Scandal crâncen într-o staţie de metrou. Un bărbat s-a bătut cu paznicii și a spart geamul securizat de la porțile de acces

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a spart, marţi după-amiază, geamul securizat al unei porţi de acces într-o staţie de metrou din Sectorul 3 al Capitalei. Acesta a fost dus la sediul Serviciului de Poliţie Metrou pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 13:30. Polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transport Public – Serviciul de Poliție Metrou au fost sesizați că un bărbat cu un comportament necorespunzător a spart geamul securizat al unei porți de acces din incinta stației.

Polițiștii ajunși la fața locului au identificat și depistat persoana, un bărbat de 55 de ani, care a fost condus la sediul Serviciului de Poliție Metrou pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Din imginile filmate de persoane care voiau să intre la metrou, bărbatul ar fi încercat să intre cu un cărucior de cumpărături pe peron și ar fi forțat poarta de acces, moment în care a spart geamul dintre turnicheți. El s-a luptat și cu agenții de pază aflați în stație.