Cât costă să-ți supraveghezi copilul la Untold. Detectiv particular: „Traficanții sunt foarte bine organizați”

Reprezentantul unei asociații a detectivilor particulari din Transilvania susține că pe perioada Untold crește cererea de servicii de supraveghere a minorilor. Pentru un tarif care variază între 1.800 de lei și 5.000 de lei pe zi, un detectiv privat va fi pe urmele copilului tău la festival.

Supravegherea minorilor a devenit un serviciu care nu lipsește din portofoliul agențiilor de detectivi particulari din România.

În timpul festivalurilor, cererea pentru astfel de servicii crește spectaculos, deoarece mulți părinți sunt îngrijorați pentru siguranța copiilor lor, în condițiile în care și activitatea traficanților de droguri se intensifică în timpul acestor evenimente.

Spre deosebire de alte festivaluri, precum Saga – unde, în 2022, doi tineri au decedat din cauza consumului de droguri, la Untold nu au fost probleme deosebite în acest sens.

Autoritățile încearcă să țină sub control strict fenomenul consumului de droguri în cadrul festivalului, la Cluj fiind trimiși agenți antidrog, acoperiți sau nu, din toată țara.

Oficial, peste 300 de polițiști vor monitoriza întreaga zonă, iar în acest an se va face și supraveghere aeriană. Dacă adăugăm ofițerii antidrog acoperiți numărul este mai mare. Cu toate acestea, mulți părinți ales să-și ia măsuri de precauție suplimentare.

Liviu Banias, președintele Asociației Detectivilor Particulari din Regiunea Nord-Vest și proprietarul agenției de detectivi „Discret” din Cluj, a declarat pentru „Adevărul” că în perioada festivalului Untold cererea pentru supravegherea minorilor crește.

Detectivi particulari la mare căutare în perioada Untold

„Există o creștere a cererilor de supraveghere a minorilor, dar și datorită fluenței mai mari a tinerilor sau a adolescenților la acest eveniment”, a suținut detectivul.

„Dar în cadrul acestei creșteri trebuie să țineți seama că se înmulțesc și comercianții de droguri. Este momentul în care cei care au „marfă” în depozite o scot masiv la vânzare”, a explicat Banias.

Întrebat dacă această creștere a solicitărilor se manifestă doar la agenția sa de detectivi sau și la alte agenții, acesta a susținut:

„Și din discuțiile pe care le am și colaborările care le am cu detectivii de la alte societăți rezultă că există o creștere a cererilor de supraveghere a minorilor pe timpul festivalului. Eu sunt președintele Asociației Detectivilor Particulari din Regiunea Nord-Vest, care are detectivi și societăți de detectivi particulari în toată Transilvania, începând cu Brașov până la Satu Mare, Bihor și Sibiu șamd. Creștere se înregistrează la mai mulți colegi în timpul festivalului”.

Solicitări pentru urmărirea minorilor la festivaluri există de circa 10-12 ani, spune detectivul, dar s-a înregistrat o creștere o dată cu agravarea situației consumului de droguri în rândul tinerilor și adolescenților, o situație care pare, în ultimii ani, scăpată de sub control.

„Dacă ai 13-14 ani și n-ai prizat niciodată înseamnă că nu ești în trend”

„Ceea ce vreau să vă confirm este că știu de un caz de fetiță de 13 ani care consuma droguri. Din experiența activității de supraveghere, am observat că traficanții sunt foarte bine organizați. Există o echipă care identifică și racolează copii din familii mai bogate, cu disponibilități. După ce s-au produs la racolarea, sunt atrase în anturaje. În anturaj le dă să consume droguri. În anumite anturaje, este un trend că dacă ai 13-14 ani și nu ai un prieten mai în vârstă, n-ai prizat niciodată și ești virgină înseamnă că nu ești în trend”, susține Banias.

Consumul de droguri este principala îngrijorare a părinților.

„Există și un flagel al consumului de alcool printre tineri”, spune detectivul.

„În Parcul Rozelor oamenii se plâng că nu mai pot trece seara din cauza adolescenților care beau și fumează. Este adevărat că și băutura este un flagel, dar trebuie să se țină seama că acolo unde este băutură sunt și droguri”, spune el.

„Acum știți că după statistici Clujul e pe locul doi după București la consumul de droguri”, a completat el.

