Halep pariază pe adversara Soranei Cîrstea la Concinnati: „Este completă, puternică!”

Simona Halep (33 de ani) și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist în primăvara acestui an. În prezent, constănțeanca participă la diverse evenimente sportive și urmărește, cu interes, marile turnee WTA.

În contextul în care, în această perioadă, se desfășoară în această perioadă (5-18 august) turneul de la Cincinnati, Halep a spus cine este favorita sa din circuitul feminin mondial.

Dubla deținătoare de Grand Slam o apreciază pe Iga Swiatek, care se întâmplă să fie chiar următoarea adversară a Soranei Cîrstea (35 de ani), în optimile de finală turneului de la Ohio.

Halep a caracterizat-o într-un singur cuvânt pe poloneză. Din punctul de vedere al româncei, Swiatek este o jucătoare de tenis „completă”. Simona a început, tocmai acum, să le analizeze în detaliu pe fostele sale adversare din circuit.

„Nu urmăresc foarte mult, dar din când în când mă mai uit la meciuri. Îmi place Swiatek pentru că e completă. Am văzut şi finala de la Wimbledon. Are o aşezare foarte bună, se lasă pe picioare foarte bine.

Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată (n.r. râde). Mi s-a părut puternică. Înainte, dacă m-ai fi pus să vorbesc despre asta, nu mi-aş fi dat seama!”, a declarat Simona Halep, conform as.ro.

Remiză pe teren în istoria duelurilor Halep - Swiatek

Simona Halep și Iga Swiatek s-au înfruntat de patru ori până acum, bilanțul fiind perfect echilibrat: câte două victorii de fiecare parte. Prima lor confruntare a avut loc la Roland Garros, în 2019, când românca s-a impus categoric, 6-1, 6-0. Un an mai târziu, poloneza a întors situația în favoarea sa, câștigând la fel de autoritar, 6-1, 6-2.

În 2021, la Australian Open, cele două s-au întâlnit din nou, în optimi, într-un meci care a avut nevoie de set decisiv. Halep a câștigat atunci cu 3-6, 6-1, 6-4. Ultimul duel direct s-a consumat în 2022, la Indian Wells, în semifinale, unde Swiatek a avut câștig de cauză după o luptă strânsă: 7-6(6), 6-4.

În acest sezon, Simona Halep nu a mai fost adversara polonezei pe teren, însă a fost prezentă în Loja Regală la Wimbledon, unde a urmărit-o pe Swiatek cucerind trofeul într-o finală memorabilă, încheiată cu un scor uluitor, 6-0, 6-0, în fața Amandei Anisimova.