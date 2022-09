Cisternă din Ucraina, implicată într-un accident în Buzău. Mai multe case au fost evacuate

A fost panică marți seară, 27 septembrie, pe drumul european E85, în județul Buzău. O cisternă din Ucraina, încărcată cu 30 de tone de motorină, a derapat și a intrat în gardul unei locuințe. Pe carosabil au putut fi observate scurgeri de carburant, însă, din fericire, acestea proveneau de la rezervorul camionului și nu din cisternă. Pompierii au luat măsuri pentru a asigura zona.

Accidentul rutier a avut loc în localitatea Limpeziș, în apropiere de o trecere de pietoni. Șoferul cisternei, un ucrainean în vârstă de 54 de ani, a observat târziu trei persoane care se traversau strada.

Ucraineanul a frânat brusc, dar din cauza carosabilului umed a derapat și a intrat în gardul unei case. Primii care au intervenit au fost locuitorii din zonă. Oamenii care au casele la stradă au fost evacuați, pentru că exista riscul ca motorina din cisternă să se scurgă.

„Eu locuiesc la o casă de aici și am auzit o bubuitură foarte mare. Am ieșit repede la poartă și când am venit la șosea am văzut o cisternă intrată în gard. S-a auzit răsuflând și la început am crezut că este gaz. Apoi am decis imediat să evacuăm zona pentru că răsufla foarte tare”, a declarat pentru „Adevărul“ Romică Moise, primarul comunei Movila Banului.

Polițiștii sosiți la intervenție au restricționat traficul, iar pompierii au verificat cisterna și au asigurat zona.

„Ajuns în zona trecerii pentru pietoni nu a adapta viteza la condițiile de carosabil, acesta fiind acoperit cu apă, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a ajuns pe contrasens și a ajuns în șanțul marginal. Nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale la vehicul și la un imobil din vecinătate”, a precizat Mircea Eftenaru, de la Poliția Rutieră Buzău.

Accidentul rutier a avut loc la doar câțiva kilometri de localitatea Mihăilești, marcată de explozia unui camion plin cu azotat de amoniu de la 24 mai 2004, soldată cu 18 morți (printre care doi jurnaliști) și 13 răniți grav.