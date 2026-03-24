Jucător la Loto păgubit de 1,5 milioane de euro după ce un casier i-a furat biletul câștigător. A pus la cale o schemă de fraudă cu un complice

Un bărbat a pierdut un premiu de aproape 1,5 milioane de euro după ce biletul i-a fost furat de un angajat al unei benzinării din Germania. Cazul a avut loc în apropiere de München și a fost relatat de presa germană.

Potrivit informațiilor disponibile, victima s-a prezentat la un punct de validare loto pentru a-și verifica biletul, fără să știe că acesta era câștigător. Casierul a identificat premiul, însă nu l-a informat pe client și a păstrat tichetul, punând la cale o schemă de fraudă împreună cu un complice, scrie Bild.

Planul prevedea ca o altă persoană să se prezinte, ulterior, la sediul central al loteriei pentru a încasa suma. Tentativa a fost însă descoperită în momentul verificărilor finale, când angajații loteriei au devenit suspicioși în timpul discuțiilor cu presupusul câștigător și au decis să verifice mai atent situația.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că persoana care revendica premiul era angajată chiar la punctul unde fusese validat biletul, iar sistemele de securitate au indicat neconcordanțe între datele prezentate și cele reale. În plus, codurile de identificare utilizate în sistem nu corespundeau cu tichetul în cauză.

Anchetatorii susțin că, dacă o altă persoană ar fi fost trimisă să ridice premiul, frauda ar fi putut fi mai greu de depistat.

Între timp, adevăratul proprietar al biletului nu a fost identificat, iar în lipsa tichetului original acesta nu poate demonstra că este câștigătorul, ceea ce face ca suma de aproape 1,5 milioane de euro să fie, practic, pierdută definitiv.

Angajatul implicat în fraudă a fost judecat și a recunoscut faptele.

Acesta a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare.