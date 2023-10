Program social crucial pentru familiile sărmane, suspendat. Ce spune primarul comunității

Ajutorul primit de un număr 12 copii din comuna Pănătău din Buzău, beneficiari au unui program after school, cu masa de prânz inclusă, a fost suspendat în noul an școlar, 2023-2024, pentru că le-a fost închisă clădirea în care se întâlneau.

Centrul coordonat de o americancă stabilită în România funcționa într-un sediu închiriat de la Primăria Pănătău din Buzău, pe care proprietarul a decis să-l demoleze și să construiască altă clădire în loc, cu fonduri europene.

Părinții și coordonatorii programului social au aflat în timpul vacanței de vară că administrația locală va demola imobilul în care se întâlneau copiii, după orele din școală. Dezamăgirea i-a cuprins pe toți, de la copii, părinții lor și voluntari, atunci când au aflat că nu sunt deloc șanse să mai continue programul social.

Decizia privind soarta clădiri a fost luată rapid și nu a mai fost timp pentru găsirea altui local care să corespundă cerințelor unei astfel de activități, cu copii.

Un număr de cinci autorizații trebuie obținute, spune Didi Deshaies, coordonatorul proiectului social din Pănătău, iar demersul se întinde pe durata a patru-cinci luni.

În prima zi a noului an școlar, centrul le-a oferit ultima masă celor 12 copii din actuala serie de beneficiari, momentul fiind marcat, în mod surprinzător, nu printr-o expunere de regrete, ci sub formă de sărbătoare. De cinstire a ceea ce a însemnat Centrul After School pentru comunitatea rurală din Munții Buzăului.

„A fost un moment dulce-amărui, când toată lumea s-a unit pentru a-și lua rămas bun de la această oază de fericire pentru copii. Copiii au jucat jocuri de cooperare în aer liber și au primit tricouri și ghiozdane noi, pline cu rechizite școlare”, ne-a mărturisit Didi Deshaies.

Părinții însă nu și-au putut ascunde tristețea, mărturisind cât de mult le plăcea copiilor să vină la centru și cum le va lipsi mâncarea gătită de Cristina, „doamna de la bucătărie”.

Unii dintre părinții micilor beneficiari ai programului After School sunt analfabeți și se află în imposibilitatea de a-și ajuta copiii la teme, chiar dacă își doresc ca aceștia să reușească și să aibă mai multe șanse decât au avut ei. Alții trăiesc din alocația socială și se chinuie să aibă suficientă mâncare pe masă, astfel că centrul le era de un real ajutor.

În 2023, însă, comunitatea locală din Pănătău a obținut finanțare pentru a construi o nouă clădire și este necesar să o demoleze pe cea actuală, lăsând centrul fără un loc în care să mai funcționeze. Timp de o săptămână, psihologul centrului i-a pregătit pe copii, pentru că nu înțelegeau de ce nu mai pot veni.

Autoritățile locale promit însă că noul imobil va avea aceeași destinație și după finalizarea lucrării, astfel încât programul social să fie reluat peste un anumit timp.

„Am făcut o expertiză la clădire și nu mai prezintă garanție. Am decis să facem alta. Ni s-a aprobat proiectul, chiar am semnat contractul, pentru că era în pericol să se dărâme peste copii, acolo. Este doar o pauză pentru acest proiect”, ne-a transmis Nicolae Stoica, primarul din comuna Pănătău.

Centrul after school „Izvorul Speranței” din Pănătău, județul Buzău, a fost înființat cu 16 ani în urmă, de Asociația Amurtel România. De atunci, peste o sută de copii au primit mese calde, sprijin pentru teme și acces la numeroase activități creative și inovatoare, de la voluntari autorizați.