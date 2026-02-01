Comună cu dronă profesională de 36.000 de euro și 139 de camere video, în timp ce drumurile rămân neasfaltate

Primăria comunei Chinteni, județul Cluj, a achiziționat recent o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro, și un sistem de 139 de camere video, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Comunitatea are aproximativ 7.000 de locuitori, iar prioritățile locale, precum drumurile și rețelele de utilități, rămân neacoperite, semnalează SpotMedia.

Drona cumpărată, un model WingtraOne GEN II PPK, produs de compania elvețiană Wingtra AG, este un aparat VTOL (vertical take-off and landing) folosit în mod uzual pentru proiecte industriale mari, topografie și lucrări de infrastructură internaționale, din Statele Unite până în Africa.

„Să vă spun drept: eu nu mi-am dorit această dronă. Pentru că nu cred că era o prioritate. Noi suntem o comună în dezvoltare. Nouă ne trebuie drumuri”, a declarat primărița Magdalena Lucia Suciu, aflată la al șaptelea mandat. Ea a explicat că achiziția a fost posibilă doar datorită liniilor de finanțare disponibile prin PNRR: „Știți cum sunt oamenii… dacă nu accesezi fonduri, spun că nu faci nimic, nu aduci fonduri, în comună!”

139 de camere video pentru siguranța cetățenilor

Pe lângă dronă, primăria a instalat 139 de camere de supraveghere. Primărița susține că acestea nu urmăresc monitorizarea locuitorilor, ci sunt utilizate pentru spațiile publice și pentru urmărirea traficului auto: „Ne ajută să vedem câte mașini tranzitează zilnic comuna. Imaginile sunt stocate timp de 30 de zile și pot fi consultate de poliție, la solicitare.”

Totuși, experții susțin că o dronă atât de scumpă și sofisticată nu este necesară pentru o comună cu 7.000 de locuitori, existând soluții mult mai ieftine și mai eficiente.

Fonduri europene cheltuite pe gadgeturi, nu pe infrastructură

În cadrul aceluiași proiect, primăria a mai achiziționat două pubele inteligente și patru bănci inteligente, în timp ce drumurile și rețelele de utilități rămân nerezolvate. Primărița a criticat regulile prin care se alocă fondurile europene.

„Ni se cer tot felul de lucruri. Să aibă drumul clădiri pe margine… Biserici, să zicem. Păi dacă e jumătate în extravilan, acolo nu va avea. Drumurile noastre sunt traversate de cale ferată și nu ne încadrăm. Cine a făcut ghidurile… oamenii ăia sunt dușmanii României. Că din cauza asta ajung comune în care noroiul e până la genunchi să pună băncuțe inteligente și coșuri inteligente.”

Achizițiile scumpe de drone și camere se regăsesc și în alte comune, precum Ciuperceni și Berlești din județul Gorj, însă eficiența lor în dezvoltarea reală a comunităților este discutabilă. În Chinteni, abia în decembrie 2025 a fost modernizată o stradă locală, Munții Zarandului, prin turnarea ultimului strat de asfalt, în timp ce sumele cheltuite pe gadgeturi au atras critici din partea locuitorilor și specialiștilor.