o șansă la viață dacă i se făcea hemocultură”

Trei plângeri penale pentru ucidere din culpă au fost formulate de familiile ai căror copilași nou-născuți au murit, în septembrie, la câteva zile după naștere, în Spitalul Județean de Urgență din Cluj.

Părinții celor trei nou-născuți, care au decedat în luna septembrie, la secția de Neonatologie 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj (SCJU), susțin că moartea copilașilor s-a produs din cauza unor infecții intraspitalicești tratate necorespunzător. În replică, conducerea Spitalului și Direcția de Sănătate Publică Cluj arată că doar într-un singur caz a fost vorba despre infecție asociată asistenței medicale (IAAM), dar nu aceasta a fost cauza morții bebelușului.

„Ministerul Sănătății, prin intermediul Direcției de Sănătate Publică Cluj și INSP, a dispus o anchetă pentru verificarea aspectelor semnalate. Pe baza analizei tuturor documentelor medicale (inclusiv a buletinelor anatomopatologice) și a controlului în spațiile Secției Neonatologie 1 s-a constatat că în luna septembrie 2022, în Sectia Neonatologie 1 a spitalului SCJU Cluj, a fost identificat un singur caz de IAAM (infecție asociată asistenței medicale) cu etiologie Seratia marcensens (nou-nascut Alexandra V.)”, precizează reprezentanții Spitalului Județean. Mai mult, în documentele medicale ale Alexandrei, infecția intraspitalicească nu este cauza decesului, arată aceste răspunsuri.

Două dintre cazuri au fost prezentate de părinții copilașilor morți, într-o conferință de presă organizată, chiar în fața clinicii de Neonatologie (Spitalul Clinic Județean de Urgență), de parlamentarul Emanuel Ungureanu. În timpul evenimentului, participanții au fost legitimați de două echipaje de poliție, chemate de conducerea Spitalului.

„Nu aveam nicio infecție la internare”

Anca Todașcă, mama lui Elias, a susținut că s-a internat în 1 septembrie, cu sarcină în 28 de săptămâni. „Am analize făcute atât aici, cât și în privat, nu aveam nicio infecție la internare. Am fost internată 21 de zile, iar în 18 septembrie mi s-a făcut rău, foarte rău. Nu știau ce am. Mi-au făcut inclusiv test COVID, aveam febră 38,6”, povestește femeia.

Anca spune că din hârtiile primite după externare rezultă cu din 14 septembrie, medicii au știut că are infecție cu E.coli. „Probabil că dacă vedeau că am infecție nu-mi provocau nașterea prematură. Am născut în data de 18 septembrie, i-am dat infecția copilului, iar copilul a mai rezistat șapte zile și a murit. Sincer, când am întrebat cum e posibil să iau E.coli în spital au ridicat din umeri”.

Copilașul a stat doar două zile la Neonatologie și după aceea l-au mutat la Pediatrie, unde i s-a pus un cateter la plămâni deoarece făcuse alte complicații de la infecție.

Timp de 21 de zile cât a fost internată, Anca spune că nu a văzut să se facă curățenie generală cu dezinfectant în salon. În plus, când se schimbau pacientele, pătura de pe pat rămânea aceeași. „Se schimba lenjeria, dar pătura era aceeași“, a spus femeia.

Anca Todașcă simte că medicii au greșit doarece din hârtiile primite se poate vedea că din data de 14 septembrie, în analizele ei de urină a apărut infecția cu E.coli., dar nu i s-a dat niciun tratament. „Dacă îmi dădeau tratament, probabil că nu ajungeam aici. Nu mi-au dat nicio explicație, au ridicat din umeri”, a spus mama. Ea a acționat Spitalul în judecată alături de ceilalți părinți.

„Cazul Todașcă Elias nu a fost identificat cu IAAM (infecție asociată asistenței medicale). La internare, mama acestuia prezenta infecția cu tulpina Escherichia coli ESBL, fără a se identifica ulterior la nou-născut”, se arată în răspunsul primit de „Adevărul” de la reprezentanții Spitalului.

