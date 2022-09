Bătaie de joc cu voucherele sociale: angajați care nu știu nimic și roboți care-ți închid telefonul în nas

Reporterul „Adevărul” a vrut să afle o informație simplă privind voucherele sociale de la angajații a două Agenții Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială - Harghita și Cluj și a dat fie de funcționari care ridică din umeri sau oferă informații greșite, fie de telefoane închise în nas.

„Adevărul” a încercat să afle cât de ușor se pot obține informații în legătură cu voucherele sociale prin care persoanele care au venituri mici (mai mici sau egale cu 1.500 de lei) sau se află în dificultate (spre exemplu persoanele fără adăpost) primesc 1.000 de lei în patru tranșe. Am ales situația ipotetică în care un cetățean este îngrijorat că nu i-a ajuns cardul social.

Am sunat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita pentru a afla mai multe detalii.

Reporter: Ce pot face dacă nu am primit încă voucherele sociale?

Angajată AJPIS Harghita: Nu pot să vă spun decât să așteptați.

Reporter: Am înțeles, dar până când ar trebui primite cardurile?

Angajată AJPIS: Nu știu, că nu noi facem plata asta.

Reporter: Și alte informații de unde aș putea obține?

Angajată AJPIS: Nici la informația asta nu vă pot răspunde.

Angajata AJPIS nu știe absolut nimic despre aceste vouchere sociale, știe doar că nu ne poate ajuta cu nicio informație. Dacă ar fi avut curiozitatea să intre pe site-ul instituției la care lucrează ar fi găsit, pe prima pagină, amplasat vizibil, un ghid privind voucherele sociale. Este bine că există totuși un astfel de ghid pe pagina web a instituției, dar e foarte probabil ca o mare parte din beneficiarii acestui program să nu se descurce pe internet. În ghidul privind voucherele sociale suntem direcționați către mai multe numere de telefon în funcție de problema pe care o avem. Vom reveni însă mai târziu asupra acestei chestiuni.

La Cluj obținem informații, dar nu sunt corecte

Încercăm să obținem, da data aceasta, informații de la o Agenție Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială dintr-un județ mai dezvoltat și mai conectat la instituțiile centrale – Cluj. După circa 8 minute de ascultat melodia vioaie pe care instituția o pune celor care așteaptă să fie preluați de un operator, avem un răspuns.

Angajată AJPIS Cluj: Nu aici trebuie să vă adresați, pentru că nu noi ne ocupăm.

Reporter: Cine se ocupă?

Angajată: Ministerul Dezvoltării și Ministerul Muncii (AJPIS face parte din ministerul Muncii-nr). O să vă dau un număr de telefon la care să sunați.

Am primit două numere de telefon: primul, ni s-a spus că este de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar de fapt, acesta aparținea companiei Edenred; al doilea ni s-a spus că este de la Sodexo și, într-adevăr, așa era.

Sodexo și Edenred sunt operatorii privați care emit cardurile. Dacă suni la numele de telefon aferente acestora, nu vei avea ocazia să stai de vorbă cu o persoană, ci cu roboți cu mesaje pre-înregistrate care te îndrumă în funcție de problema pe care o ai: ți-ai uitat PIN-ul, ți-ai pierdut cardul, vrei să știi câți bani ai pe card sau când îți intră banii. Nu exista niciun mesaj pentru cei care nu au primit încă aceste carduri.

Se pare că nici angajata AJPIS Cluj, la fel ca cea din Harghita, nu a văzut ghidul privind voucherele sociale de pe site-ul instituție care-i plătește salariul. Măcar aici am primit niște informații.

„Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat”

Revenim la ghidul privind voucherele sociale de pe siteurile Agențiilor, care este clar și ușor de înțeles, și găsim soluția în cazul în care nu a ajuns cardul la noi: „Dacă nu găsiți cardul acolo (Oficiul Poștal-nr), sunați la 01.9268. Este important să mergeți să revendicați cardul, pentru că atfel la finalului anului, va intra în procedura de anulare”.

Cât de simplu era... Sau, cel puțin, așa am crezut. Din nou ne întâmpină un robot. Sunt două variante, cu același final – anume că ți se închide telefonul în nas. Primul răspuns pe care l-am primit este: „Bună ziua, ați sunat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru întrebări pe tema vocuherelor sociale acordate prin programul Sprijin pentru România vă rugăm apăsați tasta 1.” După ce am apăsat tasta 1, invariabil, la mai multe ore la care am sunat, am primit răspunsul: „Momentan , toți operatorii noștri sunt angajați într-o altă convorbire. Vă rugăm, reveniți”. Și ni s-a închis telefonul. Cea de-a doua variantă de răspuns este mai scurtă: „Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat. Te rugăm să încerci din nou mai târziu.”



La final, ți se închide telefonul și rămâi fără informații și minimum o jumătate de oră pierdută încercând să afli un răspuns relativ simplu: Ce faci dacă nu ți-a ajuns cardul cu voucherele sociale?