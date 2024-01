Zăpada, coşmarul pietonilor. Trotuare pline de nămeţi şi şosele curate

Timp de două zile, în Iaşi a nins ca în poveşti. Cu toate acestea, zăpada s-a transformat într-un adevărat coşmar pentru locuitorii municipiului, care sunt nevoiţi, de multe ori, să meargă prin nămeţi pentru a ajunge la locul de muncă.

Astfel, chiar dacă nu a mai nins de trei zile, problemele nu au fost rezolvate în totalitate de autorităţile locale. Unele trotuare din municipiul Iaşi sunt în continuare înzăpezite, în timp ce mijloacele de transport în comun circulă tot cu dificultate.

Pietonii, în culmea disperării din cauza zăpezii

Pe reţelele de socializare, sute de ieşeni se plâng din cauza condiţiilor din oraş. Cei mai mulţi dintre ei sunt pietoni, care susţin că trotuarele sunt impracticabile şi că toată zăpada de pe şosele a fost mutată, de mijloacele de deszăpezire, pe partea pietonală.

,,Mulțumesc Primăriei Municipiului Iaşi pentru faptul că ați adus la negru asfaltul pentru mașini aruncând toată zăpada, de parcă nu era destulă, în zona pietonală. Practic, pietonii care muncesc sau învață trebuie să se lupte și cu troienele dar și cu molozul Primăriei … N-am auzit de amenzi pentru necurățatea trotuarului aferent la nimeni … Oare ăștia trăiesc în lumea reală sau virtuală?", transmite un ieşean pe un grup de Facebook.

Ieşenii au aşteptat în staţii ore în şir

Din cauza ninsorii şi a condiţiilor meteorologice, mijloacele de transport în comun au circulat cu dificultate pe parcursul acestor zile. Astfel, călătorii au aşteptat ore întregi în staţii pentru a urca în autobuz sau în tramvai. Conform informaţiilor oferite de municipalitate, problemele au fost remediate cât de repede s-a putut.

,,Au existat întreruperi de reţea, prin contracţie, în zona industrială, care au fost remediate în aproximativ o ora. Ruperile au avut loc la punctul minim de temperatură, după nu au mai existat astfel de situaţii. Am mai avut blocaje din cauza parcărilor ilegale, dar am reuşit să degajăm traficul cu ajutorul poliţiei. Totodată, am avut un TIR care a derapat pe Bucium şi a ţinut în loc autobuzele care mergeau spre Păun. În rest, nu au mai existat întreruperi. Parcul a ieşit, la primele ore ale dimineţii, cu 57 de tramvaie şi 83 de autobuze. Nu au existat probleme de pornire, nu au fost înregistrate coliziuni", a precizat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.