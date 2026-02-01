search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comună cu dronă profesională de 36.000 de euro și 139 de camere video, în timp ce drumurile rămân neasfaltate

0
0
Publicat:

Primăria comunei Chinteni, județul Cluj, a achiziționat recent o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro, și un sistem de 139 de camere video, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Comunitatea are aproximativ 7.000 de locuitori, iar prioritățile locale, precum drumurile și rețelele de utilități, rămân neacoperite, semnalează SpotMedia.

FOTO: Facebook / Magdalena Lucia Suciu
FOTO: Facebook / Magdalena Lucia Suciu

Drona cumpărată, un model WingtraOne GEN II PPK, produs de compania elvețiană Wingtra AG, este un aparat VTOL (vertical take-off and landing) folosit în mod uzual pentru proiecte industriale mari, topografie și lucrări de infrastructură internaționale, din Statele Unite până în Africa.

„Să vă spun drept: eu nu mi-am dorit această dronă. Pentru că nu cred că era o prioritate. Noi suntem o comună în dezvoltare. Nouă ne trebuie drumuri”, a declarat primărița Magdalena Lucia Suciu, aflată la al șaptelea mandat. Ea a explicat că achiziția a fost posibilă doar datorită liniilor de finanțare disponibile prin PNRR: „Știți cum sunt oamenii… dacă nu accesezi fonduri, spun că nu faci nimic, nu aduci fonduri, în comună!”

139 de camere video pentru siguranța cetățenilor

Pe lângă dronă, primăria a instalat 139 de camere de supraveghere. Primărița susține că acestea nu urmăresc monitorizarea locuitorilor, ci sunt utilizate pentru spațiile publice și pentru urmărirea traficului auto: „Ne ajută să vedem câte mașini tranzitează zilnic comuna. Imaginile sunt stocate timp de 30 de zile și pot fi consultate de poliție, la solicitare.”

Totuși, experții susțin că o dronă atât de scumpă și sofisticată nu este necesară pentru o comună cu 7.000 de locuitori, existând soluții mult mai ieftine și mai eficiente.

Fonduri europene cheltuite pe gadgeturi, nu pe infrastructură

În cadrul aceluiași proiect, primăria a mai achiziționat două pubele inteligente și patru bănci inteligente, în timp ce drumurile și rețelele de utilități rămân nerezolvate. Primărița a criticat regulile prin care se alocă fondurile europene. 

„Ni se cer tot felul de lucruri. Să aibă drumul clădiri pe margine… Biserici, să zicem. Păi dacă e jumătate în extravilan, acolo nu va avea. Drumurile noastre sunt traversate de cale ferată și nu ne încadrăm. Cine a făcut ghidurile… oamenii ăia sunt dușmanii României. Că din cauza asta ajung comune în care noroiul e până la genunchi să pună băncuțe inteligente și coșuri inteligente.”

 Achizițiile scumpe de drone și camere se regăsesc și în alte comune, precum Ciuperceni și Berlești din județul Gorj, însă eficiența lor în dezvoltarea reală a comunităților este discutabilă. În Chinteni, abia în decembrie 2025 a fost modernizată o stradă locală, Munții Zarandului, prin turnarea ultimului strat de asfalt, în timp ce sumele cheltuite pe gadgeturi au atras critici din partea locuitorilor și specialiștilor.

Cluj-Napoca

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
O actriță de 23 de ani a furat toate privirile la finala Australian Open: "Puteți să ne-o arătați doar pe ea?"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Mama criminalului de 13 ani, declaraţie explozivă! 'Nu e vina mea, să răspundă penal'. Ce a făcut imediat după crimă e revoltător
playtech.ro
image
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Amenda pe care o primești dacă nu aprinzi luminile de ceaţă. Risc crescut de accidente
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Tocanita de varza Sursa foto shutterstock 2248605665 jpg
N-ai mai mâncat varză așa! Tocănița care îți schimbă percepția
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea