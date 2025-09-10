Video Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două artere importante din București. Traseele STB care vor fi modificate

Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două dintre cele mai importante artere ale Capitalei – Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady. Pe durata modernizărilor, mai multe trasee de transport public vor suferi modificări.

Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia, pentru care a fost dat ordinul de începere la sfârşitul lunii august, se vor finaliza în doi ani, acest lot are 18 kilometri, iar valoarea investiţiei se ridică la 150 de milioane de euro cu TVA, potrivit primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Suntem pe cel mai mare şantier de schimbare a sistemului de şină de tramvai din Bucureşti. (...) Ne uităm la o lucrare care, însumat cu tot cu TVA, ajunge la 150 de milioane de euro, cea mai mare investiţie dintre toate loturile. (...) Zeci de mii de oameni circulă zilnic pe bulevardul Basarabia. Circulau în trecut cu transportul în comun şi aşa va arăta Bucureştiul în anii viitori. Bucureştiul va avea un sistem modern de transport, autobuze, troilebuze, tramvaie noi, care vor circula pe un drum modern, pe şină modernă. (...)

Acest proiect face parte din Programul Regional. Banii sunt asiguraţi prin finanţări externe şi cofinanţări de la partenerii noştri cu care lucrăm, nu va avea niciun impact asupra bugetului Municipiului Bucureşti”, a spus primarul Bujduveanu, miercuri, în cadrul vizitei la șantierul de pe Bulevardul Basarabia.”

De asemenea, primarul a precizat că lucrările la liniile de tramvai vor fi etapizate, pentru a nu paraliza circulația.

„Începem de acolo de unde nu punem în pericol nici măcar o bandă, nu schimbăm nimic din actuala configuraţie de trafic. Astăzi s-a început pe Basarabia şi pe Pallady. În anii următori o să vedeţi cum se desfăşoară lucrările, în aşa fel încât când dăm drumul la o linie să închidem altă linie”, a adăugat Stelian Bujduv

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat joi că, începând cu data de 6 septembrie 2025, vor avea loc modificări importante în rețeaua de transport public din Capitală, ca urmare a demarării lucrărilor de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady.

Linia 19 va funcționa pe un traseu modificat, între terminalele „Calea Vitan” și „Zețarilor”, cu deviere prin Șoseaua Mihai Bravu, Calea Dudești, Pod Timpuri Noi și Șoseaua Giurgiului.

Va fi înființată linia navetă 619, care va circula între „Autobaza Titan” și „Faur”, pe traseul: Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918.

Linia 27 va funcționa pe traseul „Faur” – „Piața Unirii”, via Bd. 1 Decembrie 1918.

Se introduce și linia navetă 627, cu traseu între „Autobaza Titan” și „Dristorului”, pe Bd. Theodor Pallady și Bd. Camil Ressu.

Linia 49 va circula între „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, cu întoarcere prin Calea Dudești.

Linia 640 va avea un traseu prelungit, urmând să ajungă până la „M Republica”

Linia 637 va fi suspendată temporar pe durata lucrărilor.