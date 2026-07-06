Una dintre cele mai aglomerate intersecții din București va fi reconfigurată. Cât vor dura lucrările

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat luni, 6 iulie, că intersecția dintre Șoseaua Colentina, Șoseaua Fundeni, Șoseaua Andronache și Strada Gherghiței urmează să fie reconfigurată.

„Reconfigurăm intersecția Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni – Șoseaua Andronache – Strada Gherghiței. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatori tehnico-economici au fost votați, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, de consilierii generali.

Intersecția este una dintre cele mai aglomerate din București: conectează nordul orașului de centru, dar și cartierele Colentina și Pantelimon cu Autostrada A3 și Șoseaua de Centură”, precizează instituția.

PMB anunță că, după reconfigurare, „va fi o zonă ușor de tranzitat și sigură, pentru mașini, mijloace de transport în comun și pietoni, cu spații verzi și fără ambuteiaje.”

Proiectul prevede amenajarea unor noi benzi de circulație în zona intersecției, facilitarea traversării directe pe direcția Fundeni – Gherghiței pentru reducerea timpilor de așteptare și fluidizarea traficului spre Autostrada A3.

De asemenea, proiectul prevede reamenajarea stațiilor STB, amenajarea unor noi spații verzi, realizarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și montarea unor semafoare și indicatoare rutiere noi pe toate străzile din zonă.

Potrivit PMB, lucrările vor dura 12 luni.