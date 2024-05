De ce se tot „rupe“ Halep: marea problemă care a stricat revenirea Simonei în tenis

Sunt exemple de jucătoare care au revenit cu mare succes după absențe îndelungate, însă aceste cazuri reprezintă excepția de la regulă.

De cele mai multe ori, revenirea devine o dezamăgire din punct de vedere al rezultatelor sportive. Cazul Șarapova ne arată cel mai bine acest lucru și pomenim de el, deoarece e exemplul cel mai mediatizat din ultimii ani.

Până să fie scoasă din circuit, timp de 15 luni pentru dopaj, rusoaica adunase cinci trofee de Grand Slam și atinsese locul 1 în lume. După suspendare, ea și-a reluat cariera în circuitul WTA în aprilie 2017. Maria a urcat, ulterior, până pe locul 21 în lume, însă și-a mai trecut în palmares un singur trofeu, la o competiție mică, Tianjin Open, în octombrie 2017. La turneele de Grand Slam, după expirarea suspendării pentru dopaj, Șarapova n-a ajuns niciodată mai sus de sferturi. În 2020, rusoaica și-a anunțat retragerea din activitate.

Și ar mai fi de subliniat un aspect: spre deosebire de Halep, care brusc a aflat că poate juca din nou, Șarapova știa data expirării suspendării cu precizie. Ceea ce i-a permis să-și pregătească temeinic revenirea în tenis, după cum a povestit chiar ea: „În perioada suspendării, mi-am dat seama că nu pot să am programul intens de pregătire ca înainte, când mergeam în turnee cam zece luni pe an. Am început să cresc intensitatea antrenamentelor cu patru luni înainte de expirarea suspendării. Desigur, antrenamentele nu înlocuiesc niciodată meciurile, dar știam că pot reveni pe teren, fiindcă fizic, dar și mental am avut această dorință“.