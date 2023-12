Povestea tânărului din Mioveni care a impresionat la „Vocea României”. În copilărie a cântat cu Al Bano VIDEO

Johnny Bădulescu, tânărul de 26 de ani din Mioveni care a făcut parte din echipa lui Smiley la ”Vocea României”, are zeci de premii naționale și internaționale la activ.

Johnny a ajuns între primii 12 concurenți la ”Vocea României”, dar din păcate nu s-a calificat în semifinale.

Însă parcursul său a fost unul memorabil. La audițiile pe nevăzute, Johnny a întors toate scaunele, cântând impresionant hit-ul ”I’ll Never Love Again”. Johnny a ales să meargă mai departe cu Horia Brenciu și Theo Rose.

În etapa următoare, cea a duelurilor, Johnny nu a fost ales de antrenorii săi, deși a cântat minunat, însă a fost salvat de Smiley, care l-a ales să continue în echipa sa. Johnny a trecut cu bine și de etapa knock-out-urilor. Student la Psihologie în București, Johnny cântă de mic, având la activ zeci de premii naționale și internaționale. Pe când era copil, a colaborat cu celebrul Al Bano, cunoscutul artist fiind foarte plăcut impresionat de calitățile vocale ale lui Johnny.

Absolvent al Colegiului Național I.C. Brătianu din Pitești și student la Psihologie în București, Johnny, pe numele real Ion Moise Bădulescu, este unul dintre cei mai apreciați tineri artiști din muzica românească. Anul trecut, Johnny s-a calificat în finala Eurovision România cu piesa ”Guilty”.

”Cred cu toată tăria că m-am născut să fac muzică”

”M-am decis să particip la Vocea României într-un moment să-i spunem de cumpăna pentru mine. Lucrăm într-o corporație de aproape patru ani și nu mă regăseam absolut deloc în ce făceam, de unde și lipsa de motivație pe toate planurile. Astfel că așteptam să se întâmple ceva cât să reușesc să mă redescopăr că artist, să învăț să mă bucur de scenă și de public din nou, pentru că realmente vorbind, cred cu toată tăria că m-am născut să fac muzică”, a declarat Johnny Bădulescu pentru ”Adevărul”.

Tânărul artist a mers la casting pentru ”Vocea României” în martie 2023, cu mici speranțe că va ajunge până în live-uri. Iar visul a devenit realitate. Și mai mult decât atât, Johnny a avut un parcurs foarte bun.

”Îmi vine greu să aleg un singur moment pentru că fiecare etapă a avut frumusețea ei. Cu toate astea cred că knockout-urile au fost și vor rămâne în amintirea mea drept un moment tare special. Mi-am dorit din toată inima să ajung în live-uri de unde și intensitatea bucuriei pe care am simțit-o a fost, poate, un pic mai mare decât în restul etapelor. Sunt cel mai fericit și recunoscător că am avut șansa să-l cunosc pe Smiley din postura asta, de antrenor. E un artist, producător, muzician de excepție și am învățat foarte multe lucruri odată ce-am intrat în echipa sa, atât de la el, cât și de la Alina Dincă, un munte de talent și pasiune. Am lucrat foarte bine. M-aș bucura și aș fi onorat să am ocazia să mai lucrez cu Smiley. Ar fi un vis devenit realitate și am toată încrederea că odată ce îți dorești ceva suficient de mult și lucrezi la asta, ești capabil de orice!”, mai spune Johnny Bădulescu.

Al Bano a fost impresionat de el: ”M-a numit Grande Ion”

Pasiunea sa pentru muzică s-a născut când de-a dreptul “din greșeală“ a fost ales să cânte o melodie din folclor la o serbare la grădiniță. De-atunci a început pasiunea și nu s-a mai oprit, Johnny obținând numeroase premii. În 2010, Johnny a câștigat Premiul Radio România Junior, la Premiile Muzicale Radio Romania Actualități.

În 2011, la Milano, pe platourile de filmare ale Canale 5, Johnny Bădulescu a trăit un moment memorabil, cântând împreună cu celebrul artist italian Al Bano melodia ”Il mio concerto per te”. Iar faimosul Al Bano a fost foarte impresionat de vocea tânărului din Mioveni.

”A fost un moment pe care nu l-am conștientizat la justa valoarea atunci când s-a întâmplat. Întâlnirea cu Al Bano a fost pe cât se poate de normală și umană, el fiind un artist de nota 20+. Plăcerea a fost și mai mare atunci când pe scenă m-a numit “ Grande Ion “. A fost un moment cu adevărat de neuitat”, povestește Johnny Bădulescu.

Toate premiile au avut și au în continuare farmecul lor, însă pentru Johnny Bădulescu ”publicul care a rămas alături de mine încă de mic este cea mai mare comoară pe care încă o port cu mine și pe care o voi purta mereu”.