„Copilul meu avea o șansa la viață dacă i se făcea hemocultură”

„Am dat judecată spitalul, pentru că copilul meu nu s-a născut bolnav, copilul meu avea o șansa la viață dacă i se făcea hemocultură (analize de sânge - nr). Primele analize/probe de hemocultură și de coprocultură i s-au luat în 13 și 14 septembrie (la 8 zile după ce i s-a spus că are probleme-nr), iar copilașul meu a murit în 18 septembrie, după zile întregi de antibiotice și schimbat schema de tratament cu antibiotice. Spitalul susține că toate culturile și analizele de laborator au fost negative, deși copilul meu avea sepsis sever”, spune Oana Cical, mama lui Emanuel Cical, care a murit la 24 de zile de la naștere la Spitalul Județean.

Femeia susține că a ajuns la Clinica de Ginecologie 1 din Spitalul Județean pe 26 august, având în vedere că aici sunt internate gravidele testate pozitiv cu Covid-19. „Am fost confirmată cu COVID-19 exact cu exact o zi înainte de a ajunge la spital. Medicii m-au monitorizat și s-au ocupat de mine, nu pot zice nimic. Au scos bebele după 6-7 ore”, a povestit mama.

Oana Cical a născut prematur la 32 de săptămâni și 6 zile. Având COVID, a fost izolată 7 zile în salon și nu i s-a permis să vădă copilul. Testul antigen pentru Covid făcut micuțului după naștere a fost negativ. „Copilașul meu avea 2 kilograme fără 10 grame și mi s-a spus că este stabil, nu există modificări patologice la anlizele de sânge”, spune mama.

La 7 zile de la naștere, i s-a spus că bebelușul are o anemie și trebuie să i se dea trombocite. „M-au întrebat dacă sunt de acord cu transfuzia. Apoi, mi s-a spus că i se mai introduce un medicament, fără să mi se spună ce medicament și pentru ce anume. Eu n-am știut cât de grav e copilul meu”, detaliază femeia.

Ea spune că abia după ce a murit Emanuel a văzut actele din care a aflat cât de gravă era starea lui.

„I s-au administrat foarte multe antibotice, opt la număr”

„Copilașul meu a trăit 24 de zile după care a murit din cauza unui sepsis sever în sânge. Toate analizele pe care le am la dosar arată arată acest lucru. I s-au administrat foarte multe antibotice, opt la număr, care toate se dau pentru infecții bacteriene severe. Ei au pus decesul copilașului pe seama faptului că eu am fost infectată cu Covid și a complicațiilor nașterii premature. Ei spun că nu a avut infecție în sânge”, explică Oana Cical.

Ea spune că micuțul Emanuel a fost izolat, la 9 zile de la naștere, în aceeași sală de terapie intensivă cu o altă fetiță – Alexandra - care a murit din cauza unei infecții intraspitalicești.

„Dacă copilul meu nu a avut bacterie, nici infecție intraspitalicească, de ce l-a izolat? De ce i s-au dat atât de multe antibiotice pentru infecții bacteriene grave? Nu voi avea niciodată răspuns. După 24 zile după ce a murit, m-au întrebat dacă vreau să țin copilul în brațe. Eu nu mi-am ținut copilul brațe decât mort, pentru că fiind la Terapie Intensivă erau foarte multe reguli”, spune femeia.

Oana spune că trebuia să nască în privat, dar a ajuns la Spitalul Județean din cauza urgenței.

Nu i s-a făcut hemocultură din lipsă de recipiente

„În 1 septembrie, la 7 zile de la naștere, când bebelușul începea să crească în greutate și evoluția începea să fie pozitivă, așa cum ni s-a comunicat, a făcut sepsis tardiv și enterocolită ulceronecrotică. Timp de 13 zile din acest moment nu i-au făcut nicio hemocultură, nicio anliză a scaunului, nimic. I s-au dat antibiotice după ureche. S-au gândit să-i facă hemocultură când era pe moarte, când i-au cedat rinichii și ficatul. Până atunci i-au dat antibiotice după ureche”, spune tatăl lui Emanuel, Adrian Cical.

Acesta a mai precizat că în ziua de 9 septembrie apare în acte că s-a făcut o solicitare de coprocultură, dar nu există nicăieri un rezultat.

În ziua de 12 septembrie, medicii au făcut o analiză a laptelui, pe care mama îl pompa și îl trimitea băiețelului din a 9-a zi de la naștere. Abia în 13 septembrie i-au făcut copilului prima analiză de sânge.

