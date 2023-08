Mașini răsturnate, copaci și stâlpi rupți de furtună. Rafalele au atins 100 km/h, în județul Buzău VIDEO

Furtuna care a durat aproape o oră a produs pagube mari în județul Buzău. Grindina a fost mare cât oul de porumbel. Vântul puternic a rupt mai mulți copaci și a răsturnat un autocamion parcat pe drumul european E85.

O ploaie cu grindină și însoțită de un vânt puternic a produs miercuri după-amiază, 2 august 2023, pagube în mai multe localități din județul Buzău. Pietrele de mărimea unui ou de porumbel au distrus grădinile locuitorilor din comunele Zărnești și Racovițeni.

„Grindina era mare cât oul de porumbel. Nu ne-a mai rămas nimic în grădină, acum. Grindina a fost și mare, dar și deasă, prea multă. Ardei nu am apucat să adun, pagube sunt și la roșii, în vie și la porumb. Dacă nici frunze pe pom nu mai sunt, vă dați seama”, se plânge o localnică din Racovițeni (Buzău).

Vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci, iar un autocamion parcat pe marginea drumului european E85 a fost răsturnat pe carosabil. Pentru că ușa era blocată, șoferul a spart parbrizul mașinii pentru a putea ieși.

„Am fost în parcare oprit, când a început furtuna puternică. A fost vijelie mare. Am 52 de ani și așa ceva nu am mai văzut. Am o rană la cap pentru că mi-a picat ceva aici”, spune șoferul camionului.

În Câmpia Râmnicului, vântul a suflat cu peste 100 de kilometri pe oră, culcând la pământ copaci și stâlpi de electricitate. Pe DN 22, la limita dintre județele Buzău și Brăila, un autoturism s-a răsturnat pe marginea carosabilului. Pe imaginile filmate dintr-un tren care trecea prin Valea Râmnicului se poate observa amploarea furtunii.

„Odată a venit de acolo huruiala aia puternică, apoi a fost un vânt mare de nu vedeai nici în cer, nici în pământ. A rupt niște crăci din pomi”, spune altă localnică din Racovițeni.

Județul Buzău a fost sub avertizare cod portocaliu de ploi și grindină timp de două ore. Locuitorii din zonele vizate au primit miercuri după-amiază, 2 august 2023, mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert.