Protest în Târgu-Jiu, după uciderea a 60 de câini din adăpostul local: „Ne confruntăm cu autorități incompetente” VIDEO

Zeci de persoane au protestat, vineri, în Târgu Jiu, după uciderea, sub pretextul „eutanasierii” a 60 de câini din adăpostul local, măsura care a revoltat populația și asociațiile de protecție a animalelor.

Protestul a avut loc în fața Prefecturii Gorj.

„Să aveți soarta lor, soarta maidanezilor”, au scandat protestatarii adunați în Piaţa Prefecturii.

Manifestația a fost anunțată pe Facebook de Asociatia Pro Animals, care a precizat că protestul va fi unul pașnic.

Zeci de iubitori de animale au cerut ca vinovații să fie trași la răspundere pentru uciderea maidanezilor, pe motiv că nu a vrut nimeni să îi adopte.

„După o lungă tăcere și o lipsă totală de acțiune civică în ceea ce privește protecția animalelor, a fost nevoie de o singură voce puternică pentru a aduna alte voci. Astăzi, strigăm împreună cu aceste voci împotriva nedreptăților comise asupra câinilor fără stăpân și a gestionării defectuoase de peste 30 de ani a acestei probleme. Ne confruntăm cu autorități incompetente, care refuză sau nu doresc să înțeleagă că soluția începe de la sursă, nu de la efecte. Alături de alte organizatii, activisti, personalitati, noi, Partidul NOA, ne-am unit forțele astăzi la Târgu Jiu pentru a cere schimbare. Oamenii și animalele merită o viață mai bună, și nu vom tăcea până când nu se vor face auzite și ascultate toate vocile care cer dreptat”, a transmis, pe Facebook, partidul NOA - Natură, Oameni, Animale.

Dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept

IPJ Gorj efectuează cercetări într-un dosar penal deschis în urma „eutanasierii” celor 60 de câini din adăpostul public Târgu Jiu.

Amintim că, pe 12 august, Asociația Pro Animals a făcut public masacrul de la Târgu Jiu.

„60 de suflete carora nu li s-a acordat nicio sansa la viata fiind ucisi in aceasta dimineata. Un sistem bolnav si corupt! O campanie agresiva dusa in ultimele saptamani impotriva asociatiei noastre tocmai pentru a musamaliza aceste crime care se pregateau!!! Aceste crime vor continua! Avem nevoie de oameni care sa se implice alaturi de noi (jurnalisti, avocati etc) pentru a stopa acest masacru”, potrivit unei postări pe Facebook.

Polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat în aceeași zi.

„În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept. Se efectuează cercetări sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, transmitea IPJ Gorj.