În actele medicale remise părinților se arată că la naștere, copilului i s-a făcut un text rapid antigen, dar „hemocultura (analiza de sânge - nr) nu s-a putut recolta datorită lipsei temporare de hemocultoare (recipiente de hemocultură - nr)”. Prima hemocultură i s-a făcut pe 13 septembrie, cu cinci zile înainte să moară și la 13 zile după ce s-a constatat că lucrurile nu mergeau bine. Un recipient pentru hemocultură costă circa 1 leu.

Ce spun reprezentanții Spitalului

Într-un răspuns solicitat de Adevărul, reprezentanții Spitalului Județean Cluj arată: „Cazul Cical Emanuel nu a fost identificat cu IAAM (infecție asociată asistenței medicale), culturile bacteriene au infirmat orice formă de infecție. Cauza decesului a fost o prematuritate cu complicații aferente la un nou-născut din mama COVID pozitiv, aflată sub tratament și pentru alte afecțiuni. Protocoalele medicale de investigare privind etiologia de IAAM, probele bacteriologice recoltate conform acestor protocoale au avut rezultate negative”.

În plus, în răspuns se mai arată: „Doamna Cical Oana a ajuns la maternitate prezentând infecția cu virusul SARS-COV 2 și era sub tratament pentru alte afecțiuni, protecție împotriva COVID și a altor afecțiuni fiind absolut necesară. Parametrii vitali ai născutului prematur au fost grav afectați de situația medicală a mamei. Copilul nu a avut infecții asociate actului medical”

Din răspunsul spitalului nu rezultă de ce i s-au dat totuși antibiotice noului-născut, dacă probele de sânge au fost negative.

Ungureanu: „Au murit mai mulți bebeluși și nu s-a întâmplat nimic”

Parlamentarul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, a susținut la conferința de presă: „Avem cel puțin 4 bebeluși morți, niciun responsabil, o liniște totală la Direcția de Sănătate Publică și o anchetă amețită anunțată de Ministerul Sănătății. Am vorbit cu familiile copiilor care au murit. E absolut incredibil. Pe foile de observație scrie <sepsis, infecție>, adică moarte cauzată de bacterii, iar la diagnstic aproape că nu scrie cu litere mari <moarte naturală>. Cine e de vină? Părinții. Cum e posibil așa ceva?”

Ungureanu susține că personalul medical este neglijent: „Ies asistentele în curtea spitalului să fumeze și se întorc în sala de operație aseptică cu același echipament, cu aceeași încălțăminte plină cu noroi. Când se întâmplă ceva, de vină sunt părinții.”

Parlamentarul mai arată că pe grupurile de What'sApp din clinică cadrele medicale vorbesc despre lipsa materialelor sanitare: „Oamenii spun că nu pot să îngrijească cum trebuie copiii pentru că nu au ceea ce le trebuie. De ce nu au? Pentru că doamna Gherman (Claudia Gherman, directoarea spitalului - n.r.) nu face rost de materiale, nu face rost de bani și pentru că nu spune public că nu are bani, nu spune că e blocată de autoritățile locale, nu spune nimic”. Ungureanu cere demisia managerului spitalului, Claudia Gherman.

Tatăl Alexandrei, fetița despre care Spitalul recunoaște că a avut infecție intraspitalicească, a explicat pentru Antena 1, că în foile de observație se arată că nu i s-au putut lua probe de sânge din cauză că au lipsit recipientele de hemocultură, la fel ca în cazul lui Emanuel Cical.

Părintele crede că fetiței i s-au dat antibiotice „după ureche” și aceasta a fost cauza morții. În răspunsul trimis către „Adevărul”, Spitalul a arătat că deși confirmă infecția intraspitalicească, nu aceasta a fost cauza decesului.

„Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj regretă pierderea nou-născuților prematuri și este alături de familiile îndurerate. Respectăm dreptul legal al familiilor de a se adresa instanței și vom pune la dispoziție toate documentele medicale, în cazul în care vor fi solicitate”, se mai arată în răspunsul trimis ziarului.

„După semnalarea cazului izolat de infecție au fost aplicate toate măsurile prevăzute în protocoalele medicale legate de limitarea răspândirii, controlul și prevenirea infecțiilor spitalicești”, se apără spitalul în răspuns.

După decesul Alexandrei, deci după ce au fost luate aceste măsuri, din păcate, au mai murit Elias și Emanuel, iar părinții consideră că spitalul este responsabil pentru aceste morți.