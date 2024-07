Cluj vs București: „îmbâcsealǎ, murdǎrie, gunoaie”. Președintele TIFF după trei săptămâni în capitala Ardealului

Un nou episod al competiției Cluj vs București: președintele TIFF, Tudor Giurgiu, a scris, fără menajamente, ce senzație acută a avut după trei săptămâni petrecute în capitala Ardealului.

Președintele TIFF, Tudor Giurgiu, cunoscut pentru comentariile sale critice atunci când ceva îl agasează, a menționat Clujul în mai multe postări legate de ediția cu numărul 23 a celui mai mare festival de film din România.

Regizonul nu a ezitat să vorbească despre prețurile foarte mari din Cluj-Napoca, dar nici despre problemele pe care le-a regăsit în capitală.

„După 3 săptămâni de stat în Cluj și (foarte puțin) pe lângǎ Frankfurt, am ieşit asearǎ prin centrul Bucureştiului. Te izbeşte o senzație acutǎ de îmbâcsealǎ, de murdǎrie, gunoaie care sunt peste tot, deopotrivǎ pe asfalt sau prin aer, purtate de vânt. Welcome home, cum ar veni!” - a postat Tudor Giurgiu, la revenirea acasă.

Mai multe persoane au comentat postarea, dându-i dreptate regizorului.

„Este exact aceeași senzație când revin în Bucuresti din străinătate”, a susținut Florin.

Mihaela a explicat: „De aia nu revin eu niciodată vara, macar nițel să reduc impresia proastă”.

„Pentru ca niciodată nu spală străzile. Ba nu, mint ! Înainte de alegeri au aruncat niște apă pe ici, pe colo”, a intervenit Gabriela.

„Depinde pe unde te plimbi. Orice capitală din lume se poate înscrie în descrierea ta”, susține Sebastian.

„Oricum nu poate să fie mai rău ca LA care a ajuns o groapă de gunoi cu criminali care te ataca in mijlocul zilei! Păcat….vezi, de aia am eu casă în Brasov!”, a intervenit Mona.

Dacă la București a găsit „îmbâcsealǎ, de murdǎrie, gunoaie!”, Giurgiu a remarcat la Cluj problema care pare să fie una dintre cele mai importante ale orașului: prețurile exorbitante.



În speță, regizonul s-a arătat uimit de prețul cafelei: „un flat white în centru e 17 lei față de 13 în Bucureşti”.

„Clujul. Nu o fi locul perfect, o ştiu mai bine cei care locuiesc acolo (un flat white în centru e 17 lei față de 13 în Bucureşti) dar, pentru invitații străini care (mulți) vin an de an la TIFF, revederea oraşului, post-încheierea lucrărilor din centru, a fost un şoc. Mi-au spus că arată fantastic, contribuie la o atmosferă unică de festival iar energia tinerilor, care au luat în posesie străzile recent pietonalizate, e incredibilă”, a susținut cineastul într-o altă postare.

Bilanțul lui Tudor Giurgiu la TIFF 2024

Președintele TIFF, Tudor Giurgiu, a făcut un bilanț al TIFF 2024 la o săptămână de la terminarea festivalului:

👉 primul TIFF fără tata. Greu de imaginat, și mai greu de trăit. Mi-l imaginam în public sau aducându-i flori Corneliei, la cocktailul de la Chios. A fost greu fără el.

👉 ECHIPA. Cu majuscule, în mod clar. Pentru că toți colegii au fost la înălțime, într-un an complicat pentru mine, cu multe premiere și deplasări.

👉 A fost ultimul an în TIFF Staff pentru Ştefan. Unul din stâlpii festivalului, știa tot despre program, filme, unde și cum e mai bine să fie programate. Alături de Rik, Ionut, Alina și Gabi Bodea, poate unul din cei mai dedicați și sufletiști oameni ai TIFFului.

👉 un festival fără jurnalistul și criticul Pavel Azap. Clujean, nelipsit la nicio ediție, a scris o carte despre începuturile TIFF.

👉 în cea mai cãlduroasǎ ediție ever, a plouat o singurǎ datǎ, consistent, timp de 15 minute: în timpul proiecției Nasty din Piața Unirii. Aplauzele celor rămaşi precum şi dialogul de dupã film au fost de neuitat.

