Zăpadă până la streașina casei, în satele de la granița Buzăului cu Vrancea VIDEO

Satele de munte din județul Buzău se află sub zăpadă de două zile. La Bisoca, localitate aflată între Munții Buzăului și cei ai Vrancei, troienele depășesc pe alocuri doi metri.

Drumul dinspre Bisoca spre cătunul Lacurile a fost înzăpezit până la orele prânzului. Munți de zăpadă de trei metri s-au format după trecerea utilajelor de deszăpezire.

„E cât casa zăpada, foarte mare; așa e mereu la noi când ninge, se strânge grămadă. Uite ce e acolo, cât de mare e! Am eu 1.75 înălțime și mă depășește. Ăsta are cam doi metri”, ne spune un localnic.

Chiar și în gospodăriile mai ferite, s-a depus o pătură de omăt de cel puțin un metru grosime. Localnicii au avut mult de muncă, la orele dimineții, pentru a-și săpa cărări în curte spre grajduri, cișmele sau pentru a putea ieși din curte ca să se aprovizioneze de la magazinul sătesc.

„Aici am făcut un fel de tunel, ca să ajung acasă, la grajdurim unde am văcuțe, oi, și trebuie adăpate, hrănite. Am dat mult la lopată”, declară bărbatul din Bisoca.

La Buzău, zăpada care s-a așternut în ultimele zile într-un strat gros cum nu s-a mai văzut de mulți ani a dus la ruperea mai multor copaci. Unul a căzut peste două mașini, în cartierul buzoian Obor.

Locuitorii din apropiere spun că au fost treziți în zorii zilei de zgomotul puternic produs de ruperea și căderea copacului. Locuitorii din zonă spun că au fost treziți în zorii zilei de zgomotul puternic produs de căderea copacului.

Șoselele din județul Buzău înzăpezite la începutul Codului Portocaliu se redeschid pe rând.

Sunt închise în continuare din cauza depunerii zăpezii un drum național, pe segmentul dintre comunele Ziduri și Bălăceanu, precum și trei drumuri județene, din Bărăgan și în zona de deal. De asemenea, sunt nealimentate cu energie electrică peste 20 de localități, cu circa 4.000 de abonați.