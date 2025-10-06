Un nou indicator rutier: „Oprește motorul”. Unde ar putea fi amplasat

Primăria Sectorului 2 al Capitalei a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre gândit să îmbunătățească calitatea aerului și să protejeze sănătatea copiilor.

„Primăria Sectorului 2 al Municipiului București anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Oprește motorul» pentru realizarea și amplasarea indicatoarelor de informare cu semnificația «Pentru sănătatea copiilor oprește motorul când staționezi»”, scrie pe pagina oficială a Primăriei.

Problema identificată este „poluarea aerului”, despre care Primăria Sectorului 2 spune că reprezintă una dintre principalele cauze ale problemelor respiratorii în rândul populației, afectând în special copiii, aceștia fiind expuși zilnic la emisii nocive provenite din traficul rutier intens, în special în zonele din proximitatea unităților de învățământ.

„Reducerea poluării prin micșorarea timpului în care autovehiculele staționează cu motorul pornit”

Soluția propusă constă în realizarea și amplasarea indicatoarelor de informare cu mesajul „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi" în toate zonele de proximitate a unităților de învățământ preuniversitar, a locurilor de joacă cu parcări în proximitate și a altor locuri unde se constată nevoia de avertizare.

„Impactul scontat al proiectului vizează reducerea poluării prin micșorarea timpului în care autovehiculele staționează cu motorul pornit, protecția și îmbunătățirea sănătății copiilor pe termen lung, precum și îmbunătățirea calității aerului, crearea unei culturi urbane de responsabilitate civică, prin promovarea conștientizării, cu privire la impactul poluării asupra sănătății”, mai arată Primăria.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Oprește motorul” pentru realizarea și amplasarea indicatoarelor de informare cu semnificația ”Pentru sănătatea copiilor oprește motorul când staționezi” include anexa, referatul de aprobare, precum și rapoartele de specialitate.

Unde poate fi consultată documentația:

Documentația poate fi consultată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - ps2.ro , la secţiunea „Consiliul Local” subsecţiunea „Informare și consultare publică”; pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - ps2.ro , la secţiunea „Consiliul Local” subsecţiunea „Informare și consultare publică”; la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2.

Proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 – ps2.ro, la secţiunea „Consiliul Local” subsecţiunea „Informare și consultare publică”.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 13.10.2025. Detalii, AICI.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13 octombrie 2025.