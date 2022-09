Andrei Marga, scos din grila TVR Cluj. Director: „Este în contradicție cu menirea noastră de post public”

Emisiunea „Dialoguri cu Andrei Marga”, care de mai bine de un deceniu îi oferă fostului ministru o platformă pentru promovarea ideilor, va fi scoasă din grila TVR Cluj, ca urmare a declarațiilor sale cu privire la războiul din Ucraina.

„În contextul declarațiilor făcute în spațiul public, care contravin fundamental cu linia de politică externă a Statului Român, chiar dacă dânsul este un erudit profesor, nu mai putem să păstrăm emisiunea Dialoguri cu Andrei Marga în grila TVR Cluj”, a precizat directorul TVR Cluj, Alin Gelmărean. Emisiunea îl avea ca invitat permanent pe fostul ministru Andrei Marga.

Emisiunea va ieși din grila de toamnă a TVR Cluj. Gelmărean precizează că prezența lui Marga într-o emisiune a postului teritorial de televiziune ar contravine cu Legea 41 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu regulamentele interne ale postului, dar și cu menirea postului public de televiziune. „Se încalcă legea deoarece în esență declarațiile dânsului contravin politicii externe a Statului Român”, a precizat Gelmărean.

„Se pot face asocieri cu imaginea TVR”

„Decizia a fost luată la nivelul conducerii TVR, nu a fost doar decizia mea. Am fost sunat alaltăieri, știam de contradicțiile care au apărut. Am cerut timp să studiem problema, pentru a nu decide de pe o zi pe alta. Am luat cea mai bună de decizie pentru postul public de televiziune”, a precizat Gelmărean.

Deși declarațiile controversate ale lui Marga nu au fost făcute la TVR Cluj, Alin Gelmărean spune că foarte ușor se pot face asocieri cu imaginea postului public și al Studioului Teritorial TVR Cluj.

Emisiunile citate de „Adevărul” într-un material care făcea un bilanț al declarațiilor controversate ale lui Marga au dispărut de pe YouTube.

Gelmărean a susținut că din 1 ianuarie 2021, de când este el director al TVR Cluj, Andrei Marga nu era remunerat pentru emisiune.

Reacții după declarația lui Marga

După declarația lui Marga de la Alba Iulia despre Ucraina care trebuie să cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și României, Ambasada Ucrainei din România a reacționat prompt spunând că regretă faptul că fostul ministru al unui stat european și democratic face declarații „care pun sub semnul întrebării principiile de bază ale dreptului internațional, în special inviolabilitatea frontierelor”.

Teodor Baconschi, fost ministru de Externe al României, a catalogat declaraţiile lui Marga drept „lamentabile şi scandaloase”. „Chiar nu ne mai putem imagina Europa ca pe un tort teritorial pe care şi-l împart, cu preţul unor războaie sălbatice, diverşi dictatori descreieraţi”, a spus Baconschi.

Și Adrian Cioroianu, alt fost ministru de Externe, a spus că a pleca de la „fantasma” că dacă dai unui vecin agresiv o bucată de teren îl vei mulţumi, istoria a demonstrat că ne înşelăm: „Dacă unui stat agresiv îi faci o cedare, va deveni şi mai agresiv”.

La rândul său, MAE român a considerat declarațiile lui Andrei Marga drept „inacceptabile” și „în flagrantă contradicție cu poziția oficială a României față de agresiunea ilegală, nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei, precum și cu principiile fundamentale de drept internațional care guvernează relațiile internaționale în prezent”.

Cine este Andrei Marga

Andrei Marga (76 de ani) este filosof, sociolog, politolog și om politic român. A fost ministru de Externe, ministru al Educației, rector al Universității Babeș-Bolyai (între anii 1993-2004 și 2008-2012) și președinte al Institutului Cultural Român.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a stabilit, la începutul anului 2013, că Andrei Marga nu a fost colaborator al Securității, deși a dat mai multe note informative olografe semnate cu numele de cod „Horia”.