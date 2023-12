Cocaina de la malul mării devine film. Comedia polițistă va fi produsă de Smiley, Pavel Bartoș și managerul TIFF VIDEO

Cristian Hordilă, managerul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), împreună cu Pavel Bartoș și Smiley vor începe, din vara anului viitor, filmările la o comedie polițistă inspirată dintr-un celebru caz real: peste 100 de kilograme de droguri au „eșuat“ la malul Mării Negre.

Smiley și Pavel Bartoș se pregătesc să facă echipă, pe marele ecran. Cei doi vor interpreta rolurile principale într-o comedie polițistă plină de umor, suspans, dar și multă acțiune. Povestea este inspirată din fapte reale, iar filmările vor începe în vara anului 2024. Smiley și Pavel Bartoș sunt și producătorii filmului, alături de Cristian Hordilă, managerul Festivalului Internațional de Film Transilvania(TIFF).

Un transport important de droguri eșuează pe plaja pe care doi polițiști își fac vacanța alături de familii. Unul dintre ei vede în asta o oportunitate pentru salvarea carierei și, astfel, decid să investigheze cazul pe cont propriu, dar această decizie le va încerca celor doi prietenia. Așa începe o aventură plină de energie și umor care este, de fapt, o poveste despre camaraderie, loialitate și curaj.

„Cazul pe care cei doi parteneri încearcă să îl rezolve este doar un pretext, în centrul acțiunii sunt cei doi prieteni ce ar face cele mai nebunești și imprevizibile lucruri unul pentru celălalt. Sunt roluri care pentru mine și Smiley vin foarte natural, atât în viață, cât și pe marele ecran”, spune Pavel Bartoș. Actorul este la cel de-al doilea proiect cinematografic de lungmetraj, în calitate de producător, după succesul de box office pe care l-a avut filmul Ramon (2023).

Celebrul caz cu substanțe interzise găsite la malul Mării Neagre

Deși are în spate o experiență de 20 de ani in producția muzicală, Smiley a cochetat cu cinematografia încă de la începutul carierei sale de artist: „Ideea de a face un film cu Pavel exista de mult timp, iar întâlnirea cu Cristi a fost surpriza care a completat rețeta. Simt că avem chimia necesară să livrăm publicului un film de calitate, plin de umor și acțiune.”

Povestea filmului este inspirată din celebrul caz cu tona de cocaină în colete, găsite la malul Mării Neagre, pe litoral, în aprilie 2019.

„Am pornit de la o știre de senzație și am dezvoltat o poveste la fel de captivantă, cu mult umor și cu suspansul specific unui film polițist. Proiectul are toate ingredientele ideale pentru a umple sălile de cinema și așteptăm cu nerăbdare să începem filmările”, spune Cristian Hordilă. El a mai fost implicat în echipele de producție ale unor filme precum Istoria iubirii (r. Radu Mihăileanu), Tokyo Vampire Hotel (r. Sion Sono) şi Moromeţii 2 (r. Stere Gulea).

Cei trei producători au dezvoltat scenariul împreună cu Sorana Borhina (câștigătoarea concursului de scenarii la TIFF 2021) și Octav Chelaru (regizor și scenarist Balaur, 2022). Proiectul va fi finanțat din fonduri private și se află în faza de pre-producție, iar lansarea în cinematografe este programată pentru primăvara anului 2025.

Filmul este o producție Comic Entertainment, HaHaHa Production și Saint Film.