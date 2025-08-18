Video Cine este tânărul care curăţă pe banii lui indicatoarele din Capitală: „Nu sunt caiete de autografe. Hai, să le păstrăm curate!”

Iulian Carp, un tânăr comandat de navă, este protagonistul unei inițiative lăudabile. De ceva vreme, el s-a decis să curețe indicatoarele rutiere vopsite sau acoperite cu stickere.

Iulian Carp are 32 de ani şi este comandant de navă pe Rin. În timpul liber, și-a găsit un hobby mai puţin obişnuit. Curăţă pe cont propriu indicatoarele și marcajele rutiere din București. „Vă place orașul curat? Începeți cu indicatoarele!”, este unul dintre îndemnurile tânărului.

„Am zis că ar fi cazul să fac ceva, pentru că sesizări tot faci, dar rareori se rezolvă ceva”, spune Iulian Carp, căpitan fluvial, pentru observator.

Iniţiativa lui se numeşte „oraş curat” şi a ajuns în diferite cartiere ale Capitalei. „Am pornit şi cu indicatoare, am făcut şi câteva staţii de autobuz, am avut şi un eveniment de curăţenia la Pasajul Basarab”, spune Iulian Carp, căpitan fluvial.

Potrivit publicației citate, kit-ul folosit de Iulian costă 500 de lei, iar curățarea unui indicator ajunge la 10 lei.

„Am o mască, şerveţele, lama de curăţat, soluţia specială pentru grafitii şi apoi o soluţie generală de curăţenie. Un indicator mai mic poate dura cam 10 minute”, spune Iulian Carp.

Tânârul a rămas plăcut impresionat să constate că sunt și orașe din România unde marcajele rutiere nu sunt vopsite.

„Am rămas plăcut surprins de curățenia indicatoarelor și deși erau câteva case mai vechi cu graffiti, orașul este mai curat decât Bucureștiul!”, spune Iulian, pe pagina sa de FB.