👉 A propos de căldură - voluntarii şi toți cei care au avut de amenajat locațiile de proiecție în aer liber au fost eroi

👉 seara organizata la Castelul Banffy din Răscruci - atmosferă ruptă parcă din poveştile de altădată, aproape 2000 de oameni au venit să vadă cum arată domeniul şi castelul proaspăt restaurat

👉 filmul “Les Choses de la Vie” al lui Claude Sautet - un clasic care se ține bine deşi e făcut în 1970. Michel Piccoli, Romy Schneider şi Lea Massari sunt minunați.

👉 dialogul de după filmul “Trei kilometri până la capătul lumii” al lui Emanuel Parvu. 1000 de oameni au rămas târziu în noapte să asculte echipa filmului. Câțiva oameni din public au spus, curajoşi, că e şi povestea lor, s-au putut identifica cu personajul principal. Oameni ostracizați pentru alegerile făcute, blamați în societate. Mǎ gândeam că acum 15-20 de ani astfel de asumări ar fi fost imposibile. Ruşinea, teama ar fi fost suverane. E foarte tare că filmul a provocat acest dialog!

👉 cine-concertul Metropolis, de la castelul Banffy din Bonțida, performeri: italienii de la Edison Studio - un alt highlight al festivalului

👉 deşi nefinalizat 100%, Morometii 3 a captivat publicul care a dat buzna să-l vadă. Aproape 3000 de spectatori. Alex Călin, Olimpia Melinte, Horațiu Mãlãele, Mara Bugarin sunt minunați pe marele ecran. M-am bucurat să aud un buzz foarte bun după proiecție, filmul va ieşi în toamnă pe ecrane.

👉 revederea cu Catrinel Dumitrescu mi-a adus aminte de o întâlniresimilară cu Carmen Galin. Distincție, clasă, eleganță, amintiri din vremurile când filmele româneşti făceau (şi atunci) succes de casă.

👉 Întâlnirile, unele întâmplătoare. În toată nebunia festivalului, mă bucur că am avut timp să povestesc pe îndelete cu Mihai, Gilda, Omer şi Sergiu, cu Laura şi cu Adina, cu Nae, Laura sau Theo Mureşan.

„O mare descoperire”

Giurgiu și-a continuat bilanțul amintind filme bune pe care le-a văzut, cinematografe descoperite și petreceri:

👉 CINEMA MĂRĂŞTI, o mare descoperire. Un cinema de cartier, reabilitat de Primărie în urmă cu mulți ani, unde nu văzusem niciun film până la capăt. În TIFF a fost mai tot timpul plin, am fost la un film japonez (era sold out), am găsit o proiecție impecabilă tehnic, totul confortabil şi plăcut. O dovadă că investiția în infrastructura culturală merită făcută. Mai ales în cartiere.

👉 Festivalul e (şi) despre ospitalitate şi prietenie. Mulțumesc neobositei echipei de la Radisson Blu pentru tot. We did it together again!

👉 Am văzut “Limonov” al lui Serebrennikov care, deşi a divizat publicul, mi-a plăcut mult. Un film important despre un poet radical, boem, rebel, un enfant terrible. Ben Whishaw face un rol fabulos. Îl veți vedea la toamnă pe ecrane, distribuit de colegii de la Transilvania Film.

👉 meciul România-Ucraina văzut la amicul Luca acasă, alături de alți colegi din TIFF. Pariasem pe 0-2 şi nu-mi venea să cred ce vedeam pe TV. La câteva zile distanță, meciul cu Belgia s-a văzut pe ecranul-gigant din Piața Unirii, a fost ceva de nepovestit.

👉 G&T party, powered by Avanpost. A hit. Mai facem!

👉 revederea cu Sibel Kekilli (actriță germană de top, o știți din Head On al lui Fatih Akin) şi Andreas. Ne-am cunoscut acum aproape 10 ani în juriul festivalului de film de la Odessa, pe atunci un loc liniştit unde nu ne gândeam să apară vreo amenințare. A fost tare bine să mai stăm la poveşti. Avem un mare “reelationship”, în ton cu campania TIFF-ului.

👉 Ne vedem la anul!

