Accident mortal produs de un polițist beat la volan: eliberat din arest și plasat sub control judiciar

Polițistul care a produs un accident mortal, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe Drumul Național 10, a fost eliberat din arest la expirarea celor 24 de ore din ordonanța de reținere. Duminică, Judecătoria Pătârlagele a respins Parchetului cererea de arestare preventivă și a dispus luarea măsurii controlului judiciar.

Agentul de poliție Bogdan Pescaru, în vârstă de 24 de ani, a fost implicat într-un accident mortal petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe Drumul Național 10, în localitatea Nehoiașu. Venea de la o petrecere în momentul în care a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un TIR staționat.

Pasagerul din dreapta sa, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Nehoiu, a decedat pe loc în urma impactului cu vehiculul de mare tonaj. Potrivit rezultatelor testului cu aparatul Dragger, agentul de poliție avea o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Şoferul implicat în accidentul rutier este poliţist în cadrul postului de poliţie Nehoiu. Se afla în timpul liber. La acest moment se fac cercetări de către Serviciul rutier, sub îndrumarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice", a transmis IPJ Buzău.

Duminică, 30 aprilie 2023, la expirarea celor 24 de ore din ordonanța de reținere, polițistul a fost eliberat din arest, instanța dispunând luarea măsurii controlului judiciar până marți, la ora 14.00. Cererea Parchetului de arestare preventivă a fost respinsă de Judecătoria Pătârlagele. Până marți, la ora 14.00, polițiștii pot contesta decizia instanței.