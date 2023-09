Comorile României intrate în competiția „Cel mai frumos sat din lume” FOTO VIDEO

Cinci localități din România - Biertan (Sibiu), Eibenthal (Mehedinți), Polovragi (Gorj), Gura Siriului (Buzău) și Ciocănești (Suceava) - se află în cursa din acest an pentru „Cel mai frumos sat din lume“, competiție inițiată de Organizația Mondială a Turismului.

Ministerul Turismului a plasat în selecția sa pentru concursul internațional de turism rural satele: Biertan (Sibiu, cu biserica fortificată), Eibenthal (Mehedinți, așezarea în care trăiește singura și cea mai mare comunitate de cehi de la noi), Polovragi (legendarul tărâm al dacilor din Gorj, de la poalele Munților Căpățânii), Gura Siriului (Buzău, peisaj senzațional) și Ciocănești (Suceava, cu casele pictate) (VEZI GALERIA FOTO și VIDEO).

Sibiul este abonat la competiția de turism rural internațional: anul trecut, România a ajuns în topul mondial al destinațiilor de acest gen cu Rășinari – cea mai mare localitate din Mărginimea Sibiului, care a ocupat locul I la concursul organizat anul trecut la nivel național - „Comuna Comunelor” și a fost desemnat unul dintre satele „Best Tourism Villages”, la nivel mondial.

Satele candidate la concurs vor fi parte integrantă din „Ruta satelor tradiționale turistice din România”, dezvoltată la nivel național de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT). Câștigătorii vor fi desemnați la finele acestui an.

Mănăstirea Polovragi Gorj

Peștera lui Zamolxe, cel mai îngust canion din Europa și Mănăstirea Polovragi

A treia ediție a competiției Best Tourism Villages / Cele mai bune sate turistice și-a desemnat candidații pentru acest an. România a venit în acest an cu cinci propuneri.

Polovragi, un sat de la poalele Munților Căpățânii din județul Gorj, a devenit cunoscut datorită istoriei și legendelor sale, fiind căutat pentru celebra Peșteră Polovragi, dar și pentru mănăstirea și cheile cu aceeași denumire - cel mai îngust canion din Europa. În peștera vizitată anual de peste 50.000 de turiști se spune că a trăit liderul spiritual al dacilor, Zeul Zamolxe. Mânăstirea Polovragi, veche de o jumătate de secol, la fel ca vatra dacilor, transformă satul într-o comoară.

„Insula cehească” a României din Clisura Dunării, Eibenthal

În alt județ vecin, în Mehedinți, există un alt sat înscris în competiția mondială de turism rural în care trăiește singura comunitate de cehi de la noi. Eibenthal din Clisura Dunării se mândrește nu doar cu peisajele sale, ci și cu delicatesele culinare din bucătăria cehă: ciorbele cu smântână acrite cu oțet, dolky – colacii cu brânză, marmeladă sau smântână, knedliky – găluștele cu prune, marmeladă sau alte umpluturi și skubanky din aluat din cartofi fierți și făină, dar și cu evenimente precum: Farsang - carnavalul copiilor și tinerilor, Dansul sub pom sau Ziua Recoltei.

Grădina raiului din Gura Siriului

Gura Siriului, localitate montană din județul Buzău, s-a clasat în competiție mondială de turism rural datorită peisajelor sale de basm. Lacul și Barajul Siriu - realizat din anrocamente, al doilea din lume după cel din Retezat cu o înălțime de 155 de metri, Lacul Vulturilor, Cascada Pruncea ori Cascada Cașoca și satele de la poalele Munților Siriu atrag anual mii de turiști. Traversat de un drum național (DN10) catalogat drept unul dintre cele mai spectaculoase din țară, satul Gura Siriului a fost atestat stațiune turistică.

Satul cu case încondeiate, muzeu în aer liber, Ciocănești din Bucovina

Ciocănești – Suceava este cunoscut drept satul cu case încondeiate din Bucovina, fiind declarat muzeu în aer liber, în 2004. Denumirea sa a fost dată chiar de meșterii «ciocănari de arme» din atelierele lui Ștefan cel Mare, originari din această zonă. În 2014 localitatea a fost desemnată câștigătoare a primei ediții a programului „Satul cultural al României”. Situată în mijlocul secțiunii montane Iacobeni – Pasul Prislop, așezarea are peste 600 de case pictate cu motive tradiționale, ce i-au adus faimă la nivel național și internațional. Localitatea se mai mândrește cu Muzeul Național al Ouălor Încondeiate, Festivalul Național al Ouălor Încondeiate, precum și Festivalul Național al Obiceiurilor și Tradițiilor Populare, Festivalul Național de Datini și Obiceiuri din străbuni și Festivalul Național al Păstrăvului.

Închisoarea îndrăgostiților și Biserica fortificată Biertan din patrimoniul UNESCO

Unul dintre cele mai frumoase locuri, printre primele așezări săsești din Ardeal, satul Biertan din Sibiu, este inclus în Patrimoniul Național UNESCO. Un loc încărcat de istorie, cu un farmec aparte, atrage datorită Bisericii fortificate – o cetate cu trei ziduri de protecție concentrice – singura de acest fel din Transilvania –, întărită cu turnuri și bastioane. Casele sale vechi construite în stil baroc transilvănean, cu fațade în culori pastel și decorațiuni cu motive viticole, istoria și legendele sale – precum cea a Închisorii îndrăgostiților construită într-unul dintre cele șapte turnuri ale fortificației, pentru a fi un fel de terapie de cuplu sute de ani, reprezintă de asemenea alte puncte de atracție turistică. Satul a fost sediu episcopal săsesc vreme de trei secole, mormintele episcopilor regăsindu-se și astăzi în Turnul Mausoleului.