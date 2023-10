Buzoianul care a pârât urșii la premierul țării, aproape de a fi sfâșiat de un exemplar de peste 300 de kilograme

De ce i-a fost frică nu a scăpat. Un bărbat din comuna buzoiană Lopătari, care a venit la un târg de toamnă special pentru a-l întâlni pe premierul Marcel Ciolacu și a-l ruga să ia măsuri împotriva urșilor care le-au invadat comunitatea a dat chiar el nas în nas cu un Moș Martin fioros.

Zilele trecute, la orele amiezii, Viorel Bănică s-a întâlnit cu un urs masiv, de peste 300 de kilograme, crede el, în timp ce-și vizita livada cu pruni aflată la vreo doi kilometri distanță de casă. Fiara s-a ridicat în două picioare, a scos un sunet înfiorător și a pornit pe urmele buzoianului care a rupt-o la fugă.

„Am o livadă de prune pe un deal și nu am luat-o prin sat. Am zis să ocolesc pe un alt drum. Când am coborât de acolo, pe la ora 5.20 după-amiază, am văzut ursul. Era la 15 metri de mine. S-a oprit în loc, m-am oprit și eu, s-a ridicat în două picioare și a început ușor să vină spre mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a tăiat picioarele. M-am dat cu spatele și am început să fug. Când m-am uitat în spate, spaimă mare, și ursul începuse să dea fuga spre mine”, povestește Viorel Bănică.

Localnicul a scăpat teafăr pentru că nu a fost urmărit de urs foarte mult timp, însă a tras o sperietură soră cu moartea, chemând ulterior o ambulanță să-i acorde îngrijiri medicale.

„A alergat vreo 20 de metri după mine și din instinct m-am oprit și am început să merg înapoi dar cu fața spre el. Atunci el a renunțat să mă urmărească și l-am văzut cum dispare între niște pini. Era un urs mare, la peste 300 de kilograme, care mă făcea bucăți dacă mă prindea. Tremur încontinuu de atunci și deja pot spune că îmi este frică să mă mai duc acolo”, mărturisește Viorel Bănică.

După ce au fost alertate autoritățile, primarul din Lopătari a mers împreună cu echipaje de salvatori să-l preia pe Bănică din locul în care rămăsese înțepenit de teamă, după întâlnirea cu ursul. Primarul Claudiu Constantin face apel la premierul Marcel Ciolacu să ia măsuri pentru rezolvarea problemei urșilor.

„În seara asta (luni n.r.) Viorel Bănica s-a întâlnit față-n față cu ursul tot la Vârteju. Localnic al satului Lopătari, cel care s-a întâlnit zilele trecute cu prim-ministrul Ciolacu pentru a-i pune în vedere problemele noastre cu urșii, era să devină subiectul unui eveniment tragic. L-am recuperat de pe dealurile din Vârteju, iar la scurt timp a ajuns și un echipaj ISU. Domnule Marcel Ciolacu, ne mănâncă urșii la Lopătari! Păstrați-vă promisiunile făcute zilele trecute lui Viorel și faceți ceva în problema urșilor”, a scris pe Facebook primarul din Lopătari.

În Lopătari, ca-n toate comunele de la munte, atacurile urșilor au loc în fiecare zi, astfel că sătenii sunt îngroziți de aparițiile sălbăticiunii. Vineri noapte, de exemplu, un urs a omorât o oaie în satul Ploștina, aceasta fiind cea de-a patra ucisă într-o singură gospodărie numai anul acesta.