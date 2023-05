Fost procuror, anchetat penal pentru că și-a continuat drumul după ce a accidentat mortal o femeie VIDEO

Un fost procuror din județul Buzău este cercetat în libertate, după ce a accidentat mortal o femeie, la Râmnicu Sărat, după care și-a văzut nestingherit de drum. Le-a spus polițiștilor care au venit după el că a simțit cum a trecut cu roțile peste ceva, însă bănuia că lovise un câine.

Imaginile surprinse la scurt timp după accidentul mortal provocat de avocatul Ion Radu, fost procuror, sunt greu de privit. Victima, o femeie de 70 de ani, zace pe asfalt, iar martorii asistă îngroziți. Echipajele care ajung la fața locului nu mai pot face, însă, nimic, ca să o salveze pe bătrână.

Între timp, polițiștii îl căutau pe procurorul fugar. Magistratul și-a văzut de drum, după producerea accidentului, deși victima agoniza. „Femeia era lângă bordură. Venea de la coafor și a traversat. A venit ăsta și a făcut-o praf”, ne-a declarat un martor.

După ce a lovit femeia, fostul procuror și-a continuat drumul încă doi kilometri și s-a oprit la cabinetul de avocatură pe care îl deține în centrul orașului. După el, la nici cinci minute, au sosit și polițiștii pentru a-i transmite că este autorul unui accident mortal.

„Veneam de la piață, m-am asigurat pentru că sunt și mașini parcate acolo, după aceea am făcut dreapta și am simțit că am trecut peste ceva. Am vrut să opresc, dar am crezut că este un câine. Cum să fie om în mijlocul străzii”, a declarat pentru „Adevărul“ Ion Radu, fost procuror.

Magistratul râmnicean mărturisește că abia atunci când au venit polițiștii a realizat cât de gravă este fapta comisă de el. Susține însă că, cel mai probabil, că victima se afla pe asfalt, căzută, înainte de impact.

„Au venit, au verificat mașina, mi-au luat sânge, am suflat, apoi am fost la ITP. Mi-au verificat mașina și nu era nicio lovitură; înseamnă că femeia a fost jos și nu am observat”, este convingerea fostului procuror.

Potrivit polițiștilor, autoturismul condus de avocatul Ion Radu, în vârstă de 72 de ani, a surprins și accidentat o femeie care s-ar fi angajat în traversarea drumului prin loc nepermis. Victima avea 70 de ani.

Vestea că fostul magistrat a fost la volanul mașinii care a curmat o viață s-a răspândit în tot orașul. „Dacă eram eu, imediat mă lua. Dar în cazul ăsta, o să rămână pe rol. Ditamai procurorul a fugit. Trebuia să oprească, să dea telefon la salvare, să dea primul ajutor”, este de părere un martor.

În urma accidentului mortal, avocatul Ion Radu, fost procuror în Buzău și Râmnicu Sărat, s-a ales cu dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. El este cercetat în libertate de către procurorii Curții de Apel Ploiești.