Deși autoritățile fac eforturi pentru a ține sub control fenomenul, Banias susține că în ziua de astăzi poți procura foarte ușor droguri inclusv acestea pot să-ți fie livrate la cutii securizate de tipul easybox.

„Sunt N posibilități de a obține droguri. Se pot introduce în țară valize întregi și colete întregi. De exemplu, la coletăriile astea care-s acuma cu comenzile de afară, la 100, 300 de grame, un kilogram se pot trimite droguri în pachet și omul merge și îl ia de la cutie. Sunt posibilități nenumărate”, a susținut el.

Cât de greu este să urmărești un minor la un festival

L-am întrebat pe detectiv cât de greu este să supraveghezi un minor la un festival.

„E o chestiune dificilă. Strategia trebuie foarte bine pusă la punct. În primul rând de la alegerea detectivului, care să se poată apropia de anturajul adolescentului sau al tânărului respectiv. Deci sigur că nu se poate trimite un detectiv cu barbă sau un boșorog ca să-l urmărească pe un tânăr de 15, 16 sau chiar 17 ani”, explică Banias.

Detectivul se infiltrează mai ușor pe lângă persoana urmărită și îi studiază comportamentul, abilitățile, interesul pentru droguri.

„Detectivii nu pot interveni în comportamentul minorului. Ei doar observă și întocmesc raportul pentru clienți. Munca lor se termină acolo. Intervențiile trebuie să le facă autoritățile publice”, a precizat Banias.

Banias a atras atenția că breasla detectivilor particulari este destul de viciată de oameni neserioși. „Am avut situații și plângeri care semnalau că detectivul nici măcar nu cunoștea obiectivul. Dar banii i-au luat de la client”.

El recomandă alegerea unei firme autorizate și să verifice pe site-ul Ministerul Finanțelor ctivitatea economică a firmei respective.

Cât costă să-ți supraveghezi copilul la Untold

Adevărul a consultat mai mult agenții de detectivi particulari în ceea ce privește prețurile. Ofertele sunt destul de diverse: de la 30 la 60 de euro pe oră; 1.200 de euro pe zi sau între 1.800 și 2.100 de lei pe zi.

Liviu Banias a precizat pentru Ziarul Făclia că „pentru astfel de servicii costurile se ridică de la 30 de euro/ora la 50 sau chiar 60 de euro/ora. Cum festivalul durează 4 zile, cei care vor să știe dacă copiii lor consumă droguri sau nu trebuie să scoată din buzunar cel puțin 2900 de euro. La această sumă se adaugă și costul de intrare la festival pentru detectivii implicați în acțiune.”

„Urmărirea minorului este cea mai dificilă. Se face filaj pe domeniul public, se urmărește ce face, unde merge și cu cine se întâlnește. Contractul, dacă vorbim despre un minor, trebuie făcut neapărat cu unul dintre părinți. Totul este 100% confidențial”, ne-a declarat și un reprezentant al agenției Detectiv Premium. Acesta a precizat că există cerere pentru urmărirea minorilor pe perioada festivalului Untold. Tariful este între 1800 și 2100 de lei pe zi.

Reprezentanta Agenției Detectiv Particular Cluj a susținut că în mod normal, supravegherea minorului pentru o zi costă 1.800 de lei. „În cadrul festivalului cu siguranță va fi mult mai mult. Este vorba despre 1200 de euro pe zi”, a precizat aceasta.

La o altă agenție de detectivi, prețul s-a ridicat la 5.000 de lei pentru 8 ore.

Cât costă să-ți supraveghezi copilul la Untold? Banias susține că clienții nu sunt doar oameni foarte bogați, ci și persoane cu venituri modeste care au o mare problemă cu copiii lor.





Accesul minorilor la festival

Organizatorii Untold au luat măsuri ca minorii să nu fie prezenți la festival nesupravegheați.

Tinerii între 14 și18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonament sau bilet, actul de identitate și documentul care atestă acordul părinților, descărcabil de pe link-ul următor.

Minorii între 7 și 14 ani pot intra doar însoțiți de un părinte. Copiii sub 7 ani au intrare gratuită la festival dacă sunt în însoțiți de un părinte.

„Din cauza zgomotului foarte puternic produs în timpul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența copiilor sub 7 ani la Festival. Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști de protecție fonică” – se arată pe siteul festivalului.

Un părinte poate însoți doar un minor care are sub 14 ani.